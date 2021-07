Le mystérieux cavalier de Blue Origin, Oliver Daemen, sera le plus jeune dans l’espace

Le vaisseau spatial suborbital New Shepard de Blue Origin décolle pour un vol d’essai en 2019. (Origine bleue via YouTube)

L’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos a déclaré que le bénéficiaire de l’enchère de 28 millions de dollars pour une place sur son vaisseau spatial suborbital New Shepard est Oliver Daemen, un étudiant de 18 ans originaire des Pays-Bas.

Daemen doit faire un voyage au bord de l’espace mardi prochain, assis aux côtés de Bezos et de son frère Mark – ainsi que de la pionnière de l’aviation Wally Funk, qui à 82 ans deviendrait la personne la plus âgée à aller dans l’espace. Daemen deviendrait le plus jeune.

Le véritable gagnant de l’enchère du mois dernier est toujours anonyme. Blue Origin a déclaré que le gagnant avait dû renoncer au vol d’étape en raison de conflits d’horaire et qu’il opterait plutôt pour un futur vol. (Bien qu’il y ait peut-être plus que cela : quelqu’un ne pourrait-il pas reprogrammer les choses pour entrer dans l’histoire en compagnie de la personne la plus riche du monde ?)

Un porte-parole de Blue Origin a déclaré à . que Daemen participait à la vente aux enchères du mois dernier. Après la vente, Blue Origin a assuré le suivi et a organisé son deuxième vol New Shepard. Sa réservation a été augmentée lorsque le siège du premier vol est devenu disponible, a déclaré le porte-parole.

Oliver Daemen (Photo d’origine bleue)

Les 28 millions de dollars sont allés à la fondation éducative de Blue Origin, le Club for the Future, et 19 millions de dollars de cette somme sont distribués à 19 organisations à but non lucratif axées sur l’espace.

“Nous remercions le gagnant de l’enchère pour son généreux soutien au Club for the Future et sommes honorés d’accueillir Oliver pour voler avec nous sur New Shepard”, a déclaré aujourd’hui le PDG de Blue Origin, Bob Smith, dans un communiqué de presse. « Cela marque le début des opérations commerciales pour New Shepard, et Oliver représente une nouvelle génération de personnes qui nous aideront à construire une route vers l’espace. »

Blue Origin a déclaré que le vol “réalisera le rêve de toute une vie pour Oliver, qui est fasciné par l’espace, la lune et les fusées depuis l’âge de 4 ans”.

Il a obtenu son diplôme d’études secondaires l’année dernière, et a pris une année sabbatique avant de poursuivre ses études pour obtenir sa licence de pilote privé. En septembre, il doit intégrer l’Université d’Utrecht pour étudier la physique et la gestion de l’innovation.

La page LinkedIn de Daemen indique qu’il est originaire de Tilburg dans la province néerlandaise du Brabant du Nord, non loin de la frontière belge.

Le compte Instagram d’Oliver Daemen comprend une photo qui le montre aux côtés de Joes Daemen, fondateur et PDG d’une société d’investissement néerlandaise appelée Somerset Capital Partners. Blue Origin a confirmé que Joes est le père d’Oliver et a joué un rôle dans l’enchère du mois dernier.

New Shepard a subi 15 essais en vol sans équipage au cours des six dernières années, mais le prochain vol au port spatial de la société dans l’ouest du Texas sera le premier à avoir des personnes à bord.

La fusée pousserait les Bezos, Funk et Daemen à une hauteur supérieure à 100 kilomètres, la norme internationale largement utilisée définissant la frontière de l’espace. À cette altitude, ils vivraient quelques minutes d’apesanteur et verraient la Terre se courber sous le ciel noir de l’espace. Ensuite, la capsule redescendrait au bout de ses parachutes vers les parcours du Texas. L’ensemble du vol devrait durer un peu plus de 10 minutes.

Le vol inaugurera des voyages spatiaux pour Blue Origin, qui a reçu l’autorisation de la Federal Aviation Administration il y a quelques jours à peine.

Le premier vol en équipage de Blue Origin est prévu le 20 juillet, jour du 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11. Cela survient un peu plus d’une semaine après que le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, et cinq coéquipiers aient effectué un vol spatial suborbital à une hauteur légèrement supérieure à 50 milles, ce qui correspond à la norme de la Federal Aviation Administration pour les vols spatiaux.

Dans les mois à venir, le fait que New Shepard vole un peu plus haut que l’avion-fusée VSS Unity de Virgin Galactic est susceptible de devenir un argument marketing pour Blue Origin alors qu’il s’efforce de constituer une clientèle. Le tarif des futurs vols de New Shepard n’a pas encore été annoncé, mais Blue Origin a déclaré qu’il contacterait les enchérisseurs lors de la vente aux enchères du mois dernier pour offrir de futures places sur une base confidentielle.