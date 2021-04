Le mystérieux requin solrayo, objet d’une campagne de protection aux Canaries

23/04/2021 à 8h31 CEST

Malgré son apparence effrayante, ses dents acérées et son nom scientifique, le requin solrayo (Odontaspis ferox

Il peut mesurer plus de trois mètres de long et peser 300 kilos. Le requin solrayo n’est pas seulement une espèce de requin qui enfreint les règles vis-à-vis de ses cousins, mais il est aussi énigmatique, mystérieux et présente certains comportements très inhabituels chez ce type d’animal.

Il vit normalement dans les profondeurs entre 13 et 430 mètres de profondeur, donc ils sont généralement très difficiles à voir. De plus, ils utilisent le sable des fonds marins pour se cacher.

Bien que cette espèce vit sur la côte cantabrique, dans certaines parties de la Méditerranée et de la côte saharienne, la vérité est qu’elle n’est pas visible dans tous ces endroits. L’un des rares endroits où il peut être vu en Espagne est l’île d’El Hierro.

Il y a un moment dans sa vie où ce requin discret et insaisissable décide de se rapprocher de la surface.

Ce sont les femelles qui sont élevées – ou plutôt sont poussées – par leur ventre gonflé lorsqu’elles sont en état de grossesse. Pendant toute la grossesse, les femelles solrayo restent en apesanteur à la surface de l’océan, comme si en réalité ce qu’elles étaient en gestation était un gros ballon d’hélium qui permet de pousser les 300 kilos de leur corps à la surface.

Les femelles y arrivent généralement avec leurs nageoires couvertes de blessures après l’accouplement. Cependant, malgré leur mauvais état, ils ne sont pas intimidés par la possibilité de rencontrer des plongeurs ou d’autres prédateurs. C’est comme observer un poisson abyssal à la surface.

Aux îles Canaries, l’endroit préféré du requin solrayo est le Mar de Las Calmas. Le requin n’a pas un seul habitat, car il a également été observé dans l’Atlantique Est et dans les océans Indien et Pacifique. Par exemple, l’île de Malpelo, en Colombie, est un autre des endroits où cette espèce a été vue.

Cette espèce se nourrit de petits poissons, crustacés et céphalopodes. Les pêcheurs la considèrent comme une espèce commune, étant assez rare qui n’en a pas capturée dans les eaux profondes.

Par curiosité, on utilise au Japon son huile, mais pas sa viande, car elle est considérée comme de qualité inférieure à celle d’autres espèces quelque peu similaires.

Le requin a acquis une valeur importante pour les habitants de l’île reculée d’El Hierro, bien qu’au début, ils aient regardé ses lignes dentelées acérées avec une certaine crainte.

Protocole d’action à El Hierro pour préserver l’espèce

Pour cette raison, le ministère de la Transition écologique du gouvernement des îles Canaries a décidé, pour la première fois, de créer un code de conduite permettant d’offrir une protection aux spécimens de requin solrayo qui visitent ses eaux, notamment en période de gestation.

Selon ce code de conduite, lorsque l’animal se trouve à proximité, les marins devront être plus prudents dans leurs voyages. En ce sens, ils doivent éviter de couper le chemin de l’animal avec les bateaux, respecter une distance minimale entre eux et le requin et réduire la pollution sonore dans la zone, ainsi que réduire la vitesse lorsqu’ils rencontrent un spécimen.

Mais le gouvernement régional a non seulement choisi de préserver l’espèce, mais aussi d’améliorer l’interaction de la population avec le requin lors de la plongée, car c’est l’une des activités les plus courantes sur l’île d’El Hierro.

Ainsi, des informations spécifiques sur cette espèce ont été incorporées avant d’effectuer des plongées. Par exemple, il est recommandé d’effectuer une plongée statique avec un arrangement circulaire de groupe, d’éviter les mouvements brusques, ainsi que d’éviter de pourchasser, toucher ou nourrir le requin.

«C’est un bon exemple que, grâce au dialogue, nous pouvons atteindre des points de compréhension et établir les bonnes pratiques qui garantissent la protection de la biodiversité des îles Canaries et dont les activités économiques pouvant être développées dans le même environnement bénéficient également & rdquor;, a souligné José Antonio Valbuena, conseiller du territoire, qui a souligné que le processus participatif par lequel ce code de bonnes pratiques a été porté dehors.

«Un grand nombre d’organisations nous ont permis de nous mettre d’accord sur le code de conduite pour l’interaction avec cette espèce et un panneau d’interprétation a également été placé dans la zone pour signaler la présence du requin solrayo et faire connaître certaines de ses caractéristiques. ;, il a indiqué.

Entre juin et décembre 2020, 60 personnes de 20 entités représentant des citoyens, des dirigeants politiques et techniques des différentes administrations, des hommes d’affaires et des travailleurs du secteur de la plongée en apnée et de loisir et des pêcheurs de la coopérative et de la confrérie ont entrepris un exercice de réflexion pour essayer pour préserver cette espèce unique comme ce requin sympathique.