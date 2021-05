Le mystère du donneur de sperme du bureau a été révélé ⋆ .

Cela fait près de huit ans depuis Le bureau conclu. Malgré cela, de nouvelles informations sur l’émission sont toujours révélées. Cette friandise particulière concerne l’identité du mystérieux donneur de sperme Jan Levinson (Melora Hardin) utilisé pour tomber enceinte dans la finale de la saison quatre «Au revoir Toby».

Sur le dernier épisode du podcast Bureau Mesdames, qui est animée par Jenna Fischer et Angela Kinsey (les acteurs qui ont respectivement interprété Pam et Angela), Le bureau costars a révélé que le donateur mystère n’est autre qu’Andy Roddick. Oui, le joueur de tennis professionnel était dans le scénario original de la finale de la saison quatre. Kinsey a également peint une image de la façon dont la scène devait se dérouler.

«Jan a l’air de Michael comme si elle s’attendait à ce qu’il soit très impressionné. Et Michael dit: «Le joueur de tennis?» »Décrit Kinsey (transcription via EW). «Et Jan dit: ‘Eh bien, c’est un peu plus que ça. Il est le sixième joueur au monde et il a remporté quatre tournois du Grand Chelem. »

Kinsey a continué à décrire les plaisanteries entre Michael et Jan. «C’est beaucoup de grands chelems, je suppose. Et Jan dit: ‘Et c’est un humanitaire – quelque chose avec des orphelins.’ Et Michael dit: ‘Puis-je rester assis ici pendant une minute sans que d’autres choses ne me viennent à l’esprit?’ “

Fischer a révélé que l’inclusion de Roddick dans l’histoire était peut-être due au fait que Rainn Wilson, qui jouait Dwight Schrute, et Roddick étaient de bons amis. Selon Fischer, la star du tennis visitait souvent le plateau.

«Je dois imaginer que la raison pour laquelle ils l’ont écrit comme étant le sperme d’Andy Roddick était un petit clin d’œil à Andy, qui a un sens de l’humour incroyable», explique Fischer. «Je suis tellement triste pour lui que cela ne soit pas resté dans l’épisode.»

Après près de 13 ans de réflexion, le mystère du donneur de sperme est enfin dévoilé! Maintenant, la prochaine tu regardes à nouveau Le bureau pour la millionième fois, vous saurez que c’était Andy Roddick.