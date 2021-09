Le n ° 6 Clemson utilise la ligne de but pour repousser Georgia Tech

Will Shipley a couru pour deux touchés et le n ° 6 Clemson a marqué la ligne de but dans les dernières secondes lors d’une victoire sauvage de 14-8 sur Georgia Tech samedi soir.

Les Yellow Jackets (1-2, 0-1 Atlantic Coast Conference) ont eu l’occasion de forcer la prolongation après avoir récupéré un coup de pied de côté avec 1:19 à jouer. Mais ils ont été tenus hors de la zone des buts sur quatre jeux du Clemson 2 dans les dernières secondes – le dernier lorsque le secondeur James Skalski a taclé Dylan Deveney à un mètre près.

Le chaos a continué, cependant, lorsque Shipley a tâtonné dans la zone des buts avec Clemson (2-1, 1-0) tentant de manquer le temps et a été abordé après avoir récupéré pour une sécurité avec sept secondes à jouer.

Les Tigers ont botté le ballon et le dernier lancer de fossé du quart-arrière de Georgia Tech Jordan Yates avec 3 secondes à faire a été jugé comme une passe en avant incomplète, mettant fin au match.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le match a été retardé de près de deux heures juste avant la mi-temps en raison de la menace de foudre autour du Memorial Stadium.

Clemson a été favorisé par près de quatre touchés et avait battu les Yellow Jackets 73-7 il y a une saison. Cette fois, cependant, Clemson et le quart-arrière DJ Uiagalelei n’ont pas pu lancer l’offensive pour la deuxième fois en trois matchs.

Clemson a été limité à 180 verges dans une défaite de 10-3 contre la Géorgie, numéro 2, il y a deux semaines. Georgia Tech a limité Clemson à 207 verges au cours des trois premiers quarts et il a continuellement effectué des arrêts au troisième essai.

Shipley a ouvert les choses avec un touché de 3 verges au premier quart. Mais c’était tout pour l’offensive jusqu’à très tard dans le match avant que la ruée vers le taureau de 3 mètres de Shipley dans la zone des buts laisse une grande partie des fans restants qui sont revenus après le retard expirer.

La défense de Clemson a joué à un niveau de championnat jusqu’à présent. Le groupe n’a pas encore cédé un TD, tenant ses trois premiers adversaires à un total de quatre buts sur le terrain. Le touché de Georgia lors du premier match a eu lieu sur une interception de six choix.

Yates a conduit son équipe au 5 de Clemson à la fin des deux mi-temps. Les Yellow Jackets sont repartis avec un field goal à chaque fois. Il a terminé 20 sur 33 pour 203 verges.

Il est clair que Clemson n’a pas le même rythme en attaque qu’au cours des trois dernières années lorsqu’une paire de joueurs de première ronde de la NFL, le quart-arrière Trevor Lawrence et le demi-arrière Travis Etienne, ouvraient la voie.

On ne s’attendait pas à ce que Uiagalelei se batte autant cette saison et annonçait des perspectives de course comme Shipley et le deuxième étudiant Kobe Pace.

Les Tigers n’ont pas marqué de touché lors du premier match contre la Géorgie, où Uiagalelei a été limogé à sept reprises et a raté plusieurs passes.

Les choses sont apparues sur la bonne voie il y a une semaine lorsque Clemson a marqué des touchés sur ses quatre possessions d’ouverture – Uiagalelei a couru pour deux touchés et en a lancé un troisième – dans une éruption 49-3 de l’État de Caroline du Sud.

Mais les Tigers n’ont encore rien pu faire contre une défense de Georgia Tech classée neuvième dans l’ACC pour les points alloués à un peu moins de 20 par match.

L’EMPORTER

Georgia Tech : Les Yellow Jackets repartent certainement avec un sursaut de confiance après avoir joué face à face à Clemson, malgré leur septième défaite consécutive contre les Tigers. Il est peu probable qu’ils voient une autre défense aussi profonde et talentueuse dans l’ACC.

Clemson : Les Tigers ont du pain sur la planche s’ils espèrent remporter un septième titre consécutif de l’ACC et participer aux éliminatoires du football universitaire. Leur défense est de calibre championnat. L’offensive ne l’est pas et Uiagalelei et le coordinateur offensif Tony Elliott doivent trouver des réponses rapidement.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Attendez-vous à ce que Clemson glisse dans le nouveau classement en raison de la performance contre Georgia Tech. Les Tigres, qui sont entrés dans la saison au troisième rang, pourraient sortir du top 10.

SUIVANT

Georgia Tech : accueille la Caroline du Nord samedi soir.

Clemson : Dans l’État de Caroline du Nord samedi.