Le mystère des enfants qui n’intriguent pas la science

Que certains enfants tombent dans un sommeil profond et sans fin est un phénomène qui a surpris les scientifiques puisque, en 2017, une fillette de neuf ans vivant en Suède est tombée dans un état d’inconscience permanente.

Ce n’était pas le seul cas: il y avait plus d’enfants comme elle, tous en Suède et des enfants de demandeurs d’asile. Il semblait qu’en raison de leur expérience traumatisante, ils avaient décidé de se retirer de la vie: ils l’ont appelé syndrome de la résignation.

Ce syndrome affecte les enfants et les adolescents, de préférence entre 7 et 13 ans, et se manifeste par l’apathie, la dépression et l’isolement. Ils arrêtent de parler, de manger et de boire, tombent dans leur lit et ne répondent pas aux stimuli.

Ils ont besoin d’un tube pour manger, ainsi que de soins constants pour éviter une défaillance d’organe due au manque de mouvement ou d’hydratation.

Le syndrome plonge les enfants dans une sorte de coma qui, bien qu’ils ne présentent aucun problème physique, les empêche d’exercer des fonctions corporelles et de communiquer avec leur environnement, explique Beth O’Connor, psychiatre de Médecins sans frontières.

On pense que le phénomène est apparu dans les années 1990, mais le nombre d’enfants touchés est monté en flèche au tournant du siècle. Seulement de 2003 à 2005, 424 cas ont été dénombrés. Depuis, plusieurs centaines d’autres sont parues, écrit la neurologue Suzanne O’Sullivan dans The Sunday Times.

O’Sullivan, spécialisé dans l’épilepsie complexe et les troubles psychogènes, a enquêté sur ces épisodes et publié un livre qui rassemble les résultats de son travail: The Sleeping Beauties.

Explication insuffisanteIl explique que plusieurs théories incomplètes tentent de faire la lumière sur le fonctionnement de ce trouble. Ils sont basés sur des indicateurs physiologiques, tels qu’une fréquence cardiaque et une température corporelle élevées, à considérer comme une réponse au stress induit par les hormones ou le système nerveux autonome.

Cependant, précise O’Sullivan, le problème avec les observations faites et les théories soulevées est que ni les hormones de stress, ni le système nerveux autonome, ni un mauvais développement cérébral ne peuvent expliquer la durée et l’intensité anormales des manifestations physiologiques de cette maladie, ni son répartition géographique surprenante.

Il considère que tous ces enfants, parmi lesquels les filles prédominent, ont subi un traumatisme avant de tomber dans ce trouble, il pourrait donc s’agir d’une forme de stress post-traumatique, renforcé, peut-être, par l’incapacité des parents à prendre soin d’eux de manière adéquate dans un hôpital. contexte familial si chaotique.

Il suggère également la possibilité de la dimension culturelle du syndrome de la résignation: Il n’affecte pas tous les groupes ethniques ayant des problèmes d’asile dans les pays étrangers, mais très peu de groupes spécifiques de réfugiés.

La sélectivité de ce trouble montre clairement qu’il ne peut être considéré comme quelque chose de purement biologique, causé par des hormones et des neurotransmetteurs, ni comme un mal strictement psychologique et, donc, lié à la personnalité du patient, souligne O’Sullivan à cet égard.

Facteur social, cléIl ajoute que, certainement, le déclencheur peut être le désespoir lié à la procédure d’asile, qui représente une menace pour les familles touchées.

Il considère donc que le contexte social est un facteur clé dans la recherche des causes de cette maladie, plus important que les analyses physiologiques et biologiques.

Une information conforte cette hypothèse: les enfants se réveillent souvent lorsque leur famille reçoit un permis de séjour. Ce n’est pas un processus rapide et instantané, mais un processus graduel, qui peut durer des mois, selon la durée de leur sommeil.

O’Sullivan est assez concluant dans son diagnostic d’un problème que la médecine est encore loin de résoudre: «Face à une avalanche d’informations, le cerveau est dans un état constant de prédire, d’exclure, d’évaluer et de réévaluer, de faire des inférences et apprentissage. »écrit dans son livre.

Par conséquent, cela soulève la nécessité de une approche plus holistique de ce trouble, qui tient compte de la manière dont le cerveau et le corps réagissent ensemble aux circonstances familiales critiques.

Cela suggère que le dysfonctionnement corporel peut être enraciné dans un trouble émotionnel: des symptômes physiques produits, probablement inconsciemment, en réaction à une pression environnementale, culturelle ou sociale externe.

Et que c’est à ce niveau que vous devez influencer pour comprendre et résoudre ce qui se passe avec les beautés endormies.

