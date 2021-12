Le n ° 6 Louisville survit au n ° 7 UConn 69-64 dans la vitrine HOF

Les équipes de Louisville de Jeff Walz n’avaient jamais battu UConn dans le Connecticut.

C’est une séquence dont il n’aura plus à parler.

Hailey Van Lith a marqué 10 de ses 16 points au quatrième quart et les Cardinals n ° 6 ont survécu à l’UConn n ° 7 69-64 dans la vitrine du Temple de la renommée des femmes au Mohegan Sun dimanche.

Kianna Smith a également marqué 16 points pour les Cardinals (10-1), qui ont traîné pendant une grande partie du match, mais ont dominé les Huskies, criblés de blessures, 27-19 au cours des 10 dernières minutes. Ahlana Smith a ajouté 11 points aux Cardinals.

« Je sais ce que tout le monde va dire, qu’ils étaient en désavantage numérique et tout », a déclaré Walz. « Et ils ont eu quelques blessures, cela ne fait aucun doute. Mais c’est toujours un très bon club de balle et j’étais vraiment content de la façon dont nous nous sommes battus, de la façon dont nous nous sommes accrochés. »

La recrue Caroline Ducharme a enregistré un sommet de 24 points et huit rebonds pour mener UConn (6-3), qui jouait son troisième match consécutif sans la star blessée Paige Bueckers. Dorka Juhasz a ajouté 15 points et Christyn Williams en a 10.

C’est la première fois que UConn perd trois matchs avant janvier en une saison depuis 2004.

Louisville était à la traîne pendant toute la première mi-temps et n’a pris sa première avance que lorsque Kianna Smith a frappé un sauteur pour porter le score à 29-28 un peu moins de deux minutes après le troisième quart. Cela faisait partie d’une course de 7-0 des Cardinals pour ouvrir la mi-temps.

Ducharme a marqué des paniers consécutifs pour donner à UConn une avance de 52-51 au milieu du quatrième quart, mais les Cardinals ont pris le contrôle à partir de là.

Un 3 points de Van Lith leur a donné une avance de 57-52 avec un peu moins de 3 minutes à jouer, et UConn n’a pas pu s’approcher de plus de trois points le reste du parcours.

« Ils ont juste réussi les coups dont ils avaient besoin », a déclaré Durcharme. « Nous nous sommes battus tout le match. Je ne pense pas que ce soit à cause du nombre de personnes que nous avions. »

UConn, qui jouait devant une foule partisane à environ 30 miles au sud du campus, a marqué 12 des 14 premiers points du match. Ils menaient 16-9 après un quart et 28-25 après 20 minutes.

« Nous savions qu’ils allaient faire une course et ensuite nous allions faire une course et nous devions simplement gérer cela », a déclaré Kianna Smith.

GRANDE IMAGE

Louisville: Les Cardinals ont maintenant remporté 10 matchs consécutifs et terminent la partie hors conférence de leur saison 3-1 contre la concurrence classée avec des victoires sur UConn, Michigan et Kentucky. La défaite est survenue début novembre en prolongation contre l’Arizona.

UConn : Les Huskies n’ont que huit joueurs en bonne santé. Bueckers est probablement absent jusqu’à la mi-février au plus tôt après avoir subi une opération au genou la semaine dernière. Les gardiens Nika Mühl (pied droit), Azzi Fudd (pied droit) pourraient être prêts pour le prochain match d’UConn. Il n’y a toujours pas de calendrier pour l’attaquant junior Aubrey Griffin, qui souffre d’un mal de dos.

« Maintenant, le truc, c’est quand nous sommes en bonne santé … en sorte que les individus sont meilleurs et que notre équipe est meilleure », a déclaré l’entraîneur de l’UConn Geno Auriemma.

SÉRIE ARRÊTÉE

Walz a maintenant une fiche de 2-15 contre les Huskies en tant qu’entraîneur-chef de Louisville. L’autre victoire est survenue à Louisville en janvier 2019. Les équipes de Walz avaient une fiche de 0-8 contre UConn lors de matchs disputés dans le Connecticut depuis qu’il a pris le relais lors de la saison 2007-08.

DÉCISION DU JEU

Olivia Cochran, qui souffrait d’une commotion cérébrale, n’a pas commencé pour Louisville, mais est sortie du banc. Elle a joué 23 minutes et a marqué huit points.

AFFAIBLISSEMENT SENIOR

Les seniors de l’UConn Olivia Nelson-Ododa (cinq points), Evina Westbrook (six points) et Williams se sont combinées pour ne compter que 9 sur 28 du sol.

« Nous avions évidemment besoin de plus d’aide que ce que Caroline fournissait », a déclaré Auriemma. « Nous avions besoin de plus d’aide de plus de gens, c’est sûr. »

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Le classement n ° 7 des Huskies est le plus bas depuis janvier 2007, et UConn pourrait sortir du Top 10 avec cette défaite. On s’attend à ce que les cardinaux restent près du sommet du scrutin.

SUIVANT

Louisville : jusqu’au 30 décembre, date à laquelle ils accueilleront le Boston College.

UConn : hôte Marquette le 29 décembre.