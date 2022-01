Le mythe des calories négatives, existe-t-il ? Les experts nous le précisent | Vie

Les nutritionnistes recherchent depuis des années ce qu’ils appellent les « calories négatives », c’est-à-dire un aliment dont la consommation et la digestion utilisent plus de calories qu’il n’en transporte. Par conséquent, un aliment qui fait maigrir.

Le problème de l’obésité et du surpoids serait en grande partie résolu si l’on trouvait aliments qui font maigrir.

Nous connaissons beaucoup aliments faibles en calories, et nous savons que si nous consommons moins que ce que nous dépensons, nous perdons du poids.

Mais reste, même les aliments les plus légers contiennent des calories, qu’il faudra par contre dépenser pour que cette énergie ne s’accumule pas sous forme de graisse. Ensuite,Y a-t-il des calories négatives ?

Les régimes et les astuces de perte de poids circulent sur les réseaux sociaux qui garantissent que des aliments comme le céleri, le pamplemousse, les tomates, le concombre, le brocoli, la laitue ou les carottes contiennent des calories négatives.

Cela signifie que les calories qu’ils apportent sont inférieures à celles qui sont dépensées lors de la mastication et de la digestion, Donc en théorie, quand vous les mangez, vous perdez du poids, même de façon minime.

D’autres aliments qui sont considérés comme ayant des calories négatives comprennent La gomme Oui un verre d’eau froide. Que pensent les experts?

Louise Dunford, experte en nutrition et physiologie à l’Université De Montfort au Royaume-Uni, explique dans Science Alert que aucune preuve que les calories négatives existent.

Le corps humain consomme des calories lors de la mastication, et à travers effet thermique Cela se produit lorsque le métabolisme est accéléré pour faire la digestion.

Mais, selon ce spécialiste, « même les aliments moins caloriques, comme le céleri, contiennent plus de calories qu’il n’en faut pour les décomposer et les absorber dans l’organisme ».

Le céleri est composé à 95% d’eau, et pourtant ses glucides contiennent 65 KJ d’énergie. La dépense énergétique effectuée par l’organisme pour la digérer est de 10 % de cette énergie. Par conséquent, même s’ils sont minimes, même le céleri ajoute des calories. Comme le pamplemousse, le brocoli, le concombre, etc.

Dans le cas de l’eau, comme le chewing-gum, elle ne peut pas être considérée comme un aliment.

L’eau n’a pas de calories, et si nous le prenons froid, le corps génère une dépense énergétique pour niveler la température interne. Mais dans plusieurs études réalisées, cette dépense a été mesurée et elle ne consomme pratiquement pas de calories en vrac, il est pratiquement nul.

La même chose arrive avec La gomme. Mâcher ça consomme environ 11 calories par heure, alors qu’il apporte environ 10 calories.

Pour obtenir des calories négatives il faudrait mâcher le chewing-gum pendant plus d’une heure. Considérant que la plupart perdent leur saveur en deux minutes, cela ne semble pas très appétissant…

Et même si on le mâche pendant plusieurs heures, l’exercice consistant à tendre la mâchoire une heure pour perdre 11 calories, est insignifiant. Vous passez plus de temps à bouger un bras pendant un certain temps, par exemple.

Ce sont des quantités quasi nulles, sachant que pour perdre du poids, il faut perdre des centaines de calories par jour.

La conclusion scientifique est claire : les calories négatives n’existent pas. Ou du moins, ils ne sont pas utilisés pour perdre du poids.