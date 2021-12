Le mystère des deux Sonny Boy Williamson

De nos jours, cela s’appellerait « vol d’identité », mais lorsqu’il prit le nom de Sonny Boy Williamson au début des années 40 – un surnom déjà détenu par un éminent chanteur de blues et harmoniciste né dans le Tennessee le 30 mars 1914 – l’homme né Aleck Ford, à Glendora, Mississippi, savait exactement ce qu’il faisait.

L’acte cynique de mimétisme a été conçu pour faire avancer sa carrière et, des décennies plus tard, l’exploit a suscité une chanson drôle et émouvante sur l’excellent album de Randy Newman, Dark Matter. Sur « Sonny Boy », Newman chante du point de vue de l’homme maintenant connu sous le nom de Sonny Boy Williamson I, sur la façon dont « Cet homme a volé mon nom / Il a volé mon âme ».

Qui était Sonny Boy Williamson II ?

Sonny Boy Williamson II, comme il est maintenant intitulé, est admiré par des musiciens aussi estimés que Van Morrison, Eric Clapton, et Les pierres qui roulent pour son écriture de chansons et sa capacité à évoquer un ton rare et richement innovant de son harmonica. Mais il était l’un des plus grands voyous de la musique.

Les faits de sa vie sont embourbés dans le mystère – ses dates de naissance varient de 1894 au 5 décembre 1912 – bien qu’il soit clair qu’il a été sauvagement traité alors qu’il grandissait dans une plantation du Mississippi. Son vrai nom serait Aleck ou Alex Ford, et il était le fils illégitime de Jim Miller et Millie Ford (il était le 21e enfant de Millie). Aleck a reçu le surnom de Rice en tant que garçon, soi-disant en raison de son amour pour le lait et le riz, et en grandissant, il était connu sous le nom de Rice Miller.

Adolescent, il avait souvent des démêlés avec la justice. Sonny Boy Williamson a dérivé dans le sud profond en utilisant le nom de Little Boy Blue alors qu’il jouait dans des juke-joints et des fêtes à la maison. C’est après lui que Mick Jagger et Keith Richards nommé leur premier groupe en 1961 – Little Boy Blue And The Blue Boys.

Il a obtenu sa grande chance en 1941 lorsqu’il s’est frayé un chemin dans une émission de radio pour le directeur de la station de radio KFFA à Helena, Arkansas. Lui et le guitariste Robert Lockwood ont auditionné pour les dirigeants de l’Interstate Grocery Co, qui ont accepté de parrainer l’émission King Biscuit Time. En échange de la promotion des produits à base de farine de l’entreprise, les musiciens ont pu annoncer leurs concerts nocturnes. C’est ici que les choses deviennent un peu troubles, car, à un moment donné au début de l’histoire de la série (novembre 1941-44), Rice Miller a adopté le nom de Sonny Boy Williamson. Lui et Lockwood peuvent être vus jouer ensemble dans cette séquence muette tirée de King Biscuit Time.

Qui a inventé le mensonge ?

On ne sait tout simplement pas qui a inventé la tromperie. Certaines personnes ont prétendu que c’était l’idée du musicien, d’autres prétendent que le propriétaire d’une épicerie interétatique, Max Moore, a conçu le plan comme une ruse pour commercialiser ses produits auprès des Afro-Américains qui aimaient le blues. Le Sonny Boy Williamson original était déjà une figure bien connue (il avait connu un succès avec sa chanson « Good Morning, School Girl » en 1937), et brouiller les identités des deux interprètes était une tactique astucieuse (bien que sournoise).

Les ventes de King Flour ont grimpé en flèche et la société a commencé à utiliser des dessins de Sonny Boy Williamson II sur leurs sacs pour promouvoir Sonny Boy Corn Meal (il était assis sur un épi de maïs et tenait un morceau de pain de maïs au lieu d’un harmonica). Il chantait de petites chansons à l’entreprise et gagnait des honoraires de comparution en ouvrant des épiceries dans tout l’État.

