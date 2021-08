Le mythique Metal Slug reviendra en 2022 sur Nintendo Switch et PC

Metal Slug, le jeu vidéo mythique “run and gun” des années 90, reviendra en 2022 totalement mis à jour, amélioré et adapté aux temps nouveaux pour Nintendo Switch et PC sous le titre Metal Slug Tactics, ont rapporté l’éditeur Dotemu et le développeur Leikir Studio dans un communiqué.

L’annonce a été produite lors de l’événement Indie World de Nintendo et a été accompagnée de nouveau matériel qui montre les charismatiques Marco, Eri, Fio et Tarma à leur siège de base et prêts à se battre, sur une scène débordant de clins d’œil à l’histoire du vétéran du jeu. saga.

L’équipe revient avec son arsenal de signature – y compris la mitrailleuse lourde toujours fidèle et la supercar mécanique dévastatrice Slugnoid SVX-15D – alors qu’elle s’engage dans de nouvelles batailles tactiques.

“Metal Slug Tactics est un hommage respectueux à un classique intemporel et une nouvelle façon imaginative de célébrer la célèbre série, canalisant son esthétique intemporelle à travers un pixel art suggestif et une animation fluide”, déclare le développeur.

Les champs de bataille combinent des tuiles de terrain fabriquées à la main avec des éléments subtils de roguelite (donjon) et mettent les joueurs au défi de s’adapter et de surmonter des engagements imprévisibles, tout en maîtrisant un mode de combat stratégique et dynamique.

Les joueurs utiliseront des armes Metal Slug classiques, utilisant l’arbre de compétences, diverses améliorations et un système d’attaque alimenté par l’adrénaline pour prendre l’avantage et détruire les flancs des méchants distinctifs de la série.

Metal Slug est entièrement développé par Leikir Studio avec le soutien de Dotemu et avec la permission de SNK, propriétaires de l’IP.

Source : Cependant