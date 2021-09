Le mystère des milliers de cercles de fées du désert du Namib, qu’est-ce qui les provoque ? | La vie

Les plus connues sont celles du désert de Namibie, mais elles ont également été observées en Australie. Il n’y a toujours pas d’explication définitive, bien qu’il existe deux hypothèses complémentaires.

On dirait un paysage extraterrestre. Le sol rougeâtre de la Désert du Namib, en Namibie (Afrique), parsemée de des milliers de trous dans la végétation, plus ou moins de même taille, entre 1 et 3 mètres de diamètre, et séparés les uns des autres entre 3 et 5 mètres.

Ces Cercles de fées du désert du Namib, comme certains les appellent, ou Les pas des dieux, comme les connaissent les natifs du lieu, ils s’étendent tout au long des centaines de kilomètres.

Depuis plus de 20 ans, les scientifiques cherchent une explication scientifique, sans la trouver. Qu’est-ce ou qui a pu créer ces des milliers de cercles dans l’un des déserts les plus secs du monde?

La la mathématicienne Corina Tarnita étudie ces cercles depuis des années et mélange deux hypothèses qu’il a recoupé avec des géologues et des biologistes.

Le désert du Namib est très aride, mais a de la végétation. Herbes et arbustes, principalement et quelques arbres solitaires. Les plantes rivalisent férocement pour les ressources. S’ils aident leurs voisins en créant de l’ombre et en retenant l’eau à la surface du sol, ils gênent également ceux qui sont plus éloignés. en faisant pousser de longues racines qui puisent l’eau du sol.

La végétation disparaît sur les bords du cercle, formant ces trous réguliers.

La deuxième hypothèse concerne une découverte surprenante : sous la plupart de ces cercles… il y a des termitières.

Les cercles sans végétation auraient pu être créés par colonies de termites sous le sol qui dévastent la végétation de la zone autour de leurs nids. Tout cela rend le sol environnant poreux, créant des dépôts permanents d’eau de pluie à environ 50 centimètres sous la surface. Cette eau entretient la colonie et l’écosystème circulaire.

Cependant, cette théorie n’explique pas pourquoi les cercles sont à une distance similaire l’un de l’autre. On pense que comme les termites sont très agressifs et que les différents nids se combattent jusqu’à ce qu’ils soient anéantis, les colonies sont petites et laissent une distance entre elles, une sorte de zone de non-agression, qui est similaire entre tous les nids.

La mathématicienne Corina Tarnita et son équipe ont créé un modèle mathématique avec les deux hypothèses … et les deux pourraient être vrais séparément. Mais l’algorithme offre des résultats plus proches de la réalité, si les deux théories fusionnent.

Ce scientifique pense que la réponse à l’énigme est la suivante : les cercles apparaissent à cause d’un mélange de l’activité des racines des plantes et de la façon dont les termitières se nourrissent et se font concurrence. Ces résultats ont été publiés dans la revue Nature.

Un mystère qui a duré des décennies et qui semble résolu, même s’il doit encore être prouvé à 100%.

Photos : Michael R Jochem, Baron Reznik.