Le n ° 5 de l’Ohio St prolonge sa séquence avec une éruption de 54-7 à Indiana

CJ Stroud et TreVeyon Henderson ont offert à l’offensive de l’Ohio State un look rafraîchissant et familier samedi.

Même une nuit de pluie persistante ne pouvait pas faire dérailler les deux grandes stars des Buckeyes.

Stroud a lancé quatre passes de touché, Henderson a marqué trois fois et le numéro 5 de l’Ohio State a mis en déroute l’Indiana 54-7 après sa semaine de congé, prolongeant la plus longue séquence de victoires actives de la Football Bowl Subdivision contre une équipe à 27 d’affilée.

« C’était génial de voir ces gars courir partout. On aurait dit qu’ils s’amusaient là-bas », a déclaré l’entraîneur Ryan Day. « C’est bien et cela fait partie de l’énergie que nous voulons. »

À l’heure actuelle, il semble que rien ne puisse arrêter les Buckeyes (6-1, 4-0 Big Ten).

Ils ont remporté cinq victoires consécutives au total, 25 de suite contre des adversaires de la conférence, y compris leurs victoires en match de championnat Big Ten, 12 matchs consécutifs sur la route en tête de FBS et 11 matchs consécutifs sur la route contre des adversaires de la ligue à deux chiffres, un record de la conférence.

Et cette victoire dominante ressemblait à tant d’autres en cours de route.

Après qu’Henderson ait rompu une égalité de 7 avec un touché de 21 verges à la fin du premier quart, les Hoosiers en désavantage numérique (2-5, 0-4) n’ont jamais eu la moindre chance. Ohio State a marqué les 37 derniers points de la première mi-temps et Day a retiré ses partants après trois quarts.

« Quand vous voyez des choses comme ça, je pense juste que nous frappons et que nous avons l’élan », a déclaré Stroud. « Tout le monde fait un excellent travail. »

Pour les Hoosiers, il y avait plus de luttes.

Le quart-arrière de l’Indiana Jack Tuttle a remplacé le partant blessé Michael Penix Jr. pour la deuxième semaine consécutive, mais n’a pas duré longtemps. Tuttle est parti après avoir semblé se blesser au pied droit tout en complétant la possession d’ouverture d’Indiana avec une passe de 7 verges au touché à Peyton Hendershot.

Tuttle est revenu brièvement au deuxième quart après que les remplaçants Donaven McCulley et Grant Gremel soient entrés pour les deuxième et troisième séries des Hoosiers. Mais Tuttle est reparti après avoir pris seulement deux autres clichés. L’entraîneur Tom Allen a déclaré que les radiographies de Tuttle étaient négatives.

« Cela nous a fait mal, sans aucun doute », a déclaré Allen lorsqu’on lui a posé des questions sur la blessure. « Il a besoin d’une IRM. Il souffre beaucoup en ce moment.

Stroud a terminé 21 sur 28 pour 266 verges. Henderson a couru neuf fois pour 81 verges et deux scores, le tout en première mi-temps.

L’EMPORTER

Ohio State: Les Buckeyes ont écrasé leurs adversaires depuis une défaite de la semaine 2 contre l’Oregon – et le voyage à Bloomington n’a posé aucun problème. Ils ont marqué 30 points – au deuxième trimestre – et en ont remporté cinq d’affilée avec une marge moyenne de 41,6 points. C’est la seconde moitié du calendrier qui constitue le véritable obstacle à l’Ohio State.

Indiana: Les Hoosiers ont perdu trois matchs de suite – tous contre des équipes du top 10 – et les cinq défaites cette saison sont survenues contre des adversaires qui ont commencé ce week-end classés dans le top 11. Heureusement pour l’Indiana, un seul ennemi du top 10, n ° 6 Michigan, est toujours au programme. Mais si Tuttle ne peut pas jouer, il sera difficile de naviguer dans les cinq derniers matchs.

PACK DE STATISTIQUES

Ohio State: Henderson a marqué 14 touchés cette saison, quatre de moins que le record scolaire de Maurice Clarett pour un étudiant de première année. Il a dépassé Art Schlichter et Joel Payton (13) pour le deuxième samedi. … Miyan Williams a réussi huit courses pour 60 verges et un touché. … Jeremy Ruckert a capté deux passes de touché, tandis que Henderson et Chris Olave en ont chacun eu une.

Indiana : Hendershot a réussi cinq réceptions pour 35 verges et un point, devenant le meilleur receveur de passes des Hoosiers parmi les bouts serrés. Il compte 119 réceptions, deux de plus que la marque précédente de Ted Bolser. … Les Hoosiers se sont précipités 37 fois pour 48 yards. … Le parieur James Evans a été plaqué dans la zone des buts pour un safety.

RAPPORT DE BLESSURE

Ohio State: Day a répertorié 14 joueurs comme « indisponibles » pour le jeu, y compris RB Master Teague. L’école n’a fourni de raison pour aucune des absences.

Indiana : En plus des deux sorties de Tuttle, l’ailier défensif / secondeur Jalen Handy est parti à la fin du troisième quart lorsqu’il a marché directement du terrain aux vestiaires avec une blessure non divulguée.

SUIVANT

Ohio State : accueille le n°7 de Penn State le week-end prochain.

Indiana : visite le Maryland samedi prochain.