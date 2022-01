Le n ° 1 de la Caroline du Sud se remet de la surprise et bat l’État du Mississippi

Zia Cooke était impatient de revenir à l’action après la première défaite de la saison du n ° 1 de la Caroline du Sud et s’est assuré que les Gamecocks retrouveraient leur chemin vers la victoire.

Cooke avait 18 points, Aliyah Boston avait 16 points et 11 rebonds, et les Gamecocks ont rebondi après leur superbe défaite en prolongation contre le Missouri non classé dans une victoire de 80-68 contre Mississippi State dimanche soir.

« Je pense que c’était vraiment bien. Je pense que nous avons tous eu une puce sur notre épaule depuis cette défaite », a déclaré Cooke. « Nous avons vraiment faim. »

Cooke et les Gamecocks (13-1, 1-1 Southeastern Conference) ont montré cette faim pendant le match, prenant le contrôle avec une séquence de 18-8 pour clôturer le deuxième quart et portant leur avance à 20 points en deuxième mi-temps.

« Je pense que c’était quelque chose dont nous avions besoin pour rester sur la bonne voie », a déclaré Cooke à propos de la défaite.

L’entraîneur de Caroline du Sud, Dawn Staley, avait souligné les lacunes de son équipe à plusieurs reprises au cours des deux premiers mois de la saison – malgré avoir battu cinq adversaires du Top 10 – comme trop de tirs manqués et trop de revirements.

Le gardien de Caroline du Sud Zia Cooke (1) se dirige vers le cerceau contre le centre de l’État du Mississippi Charlotte Kohl (22) lors de la première mi-temps d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA le dimanche 2 janvier 2022 à Columbia, SC (AP Photo/Sean Rayford)

Elle n’a pas vu cela dans celui-ci après deux jours d’entraînement très concentrés. La Caroline du Sud a réussi 50 % de ses tirs (28 sur 56), son meilleur pourcentage de ses sept derniers matchs.

« Notre feuille de statistiques était différente de celle des matchs précédents », a déclaré Staley avec un sourire.

Les Bulldogs (9-4, 0-1 Conférence du sud-est) ont été remplacés tardivement lorsque le Mississippi s’est retiré en raison de problèmes de COVID-19. L’État du Mississippi devait jouer au Kentucky lundi, un match qui a également été reporté en raison du virus.

« C’était assez bizarre », a déclaré l’entraîneur par intérim des Bulldogs, Doug Novak, à propos du voyage surprise.

Quiconque est entré sur le terrain était susceptible d’obtenir une performance solide et concentrée de la Caroline du Sud (13-1, 1-1), qui a été stupéfaite en prolongation, 70-69, au Missouri jeudi dernier et abandonnera certainement la première place sa tenue depuis la pré-saison.

La Caroline du Sud a maintenu le rythme au troisième quart alors que Cooke, une marqueuse à deux chiffres qui n’a atteint cette marque que dans deux de ses six matchs précédents, a réussi quatre tirs au but et un but à 3 points.

Lorsque Boston a marqué 3 points avec 4:59 à jouer dans la période, la Caroline du Sud menait 59-39 et s’apprêtait à remporter sa quatrième victoire consécutive contre les Bulldogs.

La Caroline du Sud semblait avoir trouvé son rythme à la fin du premier quart avec 13 points consécutifs pour mener 23-12. Mais les Bulldogs se sont ralliés, effectuant sept tirs consécutifs pour égaliser les choses à 27 sur le lay-up de JerKaila Jordan avec 5:36 avant la mi-temps.

Destiny Littleton a répondu avec un bris d’égalité à 3 points et a ajouté un autre panier à longue distance alors que les Gamecocks menaient 45-35 à la pause.

Boston a réussi son huitième double-double cette saison et le 38e de sa carrière.

Le meneur Destanni Henderson, à 5 pieds 7 pouces, a enregistré un sommet en carrière de 14 rebonds, ainsi que huit passes décisives, pour les Gamecocks.

Jordan a mené l’État du Mississippi avec 16 points.

La Caroline du Sud était sans Laeticia Amihere, généralement la première joueuse de l’équipe à quitter le banc, qui n’était pas dans l’arène en raison de protocoles de santé et de sécurité.

LA GRANDE IMAGE

État du Mississippi : Les Bulldogs ne sont pas l’équipe qui a affronté la Caroline du Sud pour le titre SEC plusieurs fois au cours des dernières années. Ils n’ont tiré que 37% au total et n’ont effectué que deux de leurs 17 tentatives derrière l’arc. Ils ont également été dépassés 45-31

Caroline du Sud : Les Gamecocks ont semblé impeccables pendant la majeure partie du match. Ils en auront besoin pour entrer dans un gant de prétendants à la SEC, à partir de jeudi soir au LSU n ° 19 et à l’entraîneur de première année Kim Mulkey. Cela est suivi par des matchs à domicile contre le numéro 20 du Kentucky et le numéro 23 du Texas A&M.

700 ET COMPTE

Dawn Staley a entraîné son 700e match en carrière depuis ses débuts à Temple en 2000-01. Elle a déménagé en Caroline du Sud huit ans plus tard et en est à sa 14e saison avec les Gamecocks. Staley était catégorique dans sa jeunesse, elle n’a jamais voulu entraîner. Depuis ses débuts, elle s’est épanouie en guidant les jeunes sur et en dehors du terrain. « 700 matchs plus tard, je suis toujours assis ici et j’aime toujours vraiment ce que je fais », a déclaré Staley.

SUIVANT

L’État du Mississippi se rend en Alabama jeudi soir.

La Caroline du Sud se dirige vers le 19e LSU jeudi soir.