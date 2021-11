Le n ° 9 Baylor a toujours le titre Big 12 après sa victoire sur Tech

L’entraîneur de Baylor, Dave Aranda, était bien conscient des ramifications du Big 12 pour ses Bears, classés neuvièmes, à l’issue d’un match plus tard dans la soirée. À bien des égards, cela n’avait pas vraiment d’importance pour lui.

Blake Shapen a lancé pour 254 verges et deux touchés lors de son premier départ, Abram Smith a couru pour 117 verges avec un score et les Bears ont tenu à battre Texas Tech 27-24 samedi pour leur 10e victoire, ce qui a maintenu leurs espoirs de faire le Big 12 match de championnat pour la deuxième fois en trois saisons.

Puis vint l’attente du match Bedlam entre le n°7 de l’Oklahoma State et le n°10 de l’Oklahoma.

« J’ai toujours des trucs que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas contrôler », a déclaré Aranda, félicitant plutôt son équipe pour la façon dont elle s’est développée depuis sa fiche de 2-7 à ses débuts l’année dernière.

« Je pense à ces choses, et donc je pense que de cette façon nous sommes un gagnant », a déclaré Aranda. « Tous ces trucs vont être extra. »

Oklahoma State, qui a battu Baylor 24-14 en octobre, en était déjà à son premier match pour le titre Big 12. Une victoire des Cowboys sur l’Oklahoma, six fois champion en titre du Big 12, placerait Baylor (10-2, 7-2 Big 12, CFP No. 8) dans le match de samedi prochain avec eux.

« Nous étions entièrement concentrés sur Texas Tech, et nous sommes prêts pour tout ce qui va suivre », a déclaré le secondeur Terrel Bernard. « Nous sommes ravis d’avoir gagné ce match… et nous verrons ce qui se passera. »

Shapen a frappé Trestan Ebner dans la foulée près du 25 pour un score de 61 verges de catch-and-run sur le disque d’ouverture du match qui a permis à Baylor de rester en tête. Shapen a réussi une passe décisive de 9 verges au but à l’ailier rapproché Ben Sims avec 7 minutes à jouer pour répondre à un score de Tech.

Les Red Raiders (6-6, 3-6) avaient encore une chance après avoir arrêté Baylor en quatrième position sur ses 12 avec 1:18 et aucun temps mort. Ils se sont mis en position pour une tentative de placement de 53 verges par Jonathan Garibay, qui avait beaucoup de jambe mais a poussé le coup de pied à gauche lors du dernier jeu. Garibay, qui était 13 sur 13 sur des buts sur le terrain avant cela, avait un match de 62 verges pour battre Iowa State deux semaines plus tôt.

« Incroyablement fier de notre équipe, du combat qu’elle a montré », a déclaré Sonny Cumbie à propos de samedi et de ses quatre matchs en tant qu’entraîneur par intérim de Tech. « C’est si facile quand les choses vont contre vous de prendre votre balle et de rentrer à la maison, de prendre votre balle et d’arrêter de jouer et d’arrêter de se battre. Et si quoi que ce soit, ces enfants ont fait exactement le contraire. »

Donovan Smith avait 16 passes sur 23 pour 262 verges avec deux passes en fin de touché pour les Red Raiders, qui une semaine plus tôt n’avaient que 108 verges au total dans une défaite de 23-0 contre Oklahoma State lors de leur finale à domicile. C’était la première fois que Tech était exclu en 303 matchs depuis 1997.

Le touché de 38 verges de Smith contre Mannix McLane avec 11:37 à jouer a réduit le déficit à 20-17. Baylor a répondu avec un entraînement de 10 jeux qui s’est terminé par la passe de Shapen aux Sims. Ensuite, Smith a lancé une passe d’écran à l’ailier rapproché Travis Kootz qui s’est transformé en un score de 75 verges.

Shapen a complété 20 des 34 passes à la place de Gerry Bohanon, qui s’est blessé au tendon du jarret droit à la fin de la première moitié d’une victoire 20-10 la semaine dernière à Kansas State que Shapen a terminé.

Le TD de 4 verges d’Abram Smith pour une avance de 17-3 avec 5 minutes à jouer en première mi-temps est venu de cinq jeux après que Raleigh Texada a limogé Donovan Smith et a forcé un échappé qu’il a récupéré au Tech 24. Tahj Brooks a eu un TD de 1 yard pour réduit le déficit de Tech à 17-10 à la mi-temps.

L’EMPORTER

Texas Tech : le nouvel entraîneur des Red Raiders Joey McGuire, qui en était à sa cinquième saison dans l’équipe de Baylor avant d’être embauché il y a trois semaines, n’a pas assisté au match. Cumbie entraînera le match de bowl et restera dans l’équipe de McGuire en tant que coordinateur offensif. … Texas Tech doit gagner sa partie de bowl pour éviter un sixième record de défaites consécutives.

Baylor: Les Bears ont été blessés dans le classement des Big 12 par leur défaite inattendue de 30-28 à TCU le 6 novembre. un bris d’égalité basé sur un différentiel de points, mais cela n’a finalement pas joué. Une défaite des Sooners samedi soir serait leur deuxième dans le Big 12 et Baylor remporterait le bris d’égalité.

GAGNANTS DE GARIBAY

Cumbie a déclaré « 10 fois sur 10 » qu’il voudrait que Garibay essaie ce panier à la fin du match.

« Je n’ai pas suivi notre chemin », a déclaré Cumbie. « C’est la raison pour laquelle nous sommes vraiment 6-6 et allons à un match de bowl. »

Le coup de pied de Garibay à la fin du match de l’Iowa State qui a permis au Tech Bowl d’être éligible a été le plus long vainqueur du match dans la dernière minute d’un match FBS. Il a également réussi un placement de 32 verges avec 18 secondes à jouer dans une victoire de 23-20 en Virginie-Occidentale le 2 octobre.

SUIVANT

Texas Tech découvrira le week-end prochain qui et où il jouera dans son premier match de bowl depuis 2017.

Baylor a dû attendre pour voir si son prochain match était pour le titre Big 12 ou dans un bol.