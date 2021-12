Le n ° 17 Pitt roule par le n ° 18 Wake Forest 45-21 pour le titre ACC

Kenny Pickett a inscrit trois touchés et Erick Hallett II a retourné l’une des quatre interceptions de Pittsburgh pour un touché pour aider les Panthers n ° 17 à battre Wake Forest n ° 18 45-21 lors du match de championnat de la Conférence de la côte atlantique de samedi soir.

Hallett, sélectionné le MVP du match, avait un choix de six avec 11:42 à jouer qui est venu sur les talons d’AJ Woods avec un retour d’interception de 75 verges qui n’a été qu’à 3 verges de l’emporter pour le score au début de la quatrième trimestre. Ce fut la séquence phare d’une solide performance défensive qui a verrouillé les Demon Deacons à haut score après le premier quart et a finalement porté les Panthers à leur premier titre ACC depuis leur départ du Big East en 2013.

Après avoir remis des touchés sur trois possessions au premier quart, Pittsburgh (11-2) a tenu Wake Forest sans but pour ses 13 derniers disques tout en poursuivant Sam Hartman pendant cinq sacs pour contrecarrer le flux de contrôle du tempo des Demon Deacons.

Wake Forest (10-3) était de retour dans le match pour le titre de l’ACC pour la première fois depuis sa victoire en 2006. Mais les Demon Deacons ont terminé avec 295 verges au total, dont seulement 109 après le premier quart.

Hartman a lancé pour deux buts et a couru pour un autre dans la période d’ouverture. Mais à la fin de celui-ci, Hartman souffrait d’une autre performance cauchemardesque sur un terrain à environ 20 minutes de sa ville natale de Cornelius.

Il a terminé l’année dernière ici avec quatre interceptions dans une défaite de Duke’s Mayo Bowl contre le Wisconsin, puis a lancé pour 213 verges dans une autre performance de quatre interceptions avant de sortir avec 8:09 à jouer.

Le troisième était le long retour de Woods qui l’a fait parcourir tout le terrain avant d’être arrêté à l’intérieur du 5 pour le plus long retour d’interception de l’histoire des 17 ans du match pour le titre pour mettre en place un court TD par Israel Abanikanda.

Et lors du prochain snap offensif, Hallett a sauté devant la passe de Hartman pour Jaquarii Roberson et a sprinté pour le retour de 19 verges – étendant le ballon avec son bras droit alors qu’il franchissait la ligne de but – et une avance de 45-21 qui a pratiquement enveloppé le titre des Panthers de Narduzzi.

Le jeu offrait une rupture avec ce qui était devenu une tradition récente : regarder Clemson dépasser un champion de la division côtière surclassé en route vers un autre titre de champion et se rendre aux éliminatoires du football universitaire. Et il y a une décennie, Clemson ou Florida State avaient participé à ce match en tant que champion de la division Atlantique avant que Wake Forest n’interrompe finalement cette course cette année.

Ce match a commencé par un spectacle à haut régime de quatre touchés consécutifs entre les deux équipes, y compris un score éblouissant de 58 verges par Pickett le premier dans lequel il a bégayé près du 40 comme s’il allait glisser puis a pris autour des défenseurs qui tirent jusqu’à la zone des buts.

Wake Forest menait 21-14 lorsque Hartman a frappé Taylor Morin sur une prise de touché contestée près du pylône gauche. Mais après cela, la défense de Pittsburgh a commencé à atteindre Hartman plus souvent tandis que le secondaire qui s’est retrouvé sous la contrainte au début a commencé à résister à ces lancers profonds.

Le placement de 41 verges de Sam Scarton a donné à Pitt une avance de 24-21 à la pause, puis Abanikanda a marqué à 12 verges du côté droit en fin de troisième pour en faire une avance de deux possessions et envoyer les Panthers sur leur chemin.

L’EMPORTER

Wake Forest: Les Demon Deacons ne pouvaient tout simplement pas ajouter une autre étape dans ce qui était devenu une saison spéciale pleine d’entre eux sous la direction de l’entraîneur de huitième année Dave Clawson, y compris le classement AP Top 25 le plus élevé de l’histoire du programme (n ° 10 début novembre) et le meilleur départ du programme (8-0).

Pittsburgh : Les Panthers avaient atteint le match pour le titre de l’ACC en 2018 avant de s’incliner face à Clemson. Ils quittent Charlotte cette fois avec le premier titre ACC du programme après avoir partagé le titre Big East en 2004 et 2010.

SUIVANT

Les deux programmes doivent attendre pour savoir où ils joueront à un jeu de boules.