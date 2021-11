Le n ° 13 de l’Arkansas survit au retour de K-State pour une victoire de 72-64

Connor Vanover a marqué 14 points, Chris Lykes était parfait depuis la ligne des fautes jusqu’au bout et le n°13 de l’Arkansas a survécu après avoir perdu la majeure partie d’une avance de 18 points pour battre Kansas State 72-64 dans le Hall of Fame Classic lundi soir.

Lykes était 10 sur 10 de la ligne des fautes sur le chemin de 14 points. Au’Diese Toney a ajouté 13 points et JD Notae en avait 11 – bien qu’il n’était que 4 sur 17 sur le terrain – alors que les Razorbacks (4-0) se sont qualifiés pour affronter Cincinnati pour le titre mardi soir.

Les Bearcats ont surmonté un déficit précoce de 15 points pour battre le n ° 14 de l’Illinois 71-51 dans leur match de demi-finale.

Les Wildcats (2-1) ont failli effectuer un retour encore plus important, récupérant un déficit de 42-24 à la pause.

Selton Miguel a fait l’essentiel du travail avec 14 points et neuf rebonds, tandis que Nijel Pack a ajouté 14 points et Markquis Nowell a marqué quelques 3 points en fin de match et a terminé avec 10 avant de faire une faute.

Les Razorbacks menaient 12-4 au premier temps mort médiatique, 19-8 au deuxième et 28-11 au troisième alors que les Wildcats se débattaient des deux côtés du parquet. Leur seul recours contre Vanover de 7 pieds 3 pouces était de lui faire une faute – il est allé 8 pour 8 de la ligne des lancers francs en première mi-temps – et Toney et Notae ont fourni un grand coup de poing de l’extérieur.

L’avance s’étendait à 18 et pour une fois, il semblait que l’entraîneur Eric Musselman aurait une soirée facile.

Les Wildcats l’ont fait transpirer en seconde période.

Miguel a été l’instigateur dans les premières minutes, se dirigeant vers le panier et obtenant quelques tirs pour décoller de la vitre. Luke Kasubke a finalement mis fin à la sécheresse exaspérante des Wildcats à 0 contre 13 sur la ligne des 3 points, et ils ont ensuite marqué sept points consécutifs pour réduire ce qui avait été une avance de 18 points à 53-43 avec 10:25 à jouer.

Ce n’est pas la première fois que les Razorbacks doivent faire face à la pression.

Ils ont pris un départ lent contre Mercer et ont été menés par un avec 9:41 à jouer avant une course de 18-3 pour prendre le contrôle. Ils étaient à égalité avec George Washington tôt avant qu’une course de 29-5 ne mette ce match à l’écart. Et ils traînaient le nord de l’Iowa 75-72 avec 4:25 restants avant de terminer avec une charge de 21-5.

Lorsque les Wildcats se sont rapprochés de 60-52 sur Nowell’s 3 avec 4:27 à jouer, Notae a répondu avec un panier de conduite à l’autre extrémité. Lorsque Pack a effectué quelques coups francs pour porter le score à 62-54, Lykes a répondu avec deux des siens. Et lorsque Pack a frappé un 3 pour porter le score à 66-60 avec 54 secondes à jouer, Lykes a effectué deux autres lancers francs pour mettre le match à l’écart.

L’EMPORTER

L’Arkansas n’avait que 9 sur 25 en deuxième mi-temps et 0 pour 7 au-delà de la bande des 3 points, et ce mauvais tir est la raison pour laquelle les Wildcats en ont fait un match. Notae en particulier a eu du mal avec son tir en commettant cinq revirements et quatre fautes.

Kansas State a prouvé les 20 dernières minutes qu’il pouvait jouer avec une équipe très bien classée. C’est juste que les Wildcats ont été si lents à sortir de la pause qu’ils ne se sont pas donné beaucoup de chance de gagner le match. Ils ont terminé 3 sur 22 de l’arc avec Ismael Massoud faisant 0 pour 8 sur le terrain et 0 pour 5 sur 3.

SUIVANT

Les Razorbacks joueront Cincinnati pour le titre. L’État du Kansas affronte le n°14 de l’Illinois pour la troisième place.