Le mythe du climat modéré : pourquoi le sénateur Joe Manchin n’est pas centriste

Après des mois de discussions et de débats, les démocrates sont dans l’impasse sur une série de lois sur les infrastructures qui pourraient faire ou défaire les efforts du président Joe Biden pour lutter contre le changement climatique. Le fossé, tel qu’il est décrit dans d’innombrables reportages, se situe entre les progressistes qui veulent un projet de loi ambitieux sur les dépenses sociales et climatiques et les modérés qui ont protesté contre le prix à payer.

Mais il y a un problème à présenter ces désaccords comme un conflit entre modérés et progressistes. Cette image laisse de côté la réalité scientifique incontestable que la pollution réchauffe la planète à un rythme insoutenable et dangereux. Il n’y a rien de modéré ni de discutable sur les changements catastrophiques que les émissions mondiales provoquent sur le climat. En août, un panel de climatologues des Nations Unies a qualifié de « sans équivoque » que les humains ont réchauffé le ciel, les eaux et les terres de la Terre.

« Il est possible de trouver un terrain d’entente dans de nombreux domaines de la politique ; Je sais, parce que je l’ai fait », a déclaré le sénateur Ed Markey (D-MA), un défenseur d’une action climatique rapide, lors d’une récente conférence de presse. « Mais nous ne pouvons pas faire de compromis sur la science. Il n’y a pas de juste milieu entre un monde vivable et invivable.

Un récit qui oppose les progressistes aux modérés risque de mettre en lumière les négationnistes du climat et de centrer les intérêts sur les combustibles fossiles. C’est sans doute détourne l’attention de la substance des politiques climatiques qu’un large éventail d’Américains soutiennent déjà.

Les réfractaires démocrates Sens. Kyrsten Sinema d’Arizona et Joe Manchin de Virginie-Occidentale ont un pouvoir disproportionné sur l’avenir de la politique climatique du pays. Kent Nishimura/Los Angeles Times via .

Pour prendre des mesures ambitieuses pour le climat, les démocrates du Sénat ont besoin que chaque membre de leur parti (plus deux indépendants) vote pour une version du programme Build Back Better, une proposition de budget qui, entre autres, stimulerait l’énergie propre et réduirait les émissions américaines. Cela a mis deux récalcitrants, Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona, au premier plan des négociations, et leur donne un pouvoir disproportionné sur l’avenir de la politique climatique du pays.

Des batailles politiques comme celle-ci montrent que les Américains ont besoin d’une nouvelle façon de parler de la politique du changement climatique, comme un éventail de stratèges, de sondeurs et de législateurs ont déclaré à Vox. Au lieu de se concentrer sur les politiciens «centristes» ou «modérés», ont-ils dit, les observateurs politiques devrait faire la distinction entre les nombreux démocrates qui soutiennent la résolution de la crise actuelle et les quelques-uns qui soutiennent un statu quo inacceptable.

« Les gens ne savent même pas ce que signifie « modéré », en particulier en ce qui concerne le changement climatique », a déclaré à Vox Celinda Lake, une stratège démocrate. « Je veux dire, vous êtes inondé de deux pieds au lieu de quatre ? »

Un spectre traditionnel gauche-droite ne capture pas un large consensus sur le changement climatique

Examinons ce que l’action climatique « intermédiaire » pourrait signifier dans la pratique. La planète fait face réchauffement généralisé à moins que le monde entier ne prenne des mesures agressives cette décennie. Ce n’est que si les pays font des investissements importants et rapides pour aider les énergies propres à remplacer les combustibles fossiles qu’il sera possible de limiter le réchauffement à des niveaux moins catastrophiques.

Faire la différence entre ne rien faire et tout faire en notre pouvoir, en d’autres termes, n’arrête pas la crise. Cette voie « modérée » nous conduit quelque part entre réchauffement dévastateur et réchauffement catastrophique.

