Le mythe des « Big Six »

En 2021, la raison pour laquelle l’expression « Big Six » est toujours utilisée de manière si constante reste un mystère. La plupart des individus ayant des opinions différentes sur ce que signifient les Big Six, les experts et certains médias refusent toujours de revenir sur leurs préjugés. Il est vrai que ces équipes ont les plus grandes bases de fans. Il est vrai que ces équipes ont le plus d’argent. Mais pourquoi est-ce prioritaire par rapport au prestige d’un club ?

La même mentalité derrière la sélection de six équipes pour représenter les meilleures, en fonction de l’histoire ou des revenus, est exactement ce qui a conduit à l’introduction de la Super League européenne. Alors pourquoi le succès historique est-il tenu en plus haute estime que le succès actuel ? Pourquoi certaines équipes sont-elles toujours considérées comme supérieures à celles contre lesquelles elles sont régulièrement en compétition pour les places en Ligue Europa ? Et à quoi cette mentalité élitiste peut-elle conduire à l’avenir ?

Le Big Six : un grand mythe ?

Les répercussions des Big Six

Si Sky et BT avaient acheté les droits de diffusion de l’élite anglaise au cours de la décennie précédente, les soi-disant « Big Six » auraient pu être très différents. Des équipes comme Nottingham Forest ou Aston Villa auraient pu monter en flèche en richesse, les plaçant ainsi dans l’élite financière de la ligue. Il est juste de dire qu’en raison de la mondialisation croissante de la ligue supérieure en 1992, les équipes qui traînaient dans la partie supérieure du tableau ont eu l’occasion d’établir leurs bases de fans à travers le monde.

Cependant, la référence constante d’un Big Six conduit à un titre immérité d’élite, tandis que les équipes avec moins de bases de fans mondiales continuent de montrer leur ascendant footballistique. Cela permet à ces six personnes de placer leur marque au-dessus du football ; au-dessus du reste de la ligue, quelles que soient les performances. La longue histoire de la culture et du mérite du football anglais est ce qui a conduit ces propriétaires à tant profiter de leurs équipes actuelles. Donner la priorité à une marque plutôt qu’au mérite donne une acceptation involontaire à des formations fermées telles que l’ESL. Le concept de six clubs s’isolant de la structure anglaise n’est pas nouveau. Un nombre minoritaire d’experts et de médias ont participé à cette idéologie pendant des années.

Bien que les références aux Big Six puissent sembler minuscules lorsqu’elles se réfèrent à l’élitisme des milliardaires, elles ne le sont pas. Pour chaque expert ou journal qui applique cette mentalité de «club supérieur», la portée de la marque sur le football augmente. Si quelque chose aide les grandes entreprises, c’est le marketing gratuit. Bien sûr, cela n’aurait aucun impact sur nous avec un soutien établi ou des connexions communautaires. Mais étant le plus grand sport au monde, il y a toujours un flux constant de nouveaux fans ; fans à la fois en Angleterre et à l’étranger qui n’ont pas ces mêmes relations. Dans un sport en évolution, les fans évoluent. Si la mentalité des Big Six persiste, nous continuerons de voir l’écart financier se creuser encore plus.

La percée de Leicester

La plus grosse épingle qui a fait éclater la bulle élitiste est Leicester City. Leur récente victoire contre Manchester City dans le Community Shield n’est qu’un autre rappel que les Foxes continuent de dépasser bon nombre des Big Six en termes d’argenterie et de position en championnat. Au cours des cinq dernières années, ils ont ajouté un titre de Premier League et une FA Cup à leur nouvelle collection, un combo que des équipes telles que Manchester United, Arsenal et Tottenham Hotspur rêveraient de posséder ces derniers temps.

Alors pourquoi est-il nécessaire pour certains experts et présentateurs de présenter ces clubs comme supérieurs, simplement par l’attrait de la marque ? Ceux qui s’adonnent à la grandeur de la culture du football seront conscients que l’héritage et le succès sont les objectifs ultimes du football. Quelque chose que Leicester possède actuellement en plus grande quantité que la moitié des soi-disant Big Six. Il est grand temps que l’histoire d’une petite équipe gravissant les échelons pour devenir le sommet de la montagne soit respectée, pas quelque chose à applaudir à la fin d’une saison puis à rejeter.

La Premier League peut-elle apprendre des autres pays ?

La Premier League n’est certainement pas la première ligue à pousser le favoritisme vers une élite. Pendant des décennies, la Liga en Espagne et la Serie A en Italie ont adopté cette approche. Barcelone et le Real Madrid ont un bastion sur les médias espagnols et la prise de décision de la Liga et de même pour la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan en Italie. Cependant, malgré leur taille en termes de fanbases et de finances, leurs ligues respectives sont actuellement en danger.

Après des années à ignorer les règles du fair-play financier pour satisfaire les plus grands clubs, les poules sont rentrées à la maison pour se percher. L’état actuel des finances du football à travers l’Europe est à l’état le plus désastreux de leur histoire. Une terrible mauvaise gestion au sommet ainsi qu’une pandémie mondiale ont mis nombre de ces clubs en ruine financière. C’est au détriment de leur ligue. La décision des ligues de placer les clubs dans des positions favorables pour un bénéfice à court terme a conduit à une dépendance malsaine ; une confiance qui a dépouillé ces ligues de leur contrôle attendu. Ils se sont ancrés sur le navire en train de couler qui est leur club vedette. Si l’évolution devait suivre son cours, alors qui sait quels clubs espagnols et italiens pourraient actuellement être des tenues mondiales.

La Premier League n’est heureusement pas aussi dépendante, mais elle se rapproche définitivement d’année en année. La commercialisation de la Premier League se traduit par un effet de retombée qui profite aux équipes de la ligue. L’ESL était presque la fin de cela. Dans un monde idéal, les six clubs inscrits à l’ESL ont changé d’avis depuis lors. Malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde idéal. L’argent a de plus en plus d’influence sur notre beau jeu. Ces propriétaires de clubs n’abandonneront pas leur quête de profits garantis, peu importe ce que cela signifie pour le reste. Ils vont réessayer et la demande constante d’un soi-disant Big Six ne fera que profiter à leurs ambitions.

Photo principale

Intégrer à partir de .