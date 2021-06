Le mythique Luis del Sol décède à l’âge de 86 ans

20/06/2021 à 20:59 CEST

.

L’ancien joueur international Luis del Sol, un mythe de la carrière du Le vrai Betis et qui a également joué pour le Real Madrid, la Juventus à Turin et à Rome, est décédé ce dimanche à l’âge de 86 ans à Séville. “Le Real Betis Balompié affiche son plus grand regret pour la mort de Luis del Sol Cascajares, la plus grande légende de notre histoire. D.E.P“, a annoncé sur Twitter le club bétique avec une image du légendaire intérieur gauche pointant vers sa photo en tant que footballeur sur la fresque des joueurs au stade Benito Villamarín.

Du soleil, né le 6 avril 1935 à Arcos de Jalón (Soria), bien que baptisé et installé dans le quartier sévillan de San Jerónimo en raison du statut de cheminot de son père, il est considéré comme le meilleur joueur à sortir de la carrière du Betis et il était très aimé et admiré pour son passe-temps, qui a honoré sa mémoire avec de nombreux messages sur les réseaux sociaux.

Internationale 16 fois et Champion d’Eurocup 1964 avec l’Espagne, ce milieu de terrain fin et puissant, qui a commencé à jouer comme ailier puis comme intérieur, est arrivé au Betis dans sa jeunesse et, après ses débuts dans la campagne 1954-55 avec la première équipe -alors en deuxième-, il avait six ans en total avant signer en 1960 pour le Real Madrid.

Au club meringue il a remporté une Coupe d’Europe, une Intercontinentale, deux Ligues et une Coupe du Généralissime avec Alfredo di Stéfano, jusqu’à son transfert en 1962 à la Juventus pour 35 millions de pesetas, argent que la cité sportive blanche a payé.

Luis del Sol régna en Italie, de 1962 à 1970 dans le Juventus et de 1970 à 1972 dans le Rome, et a été surnommé ‘Settepulmoni‘(Seven Lungs) pour sa grande puissance physique et footballistique, bien qu’au fil du temps, il ait également été baptisé ‘Il postino’ ou facteur de luxe pour son énorme capacité à soulever des balles d’une zone à l’autre et à les servir à ses coéquipiers.

Après être devenu une idole à la Juve et avoir également brillé à Rome, ce Soriano et Sévillan d’adoption est revenu au Bétis de jouer une saison de plus, avant sa retraite en 1972-1973. Au total, il a joué 190 matchs officiels avec le maillot vert et blanc et a marqué 45 buts. Cependant, cette année-là n’était pas le dernier service de Luis del Sol au club de sa vie.

Ainsi, il a été entraîneur de l’équipe première en 1986 et lors de la saison 2000-01, un poste qui a culminé avec la promotion du Betis au premier à Jaén ; Il a également exercé les fonctions de secrétaire technique à différents moments ; et, comme exemple de l’affection et de l’admiration que le bétique lui porte, la cité sportive du club porte son nom depuis 2010.