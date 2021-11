Le n ° 8 du Michigan se prépare pour l’État de l’Ohio et met Terps en déroute 59-18

Mike Sainristil a fait une capture à une main dans la zone des buts pour un touché au deuxième quart, Hassan Haskins a marqué deux touchés et le n ° 8 du Michigan a fait sa part pour faire monter les enchères le week-end prochain avec l’Ohio State, mettant le Maryland en déroute. 59-18 le samedi.

Les Wolverines (10-1, 7-1, No. 6 CFP) accueilleront les Buckeyes la semaine prochaine, et le vainqueur ira au match pour le titre Big Ten. Le Michigan n’a pas remporté la conférence depuis 2004 et n’a pas battu l’Ohio State depuis 2011.

Si les Wolverines attendaient ce match avec impatience, cela n’a pas beaucoup affecté leur jeu ce week-end. Le Maryland (5-6, 2-6) n’a pas atteint la zone des buts avant que le Michigan n’ait une avance de 31-3 au troisième quart.

Donovan Edwards a réussi 10 attrapés pour 170 verges et un touché pour les Wolverines.

Cade McNamara a ouvert le score avec une passe de touché de 2 verges à Luke Schoonmaker. Ensuite, Haskins a porté le score à 14-0 avec un pointage de 1 verge plus tard au premier quart.

Sainristil a tendu un bras pour saisir la passe de JJ McCarthy dans le coin arrière de la zone des buts, puis a assuré le ballon pour un touché de 13 verges qui a porté le score à 21-3.

Haskins a marqué sur une autre course de 1 yard dans le troisième, et lorsque le Maryland a finalement marqué un touché sur une passe de 7 yards de Taulia Tagovailoa à Carlos Carriere, le Michigan a réussi un tour de passe-passe lors du coup d’envoi qui a suivi. Michael Barrett a attrapé le coup de pied près de son propre 20 et a lancé le ballon en arrière à travers le terrain à AJ Henning, qui a couru tout le long de la ligne de touche pour un touché pour porter le score à 38-10.

Tagovailoa a couru pour un touché de 17 verges, mais le Michigan a répondu avec une passe de 77 verges de McNamara à Edwards. Ensuite, DJ Turner a intercepté une passe et l’a renvoyée sur 42 verges pour un TD pour porter le score à 52-18 – et donner aux Wolverines des touchés en attaque, en défense et sur les équipes spéciales en 4h04.

McCarthy a clôturé le pointage avec un touché de 5 verges au quatrième quart.

L’EMPORTER

Michigan : Alors, les Wolverines sont de nouveau là. Ils ont remporté 10 matchs en une saison alors qu’on n’attendait pas grand-chose d’eux, et maintenant ils vont essayer de percer contre l’Ohio State. Les Buckeyes ne perdent presque jamais quand ils sont dans leur match – et récemment, ils semblent toujours être dans leur match contre le Michigan.

Maryland : Les Terps ont eu plusieurs occasions de montrer qu’ils pouvaient affronter les meilleures équipes du Big Ten, et ils n’étaient clairement pas prêts à le faire. Le Maryland affrontera maintenant Rutgers lors de sa finale de la saison régulière le week-end prochain, le vainqueur devenant éligible au bowl.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Le n ° 7 de l’État du Michigan a infligé au Michigan sa seule défaite cette saison, mais les Spartans ont maintenant deux défaites après avoir perdu contre l’Ohio State samedi, de sorte que les Wolverines augmenteront probablement.

SUIVANT

Michigan : accueille l’État de l’Ohio samedi.

Maryland : À Rutgers samedi.