Le mystérieux système d’exploitation Fuchsia de Google est enfin rendu public avec une grande mise à jour de Nest Hub

Le système d’exploitation Fuchsia de Google a finalement commencé à être déployé sur un appareil grand public, près de cinq ans après sa première apparition en ligne. Selon un rapport de 9to5Google, le système d’exploitation atteint désormais le Nest Hub de première génération.

Étonnamment, la mise à jour du système d’exploitation Fuchsia n’apporte aucun changement significatif au Nest Hub. Étant donné que Google utilise Flutter pour créer son expérience d’affichage intelligent, l’expérience utilisateur restera la même même si le système d’exploitation sous-jacent passe du système d’exploitation Cast basé sur Linux au système d’exploitation Fuchsia. Google indique que la mise à jour Fuchsia pour le Nest Hub sera déployée auprès des utilisateurs au cours des prochains mois. Initialement, cependant, il sera limité aux utilisateurs du programme Preview.

Google décrit Fuchsia comme un “système d’exploitation de niveau production qui donne la priorité à la sécurité, à la mise à jour et aux performances”. Le chef de Google Android et Chrome, Hiroshi Lockheimer, avait déjà confirmé en 2019 que le système d’exploitation n’était pas destiné à remplacer les systèmes d’exploitation existants de l’entreprise.

Outre les meilleurs écrans intelligents de Google, le système d’exploitation a également été testé en interne sur le Pixelbook en 2018. Plus récemment, Google a proposé une nouvelle solution qui permettrait à Fuchsia OS d’exécuter des applications Android et Linux. Pour l’instant, cependant, il n’est pas clair si Google envisage de mettre à jour ses autres appareils Cast OS vers le fuchsia.

Il semble que la mise à jour Fuchsia se déploie plus largement sur les appareils Nest Hub de première génération. 9to5Google a confirmé que la mise à jour arrivait sur les appareils, qu’ils soient ou non dans le programme de prévisualisation.

Comme indiqué, il ne semble pas y avoir de changements notables sur les appareils, ce qui peut rendre curieux de savoir pourquoi Google met à jour le nid vers Fuchsia, bien que, comme l’a noté Jerry Hildenbrand d’Android Central, il s’agisse en partie de sécurité et probablement d’une plus grande contrôler.

Comme indiqué par 9to5, les appareils de la version 1.52.260996 du micrologiciel exécutent Fuchsia, et vous pouvez le vérifier dans paramètres > à propos de l’appareil. On ne sait pas pour le moment si ou quand cette mise à jour atteindra également d’autres appareils comme le Nest Hub (2e génération), mais nous avons contacté Google pour plus de détails.

