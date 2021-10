Le n ° 16 Baylor gagne 31-24 alors que le Texas prend à nouveau une grosse avance

L’ailier rapproché de Baylor, Ben Sims, a inscrit un TD d’un mètre au quatrième quart avant qu’Abram Smith ne s’échappe pour une course de 32 mètres dans la zone des buts lors d’une victoire 31-24 samedi, lorsque les Bears, classés 16e, sont devenus la troisième équipe de une rangée pour surmonter un déficit à deux chiffres pour battre le Texas.

Le transfert aux Sims pour un score avec 12:48 à jouer a remis les Bears (7-1, 4-1 Big 12) en tête pour la première fois depuis le premier quart-temps. Le Texas a ensuite raté une fausse tentative de botté de dégagement, mettant en place la superbe course de Smith trois jeux plus tard lorsqu’il a pris un rapide lancer à gauche, a inversé le terrain après avoir filé loin d’un défenseur et a couru jusqu’à la zone des buts.

Le Texas (4-4, 2-3) sortait de sa date d’ouverture, qui faisait suite à des défaites consécutives contre l’Oklahoma n ° 4 et l’État de l’Oklahoma n ° 15 dans lequel les Longhorns menaient par au moins deux touchés avant la mi-temps les deux fois.

Le leader du Big 12, Bijan Robinson, était limité à 43 verges en 17 courses, bien en deçà de sa moyenne de 132 verges par match avec une moyenne de 2,5 verges par course qui était la plus basse de sa carrière. Mais il a donné une avance de 21 à 10 aux Longhorns avec son TD d’un mètre en quatrième position au début de la seconde moitié lorsqu’il a suivi une paire de tacles bloquants avec un poids combiné de 643 mètres dans la zone des buts.

Smith a terminé avec 113 verges en 20 courses. Gerry Bohanon a lancé pour 222 verges avec deux interceptions, après un seul choix lors des six premiers matchs, et a inscrit un touché de 6 verges au troisième quart.

Le quart-arrière des Longhorns Casey Thompson a lancé deux passes de touché au premier quart, un de 10 verges à Joshua Moore et un de 63 verges lorsqu’il a frappé Xavier Worthy dans la foulée après que le vrai étudiant de première année ait dépassé le gardien de sixième année Jarion McVea pour une avance de 14-10 .

Entre ces passes de touché, Baylor a utilisé une petite ruse pour son premier score, Bohanon passant à Trestan Ebner à gauche, avant de renverser le ballon avec un lancer au receveur Tyquan Thornton. L’ancien quart-arrière du lycée a ensuite lancé à un RJ Sneed grand ouvert au milieu de la zone des buts pour un TD de 6 verges pour égaliser le match à 7.

L’EMPORTER

Texas: Les Longhorns ont été dominés 69-23 au quatrième quart au cours de leurs six derniers matchs – au moins, ils ont remporté les trois premiers matchs de cette séquence. Cette défaite élimine à peu près toute chance pour eux de faire le match de championnat Big 12 lors de la première saison de l’entraîneur Steve Sarkisan. Le Texas pourrait finir par se battre pour atteindre le seuil de rentabilité pendant la saison régulière.

Baylor : Il s’agit d’une importante victoire à domicile pour les Bears lors de la deuxième saison de l’entraîneur Dave Aranda. Ils étaient déjà éligibles au bowling, mais ont terminé le mois d’octobre avec trois victoires consécutives à domicile depuis une défaite de 24-14 à Oklahoma State pour commencer le mois.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Les Bears gagneront probablement quelques places après une autre victoire probante. Ils avaient battu le futur ennemi du Big 12 BYU avant leur date d’ouverture.

SUIVANT

Texas : Les Longhorns jouent sur la route pour la deuxième semaine consécutive au n ° 22 de l’Iowa State.

Baylor : Les Bears disputent leur premier match sur la route en cinq semaines, parcourant environ 90 milles au nord sur l’Interstate 35 pour jouer au TCU pour la 117e fois. C’est la seule équipe que Baylor a joué plus que le Texas.