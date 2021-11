Plusieurs universités américaines participent à un événement demandant si les Américains devraient « reconsidérer » la fête de Thanksgiving.

Les associations d’anciens élèves de l’Université du Maryland, de la Florida Gulf Coast University, de la Washington State University, de la University of Central Arkansas, du Hiram College, dans l’Ohio, et de la California State University, Long Beach.

Selon la description de l’événement, le récent passage national de Columbus Day à la Journée des peuples autochtones « reflète une humeur nationale changeante » et demande si les Américains devraient faire de même avec Thanksgiving.

« À partir de 1970, de nombreux Américains, dirigés par des manifestants autochtones, pensaient que Thanksgiving devrait être reconcrétisé en tant que jour de deuil national pour refléter le déplacement et la persécution des Amérindiens depuis des siècles. Le récent passage de Columbus Day à la Journée des peuples autochtones reflète un changement d’humeur nationale », indique la description de l’événement. « Les Américains devraient-ils reconsidérer Thanksgiving lorsqu’ils luttent contre le passé compliqué de notre pays ? »

« Le mythe de Thanksgiving est puissant et omniprésent. À l’automne 1621, selon la légende américaine, des pèlerins anglais en quête de liberté religieuse ont partagé un festin avec les Wampanoags, les habitants du territoire que les pèlerins ont nommé Plymouth », indique également la description. « Les bons sentiments de ce repas se sont rapidement estompés lorsque les peuples autochtones et les colons anglais, y compris les pèlerins, ont commencé à se disputer les ressources, déclenchant des conflits qui ont fait rage pendant des générations. Pourtant, malgré les relations souvent violentes entre la nation et les communautés autochtones, le mythe de la coexistence est restée.

Le conférencier de l’événement, Peter C. Mancall, professeur à l’Université de Californie du Sud, a déclaré à Fox News que son objectif pour l’événement était « d’expliquer le contexte des événements et d’offrir des idées sur la façon d’interpréter les preuves existantes ».

« Je respecte la capacité de mon public à tirer ses propres conclusions sur le matériel », a-t-il déclaré.

Un porte-parole de l’Université du Maryland a déclaré que l’association des anciens avait un contrat avec l’Alumni Learning Consortium, qui accueille l’événement. Un autre porte-parole de la California State University, Long Beach, a également déclaré que l’université payait pour participer au Alumni Learning Consortium.

Un porte-parole de la Florida Gulf Coast University a déclaré que l’association des anciens élèves de l’université verse 2 500 $ au Professional Book Club Guru, qui donne également accès à l’événement. Un autre porte-parole du Hiram College de l’Ohio a déclaré qu’ils payaient également les événements par l’intermédiaire du Professional Book Club Guru.

L’Alumni Learning Consortium est géré par le Professional Book Club Guru, qui déclare que sa mission est d' »aider les associations d’anciens élèves à créer des programmes en ligne plus nombreux et de meilleure qualité pour stimuler l’engagement ».