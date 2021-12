Le n ° 8 de l’Arizona dépasse Cal Baptist 84-60 pour rester invaincu

Azuolas Tubelis a récolté 19 points et Bennedict Mathurin en a ajouté 14 alors que le n ° 8 Arizona a pris un départ lent pour battre Cal Baptist 84-60- samedi.

Les Wildcats (11-0) ont poursuivi leur meilleur départ depuis le début de la saison 2014-15 avec 12 victoires consécutives, mais ce n’était pas facile au début. Ils étaient menés par 11 moins de quatre minutes après le début du match et n’ont pris leur première avance qu’à 9:01 de la fin de la première mi-temps.

Tubelis était 7 sur 16 sur le terrain après avoir commencé 1 sur 6, ajoutant sept rebonds, cinq passes décisives et deux blocs, tandis que Mathurin était 5 sur 11 et avait trois des huit 3 points de l’Arizona.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Christian Koloko a ajouté 12 points, 10 rebonds et quatre blocs et Oumar Ballo a obtenu 10 points, 10 rebonds et cinq blocs alors que l’Arizona a bloqué 12 tirs de Cal Baptist – 10 en première mi-temps – et transformé 12 rebonds offensifs en 19 points de seconde chance tandis que le Les Lanciers (8-3) n’ont marqué sur aucun de leurs 12 rebonds offensifs.

L’attaquant de l’Arizona Azuolas Tubelis (10) affronte le garde baptiste californien Chance Hunter lors de la première mi-temps d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA, le samedi 18 décembre 2021 à Tucson, Arizona (AP Photo/Rick Scuteri)

L’Arizona a étendu son avance de sept points à la mi-temps à 16 à moins de 3 minutes de la seconde mi-temps, 10 de ses 12 premiers points venant de Tubelis. Un 3 points de Pelle Larsson a couronné une séquence de 8-0 pour donner une avance de 61-41 aux Wildcats avec 12:31 à jouer.

Cal Baptist était dirigé par Ty Rowell, qui avait 11 points et était 3 pour 3 sur 3 points, tandis que le garde de première année Taran Armstrong – qui est arrivé en tête de la division I pour les passes décisives à 8,3 par match – a terminé avec neuf points, trois passes et quatre revirements.

Les Lancers ont réussi leurs six premiers tirs, dont cinq tirs à 3 points, pour prendre une avance de 18-7 avec 16:14 à jouer en première mi-temps. Mais ils ont raté 19 de leurs 21 tirs suivants, en enchaînant 13 d’affilée lors d’une course de 14-0 en Arizona pour donner une avance de 26-22 aux Wildcats avec 7:29 à faire avant la mi-temps.

L’Arizona a dominé Cal Baptist 28-11 au cours de la finale 8:37 de la première mi-temps pour mener 40-33 à la pause.

GRANDE IMAGE

Cal Baptist : Les Lancers en sont à la quatrième année d’une transition de cinq ans de la division II à la division I et ne seront pas éligibles pour la Western Athletic Conference ou les tournois de la NCAA avant 2022-2023. Ils ont maintenant une fiche de 0-5 contre les programmes de conférence de puissance, y compris une défaite plus tôt cette saison au Texas.

Arizona : Les Wildcats sont sur le point d’entamer un road trip de quatre matchs, leur plus long depuis 2008. L’Arizona ne rejouera pas au McKale Center avant le 13 janvier, date à laquelle il accueillera le Colorado pour son match d’ouverture à domicile de la Conférence Pac-12.

SUIVANT

Cal Baptist: accueille mardi l’État du sud-est du Missouri lors de son dernier match hors conférence avant de commencer le jeu WAC.

Arizona : Au n°18 du Tennessee mercredi.