Le n°1 de l’Alabama arrive en demi-finale du CFP sans le CO, coach de l’OL

L’Alabama, le mieux classé, est arrivé dimanche dans le nord du Texas sans le coordinateur offensif Bill O’Brien ni l’entraîneur de la ligne offensive Doug Marrone, mais l’entraîneur Nick Saban s’attendait à ce que les deux assistants se rendent pour le match de demi-finale des séries éliminatoires au Cotton Bowl. Il a déclaré qu’il n’y avait aucun problème connu de COVID-19 parmi les joueurs.

Le Crimson Tide a déclaré mercredi dernier que O’Brien et Marrone avaient été testés positifs pour le coronavirus et s’isolaient avec des symptômes bénins.

Saban a déclaré dimanche que les deux entraîneurs se portaient bien à Tuscaloosa, en Alabama, et participeraient à des réunions et s’entraîneraient via Zoom jusqu’à ce qu’ils puissent rejoindre l’équipe avant le match de vendredi contre Cincinnati.

« Ils feront tout leur travail et entraîneront virtuellement avec les joueurs, de la même manière que je l’ai fait lorsque j’ai été testé positif avant le match d’Auburn il y a un an », a déclaré Saban. « Ils seront là pour le match. … Personne n’est, vous savez, vraiment si malade qu’il ne peut pas fonctionner et faire les choses qu’il doit faire avec nos joueurs. »

Les Bearcats (13-0), la première équipe en dehors d’une conférence Power Five à se qualifier pour les éliminatoires du football universitaire, devaient arriver dans le nord du Texas plus tard dimanche.

Saban a déclaré que toute l’équipe de l’Alabama est vaccinée et que plus de 90 % des joueurs ont également reçu des injections de rappel. L’entraîneur a déclaré que les joueurs portaient des masques et respectaient la distanciation sociale lors des réunions.

« Nous les avons encouragés à utiliser les mêmes pratiques que nous devions utiliser il y a un an, que ce soit le port d’un masque lors des réunions, le port d’un masque lorsque vous n’êtes pas dans le bâtiment, la distanciation sociale lorsque nous sommes en réunion », a déclaré Saban. mentionné. « Donc, s’il y avait de nouveaux protocoles qui nous aideraient à être plus sûrs, nous les mettrions certainement en œuvre. Mais je pense que nous avons essayé de mettre en œuvre tout ce que nous savons qui a fonctionné dans le passé. »

C’est la deuxième année consécutive que le Crimson Tide est prêt pour un match de demi-finale des séries éliminatoires au stade AT&T. Le Rose Bowl a été transféré de Californie au domicile des Cowboys de Dallas de la NFL le jour de l’an dernier en raison de la pandémie, et l’Alabama a battu Notre Dame 31-14.