Le mythique PC IBM fête ses 40 ans, le premier PC de l’histoire | La technologie

Un jour comme aujourd’hui, il y a 40 ans, IBM mettait en vente son tout nouveau PC IBM. Et comme le dit le proverbe, l’histoire de l’informatique a changé à jamais. Mais cette fois ce n’est pas un cliché.

C’est un mois inhabituel pour sortir un produit révolutionnaire, mais c’est ce qu’IBM a décidé. Le 12 août 1981, l’IBM PC a été lancé, le tout premier PC, qui changerait à jamais l’informatique domestique et professionnelle.

IBM n’a pas inventé les ordinateurs personnels. Depuis quelques années, dans les foyers européens, il y avait déjà eu des ordinateurs personnels tels que le ZX Spectrum ou le Commodore 64. Et aux États-Unis, l’Apple I avait déjà 5 ans.

Mais IBM, en étroite collaboration avec Intel et Microsoft, a été le pionnier de la création d’une plate-forme, ordinateurs PC, qu’il a dominé pendant les 40 années suivantes, et le fait toujours.

Bien que les ordinateurs personnels aient déjà atteint les foyers espagnols à la fin des années 1970, 1984 peut être considéré comme l’année où les ordinateurs personnels ont commencé à être vendus de manière massive. C’est l’histoire de 30 ans d’informatique domestique en Espagne.

Le PC IBM c’était un ordinateur personnel conçu pour les foyers et les entreprises, qui coûtait 1 565 $. Aujourd’hui, cela équivaudrait plus de 4 000 euros. Il a également atteint les universités et les étudiants, et est devenu universel lorsque des personnes célèbres ont commencé à apparaître. Cloner des PC d’autres marques, beaucoup moins cher.

Eu un processeur Intel 8088 cadencé à 4,77 GHz, avec 16 ou 640 Ko de mémoire, moniteur phosphore vert (l’écran n’affichait que deux couleurs, vert et noir), stockage sur 5 disquettes 1/4 et environ 360 Ko de capacité.

Aujourd’hui un test de grossesse jetable qui coûte à peine 5 euros est plus performant que ce PC IBM, mais il y a 40 ans c’était une révolution pour les entreprises et les foyers… qui pouvaient se le permettre.

Les ordinateurs IBM PC et les applications créées pour eux ont eu un grand succès, mais ils n’étaient pas disponibles pour tout le monde.

En utilisant des composants compatibles et une ingénierie inverse avec le BIOS PC IBM, des marques telles que Phoenix, AMI ou Award permis la création de PC clones beaucoup moins chers qu’ils pouvaient utiliser les applications IBM PC.

La société les a combattus devant les tribunaux pendant des années, sans succès, jusqu’à ce que finalement les ordinateurs compatibles PC deviennent si populaires et bon marché que IBM ne pouvait pas rivaliser avec eux, se retirant de l’informatique à domicile.

Le grand mérite d’IBM a été créer une grande plate-forme informatique ouverte autour des processeurs x86 d’Intel et des systèmes d’exploitation de Microsoft (d’abord IBM PC DOS, puis MS-DOS et plus tard Windows) qui sont devenus évolutifs au fil des ans tout en maintenant la compatibilité des logiciels et des périphériques.

Aujourd’hui, ces programmes d’il y a 40 ans peuvent être utilisés dans les ordinateurs modernes, et même certains périphériques (avec adaptateurs, émulateurs et paramètres).

Bien que les appareils informatiques les plus utilisés soient désormais les mobiles et que les PC les plus vendus soient les ordinateurs portables, ce premier PC IBM a changé à jamais l’histoire de l’informatique. Son héritage vit toujours dans les ordinateurs que nous utilisons tous les jours.