Les partisans d’une action climatique modeste ignorent l’ampleur du problème, a fait valoir Ryan Fitzpatrick, directeur du programme Climat et énergie chez Third Way, un groupe qui affirme promouvoir des politiques de centre-gauche. « Si vous ne reconnaissez pas publiquement la gravité de l’impact du changement climatique, alors pourquoi nous attendrions-nous à ce que l’une de vos conditions ou solutions politiques soit fondée sur la rationalité ? » Fitzpatrick a demandé.

Si vous acceptez les conclusions des climatologues, il a ajouté, « vous comprenez le niveau d’ambition qui est nécessaire pour résoudre le problème. »

« Les gens ne savent même pas ce que « modéré » signifie, en particulier en ce qui concerne le changement climatique. Je veux dire, vous êtes inondé de deux pieds au lieu de quatre ? —Lac Celinda

La recherche suggère que les soi-disant modérés au Congrès ne représentent pas l’opinion médiane des États-Unis sur le changement climatique. Anthony Leiserowitz, directeur du Yale Program on Climate Communication, a passé sa carrière à utiliser les sondages pour savoir ce que le public pense réellement du climat. Lorsqu’il a examiné les différences politiques entre les électeurs autoproclamés conservateurs, modérés et libéraux, il constate qu’il y a plus d’accord que ce que vous pourriez entendre dans les couloirs du Congrès.

« Le schéma qui vous saute le plus aux yeux est qu’il y a un groupe qui n’est vraiment pas comme les autres », a déclaré Leiserowitz, « et ce sont les républicains conservateurs. » Ce groupe représentait moins du quart des personnes échantillonnées. La plupart des électeurs américains qui doutent ou dédaignent le changement climatique sont politiquement conservateurs, et la plupart sont républicains, selon ses recherches.

Lorsqu’il considère les républicains conservateurs comme des valeurs aberrantes, Leiserowitz trouve un nombre surprenant d’accords sur certains principes fondamentaux, tels que le soutien à l’énergie propre. Dans l’échantillon national de 1 036 Américains de Yale en décembre 2020, une grande majorité de démocrates et de républicains modérés ont soutenu la production d’énergie renouvelable sur les terres publiques. Les partisans comprenaient 94 pour cent des démocrates libéraux dans l’enquête, 76 pour cent des républicains libéraux et modérés et 59 pour cent des démocrates conservateurs.

Il existe également un accord surprenant sur l’importance de la transition des combustibles fossiles. L’enquête a estimé que plus de 8 démocrates sur 10 à travers le spectre soutiennent une transition vers l’énergie propre, de même que 59% des républicains modérés et libéraux auto-identifiés.

« Ce sont des différences relativement mineures », a déclaré Leiserowitz à Vox. En fait, a-t-il dit, il y a plus d’accord que de désaccord sur de nombreuses politiques liées au changement climatique, à l’exception spécifique des républicains conservateurs.

Climat les downplayers et les négateurs, cependant, ont un rôle élevé dans la politique et sans doute fausser la compréhension du public de la position consensuelle. Alors que certains républicains adoptent progressivement l’idée d’une action climatique, le plus haut sénateur du GOP, Mitch McConnell du Kentucky, a dirigé une majorité républicaine au Sénat qui a ignoré la question pendant près d’une décennie. « Nous pouvons débattre de cela pour toujours », a-t-il déclaré en 2014, ignorant le consensus scientifique. Et lorsque Biden a réintégré l’accord de Paris sur le climat cette année, un groupe de sénateurs républicains a tenté de passer outre son ordre.

Cela aide à expliquer comment l’avenir de la politique climatique américaine est entre les mains du sénateur Manchin, un homme d’affaires de longue date du charbon qui continue de recevoir des fonds de campagne de l’industrie des combustibles fossiles et de défendre les intérêts des combustibles fossiles. Avant qu’il ne soit qualifié de modéré, la presse a qualifié Manchin de démocrate conservateur ; il a des objectifs très différents de Sinema, l’autre sénateur largement qualifié de modéré dans l’actualité ces jours-ci. Sinema est originaire de l’un des principaux États de l’industrie solaire et a publiquement plaidé en faveur de dépenses climatiques robustes dans le projet de loi sur les infrastructures. (Elle a contesté les informations selon lesquelles elle souhaite voir 100 milliards de dollars de fonds climatiques supprimés de la facture des dépenses.)

