Le mythe de l’hygiène de Matthew McConaughey démystifié par la star de la “communauté”

D’accord, d’accord, d’accord, il est temps de régler quelque chose. Matthew McConaughey sent-il bon ou mauvais ? Selon Yvette Nicole Brown, il ne sent pas mauvais. Les fans ont été choqués il y a des années lorsqu’il a admis qu’il n’avait pas porté de déodorant depuis plus de 35 ans, laissant plusieurs se demander ce qu’il sentait vraiment s’il ne cachait pas l’odeur corporelle.

“Je suis une grande fan de Matthew McConaughey”, a avoué l’actrice dans The Jess Cagle Show de SiriusXM selon E! Nouvelles. “Je me souviens que Matthew McConaughey a dit qu’il n’utilisait pas de déodorant et qu’il n’avait pas d’odeur. Alors ma première pensée a été : ‘Je vais m’approcher le plus possible de lui pour voir s’il a raison.” Les deux ont travaillé ensemble sur Tropic Thunder et après avoir pu se rapprocher suffisamment de l’acteur de Comment perdre un mec en 10 jours, elle peut confirmer qu’il sent intriguant.

“Il n’a pas d’odeur”, a-t-elle confirmé. “Il sent le granola et la bonne vie. Il a une odeur douce et sucrée. C’est juste lui et ce n’est pas moisi ou fou.” Mis à part son odeur et le fait qu’elle en soit fan, elle a également jailli de lui en tant que personne, notant à quel point l’homme de 51 ans était “gentil”. “Il était très gentil avec moi… Toutes mes scènes étaient avec lui et je suis fan depuis A Time To Kill. Donc, l’idée que j’ai pu être dans des scènes avec lui et être dirigée par Ben Stiller. .. C’était une expérience géniale.”

Bien qu’il admette qu’il ne porte pas de déodorant, il a également avoué qu’il ne portait même pas d’eau de Cologne. Lors du tournage du succès au box-office de 2008 Fools Gold avec sa collègue actrice Kate Hudson, il a admis qu’elle avait essayé de lui faire utiliser simplement une pierre de sel comme déodorant, mais il ne voulait même pas l’utiliser, notant que même sa mère complète ses arômes naturels. .

“[Kate] dit, ‘Voudriez-vous s’il vous plaît mettre ceci?’ Je ne l’ai jamais porté. Pas d’eau de Cologne, pas de déodorant”, a-t-il détaillé. “Les femmes de ma vie, y compris ma mère, ont toutes dit:” Hé, ton odeur naturelle sent, une, comme un homme, et, deux, sent comme toi. ” McConaughey a également a également travaillé avec Hudson sur How to Lose a Guy in 10 Days, qui est également devenu un énorme succès dans le genre de la comédie romantique. Désormais, les fans pourront se reposer en sachant que l’un des hommes les plus populaires d’Hollywood sent en fait délicieux. malgré le fait de ne pas porter de déodorant.