Qu’est-il arrivé au premier Sonny Boy Williamson ?

Peut-être que toutes les personnes impliquées pensaient que parce que l’émission était diffusée dans le Sud, elle ne serait pas connue du vrai Sonny Boy Williamson – John Lee Curtis Williamson – mais la rumeur de la tromperie l’a atteint, et le musicien basé à Chicago est allé en Arkansas en 1942 pour affronter l’homme qui avait volé son nom. Lockwood a plus tard été cité comme disant que Williamson II a « chassé » le Sonny Boy original hors de la ville.

Sonny Boy Williamson II était un homme effrayant. Il avait de grandes mains et de grands pieds, mesurait six pieds deux pouces et avait des antécédents de violence. La défunte mère de cet écrivain – qui l’a photographié à l’aéroport d’Heathrow dans les années 60 – m’a fait remarquer plus tard qu’elle se souvenait de ses yeux particulièrement « menaçants ». Le personnage fantomatique de Newman chante « ce gros vieux chat laid, deux fois ma taille ».

Le premier Williamson avait peur de le défier à nouveau, et leurs identités sont devenues encore plus floues lorsque la vie de John Lee a été écourtée après avoir été poignardé à mort à Chicago en 1948.

Quelle a été l’influence de Sonny Boy Williamson II ?

Avec la mort de son homonyme, la carrière du nouveau Sonny Boy Williamson est allée de mieux en mieux. Dans les années 50, il a enregistré une multitude de classiques du blues, dont « Cross My Heart », « Eyesight To the Blind », « Nine Below Zero », « One Way Out » et « Bye Bye Bird ». Certaines de ses chansons, telles que « Don’t Start Me Talkin’ », « Keep It To Yourself » et « Take Your Hands Out Of My Pocket » reflètent sa nature prudente et méfiante.

Quant à Sonny Boy Two

L’homme qui a volé mon nom

Il est allé à la gloire, la fortune et la gloire

C’est lui qui est allé en Angleterre

J’ai essayé d’enseigner le blues à ces garçons anglais

Ainsi chante Newman de l’influence que Sonny Boy II a eu sur les musiciens britanniques lorsqu’il a tourné avec Des eaux boueuses et Memphis Slim dans les années 60. «Je suis le Sonny Boy original, le seul Sonny Boy. Il n’y en a pas d’autre », a-t-il déclaré aux intervieweurs britanniques lors de sa tournée en 1963, essayant de les convaincre qu’il avait été le premier à utiliser le nom de scène. Le fait qu’on doutait qu’il ait quelque chose à voir avec le penchant du gros buveur pour raconter des histoires – y compris une affirmation selon laquelle Robert Johnson était mort dans ses bras.

Un entretien Robert Plante a donné au magazine Rolling Stone a souligné la nature irascible de la star du blues. Plant aimait aller aux festivals de blues et, à 14 ans, il s’est présenté au légendaire joueur d’harmonica dans un urinoir. Williamson a répondu avec un bref « f__k off ». Plant se serait ensuite faufilé dans les coulisses et se serait servi de l’harmonica de Williamson.

Malgré tous ses défauts de caractère, Williamson, décédé le 24 mai 1965 (peut-être au début de la cinquantaine), a impressionné ses collègues musiciens. BB King l’appelait « le roi de l’harmonica » et il ne fait aucun doute que l’éclat de chansons telles que « Eyesight To The Blind » et « Help Me ».

Dans une interview avec Pitchfork, Randy Newman a déclaré que la qualité de la musique du vrai Sonny Boy – en particulier des chansons telles que « Good Morning, School Girl » et « Jackson Blues » – ne devait pas être oubliée, avant d’ajouter : « I root for Sonny Boy I, bien sûr, mais le deuxième gars était tout aussi bon, voire meilleur. Je pense juste que c’est sh__ty que ce type fasse ça ! »