Comme Ezra Klein l’a écrit à propos du mythe du milieu dans un article de Vox en 2015, « L’idée du milieu modéré est une connerie : c’est un dispositif rhétorique destiné à marginaliser certaines positions politiques au détriment d’autres. C’est aussi ce qui arrive à la politique climatique.

Par quoi doit remplacer le mythe du climat tempéré ?



Le temps d’adopter une approche modérée du climat est révolu, a fait valoir Dana Johnson, qui dirige le bureau politique fédéral de WE ACT for Environmental Justice, un groupe de défense du climat. « Si nous avions fait cela il y a 20, 40, 60 ans, nous pourrions peut-être adopter une approche modérée », a déclaré Johnson. « Le moment présent nous a demandé d’aller grand et d’être audacieux, si nous voulons réaliser n’importe quel type de changement significatif. »

Elle n’est pas la seule. « L’aspect le plus politiquement difficile du changement climatique est peut-être qu’après des décennies de déni et de retard, il n’y a plus de position ‘modérée’ cohérente à adopter », a écrit l’écrivain sur l’énergie David Roberts dans son bulletin.

À la Nouvelle République, Kate Aronoff a fait valoir que les législateurs qui sapent la législation climatique sont en réalité des extrémistes : « Personne ne devrait les appeler modérés, ni même centristes. Ce sont des extrémistes. S’ils réussissent, ils vont faire tuer beaucoup de gens.

Au lieu de cela, il est temps de juger les politiciens sur le niveau de leur ambition et dans quelle mesure ils donnent la priorité au climat de la planète. Les dirigeants qui ne sont pas prêts à accélérer la transition vers une énergie propre et reconnaissent publiquement que les combustibles fossiles ne peuvent pas être le carburant dominant de l’avenir, soutiennent efficacement un statu quo dangereux. Les politiciens qui bloquent l’action climatique sont plus ou moins du même côté que les combustibles fossiles.

Des manifestants pour le climat marchent vers la Maison Blanche pour exhorter le président Biden à interdire les combustibles fossiles le 12 octobre. Kevin Dietsch/.

Certaines politiques climatiques divisent véritablement les démocrates, comme les investissements dans l’énergie nucléaire et la technologie de capture du carbone. De nombreux écologistes progressistes sont sceptiques à l’égard des deux.

Un nouveau cadrage de la politique du changement climatique n’ignorerait pas ces débats politiques. Il est possible d’être d’accord sur la réalité et l’urgence du changement climatique tout en étant en désaccord sur les meilleures stratégies pour l’arrêter.

Le changement climatique peut encore devenir un enjeu électoral important, car les jeunes électeurs qui se soucient davantage de ces politiques commencent à voter en plus grand nombre. « La participation aura un impact important sur ce qui se passera à mi-parcours », a déclaré Lake, le stratège démocrate. « Et lors des élections de 2024, les jeunes électeurs seront pour la première fois plus nombreux que les baby-boomers. »

Les républicains pourraient réagir à ces pressions électorales. « Vous avez beaucoup de républicains qui ont adopté un crédit d’impôt qui favorise les réductions d’émissions et les sources d’énergie propres », a déclaré à Vox Carlos Curbelo, un ancien membre républicain du Congrès qui a présenté une législation climatique à la Chambre. « C’est un départ du Parti républicain d’il y a quelques années à peine, où l’élément le plus commun … était l’apathie. »

En matière de changement climatique, les républicains et les démocrates peuvent être jugés selon la même norme. « Il s’agit de savoir si vous reconnaissez ou non le fait bien établi que le changement climatique va causer de graves dommages, en particulier si nous n’atteignons pas ces objectifs d’émissions », a déclaré Fitzpatrick de Third Way. « Que vous vous appeliez progressiste ou modéré, si vous êtes sérieux au sujet du climat, nous devons tous viser à accomplir la même chose. Et y parvenir signifie atteindre zéro émission nette d’ici 2050. »