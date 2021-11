Le mystère du meurtre captivant de Netflix Yara a des gens collés à leurs écrans

Les vrais fans de crime se sont noyés dans le nouveau contenu captivant de Netflix cette année, des documentaires comme Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel à Heist, Cocaine Cowboys et Sophie: A Murder in West Cork. Il reste aussi quelques grands noms à venir dans ce genre d’ici la fin de l’année (dont Tiger King 2 la semaine prochaine !). Un autre documentaire à venir sur le vrai crime de Netflix est Trust No One: The Hunt for the Crypto King. Selon le streamer, celui-ci sera créé en 2022 et « suivra un groupe d’investisseurs devenus détectives alors qu’ils tentent de débloquer la mort suspecte du multimillionnaire de crypto-monnaie Gerry Cotten et les 250 millions de dollars manquants qu’ils pensent qu’il leur a volés ». Pendant ce temps, un film Netflix récemment sorti – appelé Yara – est maintenant sorti et dramatise un crime qui a secoué l’Italie il y a une décennie : le meurtre de Yara Gambirasio, 13 ans.

Netflix maintient une liste globale des 10 meilleurs contenus sur le streamer, ainsi que des listes des 10 meilleurs pour les émissions de télévision et les films. Au moment de la rédaction de cet article ? Yara est actuellement le film n ° 8 sur la liste des 10 meilleurs films de Netflix pour les États-Unis.

Film Yara Netflix — en streaming maintenant

À propos de ce film basé sur la tragédie, voici le synopsis officiel de Netflix. « Un procureur déterminé est absorbé par l’affaire d’un adolescent de 13 ans porté disparu et se donne beaucoup de mal pour découvrir la vérité. »

Yara met en vedette Isabella Ragonese, Alessio Boni, Thomas Trabacchi, et il a été réalisé par Marco Tullio Giordana.

Le plan de base de l’histoire est le suivant. L’enquêteur Letizia Ruggeri (Isabella Ragonese) recherche Gambirasio depuis quelques mois maintenant. Depuis que la jeune fille a disparu après être rentrée à pied du gymnase. Nous voyons l’affaire racontée à travers de nombreux flashbacks. Et on finit par apprendre à quel point cette affaire a secoué l’Italie.

Ruggeri, pour sa part, se donne beaucoup de mal pour découvrir la vérité. Y compris de voir sa relation avec sa propre fille souffrir à cause de son zèle à résoudre cette affaire. Elle commence finalement à créer une énorme base de données ADN, pour essayer de faire correspondre ce qui a été trouvé sur les lieux avec le tueur – qui est toujours, frustrant, là-bas. Vous devrez regarder vous-même le film de 90 minutes pour voir si elle réussit.

Avis et réaction

Chez IMDb, le film a jusqu’à présent une note de 6,10/10, sur la base d’environ 1 200 notes d’utilisateurs. L’équipe de Decider, dans sa série régulière « Stream it or Skip it », a rendu son verdict selon lequel celui-ci est un « stream » défini. Rave la critique: «Yara est un drame policier tout à fait efficace, combinant un mystère effrayant avec le voyage émotionnel de notre enquêteur implacable. Cela plaira à coup sûr aux fans de thriller et aux vrais drogués du crime. »

Le verdict des utilisateurs de Twitter qui ont vu le film jusqu’à présent ? Les réactions semblent s’être rassemblées autour de ce film renversant et incroyablement triste.

Le film « yara » sur netflix est si triste mais si bon

Je regarde #YARA sur netflix. le fait que ce film soit basé sur une histoire vraie vient de se passer en Italie. Maman procureur est tout le chemin mon héros. Elle pense retracer l'ADN trouvé sur le corps de YARA à partir de 7 milliards de personnes sur terre jusqu'à ce qu'elle attrape le meurtre.

« Il y a deux manières de regarder demain, certains le voient comme un jour entre deux nuits et certains préfèrent penser à demain comme une nuit scellée entre deux jours. » Film : Yara sur Netflix.