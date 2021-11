Le n ° 25 de l’Arkansas bat le Missouri et termine sa meilleure saison depuis 2011

KJ Jefferson a lancé pour 262 verges et un touché et a couru pour 58 verges supplémentaires pour aider le numéro 25 de l’Arkansas à battre le Missouri 34-17 vendredi.

Jefferson a mené l’Arkansas (8-4, 4-4 Conférence du sud-est) aux buts sur quatre disques consécutifs aux troisième et quatrième quarts pour porter une avance de quatre points à la mi-temps à 18 avec moins de 12 minutes à jouer. Treylon Burks a été sa plus grande aide, captant sept passes pour 129 verges et un touché.

L’Arkansas n’avait pas battu le Missouri depuis 2015, ce qui était la dernière fois que les Razorbacks étaient éligibles pour un bol. Les huit victoires sont les plus importantes de l’Arkansas en saison régulière depuis 2011.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Missouri (6-6, 3-5), qui a terminé la saison régulière à 0,500 pour la troisième année consécutive, n’a réussi que 316 verges d’attaque totale, dont 219 grâce au porteur de ballon Tyler Badie au sol. Badie a marqué le seul touché du Missouri avec 1:25 à jouer. Les Tigers ont été largement battus par le gros jeu, que leur attaque n’a jamais atteint. L’Arkansas a récolté en moyenne 8 verges par jeu contre 4,2 pour le Missouri.

Lors d’entraînements consécutifs au troisième trimestre, Jefferson a trouvé le receveur large De’Vion Warren pour un gain de 55 verges pour établir le premier touché de la mi-temps, puis il a rejoint Burks par-dessus pour un score de 52 verges qui a ouvert le jeu.

Le Missouri s’est raidi dans la zone rouge lors du troisième but consécutif de l’Arkansas au quatrième quart, tenant les Razorbacks à un placement. Mais la passe de Connor Bazelak a été interceptée lors du jeu suivant avant que la fin de tour de 32 verges de Warren ne remette immédiatement l’Arkansas dans les 20. La course de touché de 7 verges de Rocket Sanders a plafonné le score.

Bazelak a terminé 10 sur 26 pour 65 verges. Badie avait 41 portées. Il a dépassé Devin West pour le record du Missouri en une seule saison au sol, terminant avec 1 604 verges.

Sanders a couru pour 21 verges et deux touchés en huit courses pour l’Arkansas. Trelon Smith a marqué l’autre point et a couru 37 verges en sept courses.

ENTREPRISE D’ÉLITE

Burks a réussi une passe de 43 verges lors du premier touché de l’Arkansas pour placer les Razorbacks à l’intérieur du Missouri 10. La capture l’a placé au-dessus de la barre des 1 000 verges pour la saison et a fait de lui le quatrième joueur de l’histoire de l’école à atteindre le seuil .

L’EMPORTER

La saison la plus réussie de l’Arkansas en une décennie est terminée à seulement deux saisons des deux pires saisons de l’histoire de l’école.

Le Missouri a continué à faire du surplace dans la SEC, malgré la tendance à la baisse de la division Est.

SUIVANT

Arkansas : jouera dans un bol pour la première fois depuis 2016.

Missouri: Probablement lié au bol pour la première fois depuis 2018, bien que les Tigers ne soient pas garantis.