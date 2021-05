Le mythique microbus hippie de Volkswagen confirme son retour pour l’année prochaine, en version électrique | Moteur

Surnommé le Love Van dans les années 1960, le microbus emblématique de Volkswagen confirme son retour pour 2022 avec une version électrique spectaculaire.

Suite au scandale des émissions de gadgets, qui a marqué un tournant dans l’industrie automobile, Volkswagen s’est fixé comme objectif de se racheter, de devenir la marque de référence des voitures électriques.

Les Volkswagen ID 3 et ID 4 sont déjà en cours, mais la société allemande prépare d’autres surprises pour apporter de la diversité sur le marché des véhicules électriques.

Près de 70 ans plus tard, il est de retour sur les routes votre microbus de type 2, commercialisé dans les années 60 du siècle dernier, sous le nom de Volkswagen ID Buzz. Dans une version pour les particuliers, avec 7 sièges, et une variante commerciale.

Volkswagen a mis en vente en 1962 un minibus appelé Volkswagen Type 2, facilement reconnaissable à ses phares ronds, à l’énorme logo de l’entreprise à l’avant et à ses 12 vitres. Il est devenu très populaire pendant le mouvement hippie des années 60, comme nous l’avons vu dans d’innombrables films et séries télévisées, des Simpsons au sympathique Fillmore of Cars 2.

Volkswagen a présenté la refonte électrique de ce microbus mythique, qui a appelé Volkswagen ID Buzz, il y a quelques années, en 2017, sous la forme d’un prototype. Déjà à ce moment-là, il a annoncé qu’il le commercialiserait en 2022 dans le monde entier. Maintenant, cette date est confirmée dans certains pays et retardée dans d’autres. En Europe, nous aurons une version commerciale et privée en 2022, et les États-Unis n’arriveront que ces derniers, en 2023.

Par rapport aux 30 chevaux de la version originale des années 60, le nouveau Volkswagen ID Buzz a un moteur électrique à traction avant de 200 chevaux, et une variante à quatre roues motrices, et 300 chevaux.

L’autonomie est d’environ 480 kilomètres, et grâce au système de charge rapide breveté de Volkswagen, se rechargera à 80% en seulement 30 minutes.

Bien que l’aérodynamisme ait été entièrement repensé, le nouveau modèle conserve de nombreuses icônes visuelles de la version des années 60, telles que les nombreuses vitres latérales ou l’énorme logo Volkswagen sur le capot avant.

Il comprendra également les dernières technologies de la marque à l’intérieur, telles que un volant rabattable et un pare-brise avec réalité augmentée.

Maintenant que la pandémie commence à être laissée pour compte, il est temps d’envisager un véhicule pour sortir et profiter du plein air en famille ou entre amis. Volkswagen ID Buzz ça viendra au bon moment …