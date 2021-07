Le mystérieux appel au 911 de Britney Spears avant son témoignage choquant de tutelle

Le 23 juin, Britney Spears surpris le monde avec de fortes révélations sur ce qu’était sa vie sous la tutelle de son père, Jamie Spears. En attendant de savoir quelle sera la décision finale de la justice, un article du journal The New Yorker rapporte que le chanteur a appelé le 911 la nuit avant de témoigner devant le tribunal de Los Angeles.

“C’est mon souhait et mon rêve que tout cela se termine. Je veux ma vie en arrière“La pop star de 39 ans a déclaré à la juge Brenda Penny lors d’une écoute téléphonique.« Cette tutelle est abusive et paie le salaire de nombreuses personnes. J’en ai marre”.

Mais alors que ce jour-là le monde tremblait avec les déclarations de la chanteuse américaine, un jour avant un mystère s’est produit. Une enquête de Ronan Farrow et Jia Tolentino publiée samedi 3 juin par The New Yorker a fourni de nouveaux détails sur le combat qu’il a mené pour se libérer de la maladie. tutelle restrictive de son père, qui contrôle les finances de sa fille depuis 13 ans.

Le message détaille que l’interprète a appelé le 911 pour se signaler comme « victime d’abus de tutelle», un jour avant le témoignage choquant qu’il a donné devant le tribunal californien.

« À la veille de l’audience, selon une personne proche de Spears et de la police du comté de Ventura, en Californie, où elle vit, Spears a appelé le 911 pour se signaler comme victime d’abus de tutelle. Les membres de l’équipe de Spears ont commencé à s’envoyer des textos frénétiquement. Ils s’inquiétaient de ce que Spears pourrait dire le lendemain.», rapportent les journalistes. Une enquête est en cours à la suite de l’appel.

Dans sa déclaration du 23 juin, Spears s’est opposée à ce que son audience soit privée. «Ils ont fait du bon travail en exploitant ma vie. J’ai l’impression que cela devrait être une audience publique; tout le monde devrait écouter ce que j’ai à dire », a déclaré le chanteur. Et j’ajoute : “Mon père et toute personne impliquée dans cette tutelle, et mon administration, qui a joué un rôle énorme dans ma punition, devraient être en prison”.

Elle a également déclaré qu’elle prenait des médicaments contre sa propre volonté et qu’elle n’était pas non plus autorisée à fonder une famille. « J’ai un DIU en ce moment donc je ne tombe pas enceinte. Ils ne me laissent pas aller chez le médecin pour le faire retirer car ils ne veulent pas que j’aie plus d’enfants », a-t-il dénoncé.

Actuellement, la chanteuse est en couple avec le mannequin et acteur né en Iran. Sam asghari, qui s’est prononcé à différentes reprises contre la tutelle et le jour de l’audience devant le juge Il a téléchargé une photo sur Instagram dans laquelle il portait un t-shirt avec le hashtag #FreeBritney.Britney Spears avec Sam Asghari (.)

Des sources proches du dossier affirment que le représentant légal du chanteur, Samuel Ingham, préparerait la documentation nécessaire pour mettre fin à la tutelle, bien qu’il ne soit pas clair qu’elle sera remise avant le 14 juillet, date à laquelle une nouvelle audience aura lieu.

Actuellement, la tutelle légale est divisée en deux parties: la sphère financière, contrôlée par Jamie Spears et la société Bessemer Trust ; et l’aspect personnel, encadré par l’avocate Jodi Montgomery. Le 1er juillet, le Bessemer Trust a déposé un mémoire auprès du juge lui demandant de se retirer de son poste après avoir déclaré qu’elle « respecte » les souhaits de la chanteuse.

La pétition est intervenue un jour après que le juge a décidé que ce consultant devait partager contrôle des finances de Spears avec son père, une décision prise après une audition en novembre dernier qui n’a rien à voir avec la dernière déclaration de l’artiste.

De son côté, Jamie Spears a demandé que les plaintes déposées par Britney fassent l’objet d’une enquête et s’est défendu en assurant que depuis 2019 il n’a aucun pouvoir sur ses décisions personnelles.

Désormais, l’attention se porte sur l’avocat désigné pour défendre les intérêts de Britney, dont le rôle est remis en cause après que l’artiste a déclaré qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait demander la fin de la tutelle, et une exclusivité du New York Times journal , qui déclare que l’avocat a fait 3 millions de dollars depuis 2008 à partir de cette affaire.

Source : Infobae