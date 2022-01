Le mythe des 10 000 étapes, quelle est la vérité sur cette habitude de perte de poids ? | Vie

L’idée de marcher 10 000 pas par jour, soit une distance comprise entre 6 et 8 kilomètres par jour, est devenue un objectif de remise en forme populaire Dans le monde entier.

Thomas Hirai, directeur médical du Bariatric and Metabolic Health Center de l’hôpital O’Connor de San Jose, en Californie, explique à Insider que l’idée de marcher 10 000 pas par jour Il est né en 1965 lorsqu’une entreprise japonaise a développé un podomètre appelé Manpokei, un concept qui signifie précisément un mètre à 10 000 pas.

« L’objectif de 10 000 étapes a été atteint car il était accrocheur, facile à retenir et supérieur à la moyenne des étapes quotidiennes pour la plupart des gens », explique Hirai. « C’était un défi, mais gérable pour beaucoup. »

Le nombre de pas que vous marchez par jour n’est qu’un aspect de la perte de poids. Cet article explique comment effectuer un suivre les calories brûlées en marchant et pourquoi 10 000 pas peuvent vous aider à atteindre votre poids idéal, mais ne le garantissent pas toujours.

Combien de calories brûlent 10 000 pas ?

La plupart des gens brûlent 30 à 40 calories pour 1000 pas de marche, ce qui signifie qu’ils brûleront entre 300 et 400 calories en marchant 10 000 pas, dit Hirai. Cependant, ce n’est qu’une estimation approximative.

En d’autres termes, chaque pas que vous faites brûle des calories, mais la quantité exacte dépend de chaque cas individuel.

« Le taux de combustion des calories peut être assez variable », dit-il. Des facteurs tels que le poids, la longueur de la foulée et le niveau de forme physique sont impliqués, ainsi que le rythme et l’inclinaison de la zone dans laquelle vous marchez.

Comme conseil rapide, les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux gens de faire 150 minutes par semaine d’exercice modéré à vigoureux, y compris la possibilité de marcher.

Pour une évaluation plus personnelle de la combustion des calories, Hirai recommande d’utiliser une mesure appelée équivalent métabolique ou MET. C’est une unité métabolique pour calculer les kilocalories que vous dépensez pendant un exercice.

La marche rapide – environ 5 kilomètres par heure – équivaut à environ 3,5 MET, tandis que la marche en montée coûte environ 6 MET, a déclaré Hirai. Pour calculer les calories que vous brûlez avec MET, utilisez l’équation suivante :

Dépense énergétique (en kcal/min) = 0,0175 x MET x poids (en kg)

Par exemple, une personne pesant 68 kilogrammes et marchant sur une surface plane à une vitesse de 3 mph, utilisant environ 3,5 MET, brûlerait environ 4 calories par minute. À 3 miles par heure, il faudrait environ 100 minutes pour marcher 10 000 pas, brûlant environ 400 calories.

Bien qu’aujourd’hui, de nombreuses personnes utilisent des applications spécialisées ou des montres intelligentes pour calculer le nombre de pas et en estimant vos calories brûlées, Hirai recommande de vérifier ces chiffres avec l’équation ci-dessus, ce qui permettra à chacun d’avoir une image plus précise.

« Une chose importante à retenir est de ne pas se fier uniquement à ces calculatrices, car vous pouvez surestimer ou sous-estimer les calories que vous mangez ou brûlez », dit-il. « Ils sont néanmoins utiles, car ils peuvent aider à suivre sa progression et donner de la cohérence. »

Bien que 10 000 pas par jour soit un bon objectif, Hirai dit que la clé pour maintenir votre poids idéal et mener une vie saine est de bouger constamment.

Marcher 10 000 pas par jour peut-il vous aider à atteindre votre poids idéal ?

Pour perdre du poids, il faut brûler plus de calories que vous n’en consommez. La plupart des gens ont besoin d’un déficit calorique d’environ 500 calories par jour pour perdre une livre par semaine.

Ceux qui cherchent à perdre du poids ou à maintenir leur perte de poids devraient pratiquer au moins 150 à 200 minutes d’exercice par semaineDonc, marcher 10 000 pas par jour peut vous aider à atteindre ces objectifs.

Remarque : les participants à un programme de perte de poids qui marchaient 10 000 pas par jour étaient plus susceptibles de perdre plus de poids que ceux qui marchaient 3 500 pas par jour, selon les résultats d’une étude publiée en 2018.

Pourtant, vous êtes plus susceptible de perdre du poids si vous vous concentrez également sur un régime alimentaire sain, selon Hirai.

« La perte de poids grâce à l’exercice devient beaucoup plus efficace lorsqu’elle est associée à une stratégie de régime supervisé », dit-il.

Est-il sécuritaire de marcher 10 000 pas ?

La marche est considérée comme l’un des moyens les plus faciles et les plus sûrs de faire de l’exercice. Cependant, si vous ne faites pas d’exercice actuellement, remplissez 10 000 pas par jour peuvent entraîner des blessuresexplique cet expert.

« Il est utile d’augmenter le nombre de pas par jour et de rester aussi actif que possible, mais il est tout aussi important de prévenir les blessures lorsque vous vous lancez dans votre parcours de perte de poids », ajoute Hirai.

Les personnes très en surpoids, âgées ou ayant d’autres problèmes de santé doivent être particulièrement prudentes. La recommandation clé passe par augmentez progressivement vos pas plutôt que soudainement, avec pour objectif de faire 1 000 pas supplémentaires par jour chaque semaine jusqu’à ce qu’ils atteignent leur objectif.

D’un autre côté, lorsque les gens atteignent systématiquement leur objectif de marcher 10 000 pas par jour, ils peuvent troquer la marche contre une activité avec un MET plus élevé, comme le jogging ou la natation, pour augmenter la combustion des calories.

Les preuves scientifiques révèlent que l’augmentation du nombre de pas par jour peut réduire la mortalité toutes causes confondues. Cependant, le bénéfice de plus de pas se stabilise à 7 500 pas par jour; Au-delà de cela, il n’y a aucun avantage supplémentaire à atteindre 10 000, selon les conclusions d’une étude publiée dans le réseau JAMA.

conclusion

Le conseil de marcher 10 000 pas par jour vient d’un curieux slogan marketing, pas de la science. Cependant, la communauté scientifique a montré que L’augmentation du mouvement, qui peut être mesurée par le nombre de pas, est importante pour une bonne santé.

En général, adoptez une mode de vie actif et sain c’est le meilleur moyen d’obtenir une perte de poids durable. Vous mettre au défi d’atteindre 10 000 pas peut faire partie de la transformation, mais cToute routine d’exercice que vous faites régulièrement est une bonne option.

« En fait, il n’y a peut-être pas de nombre magique », conclut Hirai.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Núñez-Torrón Stock.