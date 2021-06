Le mythe de l’énergie éolienne renouvelable et aperçu d’une importante mise à jour sur l’énergie ⋆ 10z viral

par Steve St. Angelo, SRSRocco Rapport :

D’autres preuves de l’absurdité appelée « énergie renouvelable verte » se sont produites le mois dernier alors que 90 éoliennes Mitsibushi ont été démolies au Nouveau-Mexique. Ainsi, la GRANDE JOKE est que l’énergie renouvelable est vraiment non renouvelable car un grand pourcentage d’anciennes unités d’énergie éolienne et solaire finissent dans les décharges. Avec des tonnes d’explosifs, ces 90 éoliennes ont été démolies et en grande partie envoyées à la décharge.

D’abord… MISE À JOUR IMPORTANTE : J’avais initialement prévu de fournir une mise à jour sur les métaux et le marché pour les membres Silver & Gold aujourd’hui, mais ma femme et moi étions debout toute la nuit avec l’un de nos chiens bien-aimés décédé plus tôt dans la journée. Donc, je fournirai cette mise à jour dans quelques jours. De plus, OUI… Je travaille toujours sur la partie Gold Member 2 de la présentation vidéo sur l’effondrement mondial de l’âge du bronze tardif et de la haute technologie moderne. Je m’excuse d’avoir mis plus de temps à publier, mais les données et les informations sont pour le moins intéressantes.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Deuxièmement, je continue à trouver de plus en plus de preuves montrant à quel point l’énergie verte NON RENOUVELABLE est vraiment et pourquoi ce n’est pas un savoir énergétique. Selon l’article What’s Up With That, Quand les éoliennes ne sont plus utiles : elles subissent une démolition explosive:

Controlled Demolition, Inc. (CDI) de Phoenix, Maryland, États-Unis (agissant en tant que sous-traitant de conception et de performance des explosifs pour l’entrepreneur principal en démolition, Dallas Demolition of Houston, Texas, qui travaillait pour RiverCap Ventures of Rocky River, Ohio, l’entrepreneur général en démolition) effectue avec succès l’abattage d’explosifs de 90 éoliennes Mitsubishi 1000A au Nouveau-Mexique.

Aucun effort n’a été fait pour préserver les fondations ou d’autres infrastructures de parcs éoliens. L’équipe de CDI a abattu les 90 unités en deux (2) mobilisations sur le site, permettant au propriétaire du parc éolien de terminer la récupération des pales et des éléments de transmission de certaines des éoliennes afin de fournir des pièces de rechange pour les unités similaires qu’ils exploitent dans d’autres parcs éoliens. Emplacements. Les unités ont été abattues en toute sécurité, exactement selon le plan et en avance sur le calendrier.

Si vous lisez le Texte en gras d’après l’article ci-dessus, AUCUN EFFORT n’a été fait pour préserver les fondations ou autres infrastructures du parc éolien. Alors que certaines pales et pièces d’éoliennes ont été pillées en tant que pièces de rechange pour d’autres parcs éoliens, un grand pourcentage de la ferraille éolienne a été mis en décharge.

D’après cet article, MHI remporte la plus grosse commande d’éoliennes jamais vue; Mitsubishi a fourni les éoliennes 1000A pour le parc éolien Aragonne Mesa qui a été érigé fin 2006 et début 2007. Il semble donc que ces éoliennes et pales Mitsubishi n’aient eu qu’une durée de vie de 14 ans… LOL. J’ai lu que GE avait un contrat pour installer de nouvelles éoliennes plus grandes de 145 MW pour remplacer les (90) éoliennes Mitsubishi de 1 MW qui, encore une fois, n’avaient que 14 ans.

Voici une courte vidéo de la démolition explosive contrôlée de ces 90 ÉOLIENNES RENOUVELABLES;

Qu’adviendra-t-il des éoliennes GE installées cette année pour remplacer les modèles Mitsubishi au cours des 15 prochaines années ?? Des suppositions ?

APERÇU VIDÉO ÉNERGÉTIQUE IMPORTANT :

Comme je l’avais mentionné, j’ai commandé et lu le livre, TOO MUCH BY HALF: The Coming Cut In Proved Oil Reserves et je ferai une mise à jour vidéo à ce sujet. Je discuterai également de ce graphique ci-dessous, qui montre que les GRANDES COMPAGNIES PÉTROLIÈRES réduisent leurs réserves… et ce n’est que le début. Ainsi, nous allons traverser l’ENERGY CLIFF avec la plupart des gens du monde totalement désemparés.

Toute information (données, tableaux et graphiques) publiée pour un usage public gratuit peut être republiée ailleurs.

Lire la suite @ SRSRoccoReport.com