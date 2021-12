Le n°10 de l’USC bat Georgia Tech 67-53 à Phoenix

La Californie du Sud a raté des tirs tôt, en a pris quelques mauvais, a lancé des passes faibles que les joueurs de Georgia Tech ont facilement captées.

Une fois que les chevaux de Troie sont devenus plus agressifs, les Yellow Jackets n’ont pas pu les arrêter.

Boogie Ellis a marqué 16 points, Drew Peterson en a ajouté 14 et le n ° 10 de l’USC a surmonté un départ chancelant pour battre Georgia Tech 67-53 samedi lors de la Colangelo Classic.

« Nos joueurs doivent continuer à tirer », a déclaré l’entraîneur de l’USC Andy Enfield. « Nous étions hésitants au début du match, avons refusé quelques tirs ouverts pour le conduire, puis nous avons hésité avec nos passes. Une fois que nous étions plus agressifs et que nous suivions un bon rythme offensif, je pensais que nous jouions très bien. »

Les Trojans (11-0) ont eu besoin de temps pour dénouer la zone agressive de Georgia Tech, s’appuyant sur leur défensive tôt avant de s’éloigner des Yellow Jackets. L’USC a effectué une grosse course pour mener par neuf à la mi-temps et a continué à faire des tirs dans la seconde pour rester invaincu.

L’attaquant du sud de la Californie Chevez Goodwin dunks contre Georgia Tech lors de la première mi-temps d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA au Jerry Colangelo Classic le samedi 18 décembre 2021 à Phoenix. (Photo AP/Ross D. Franklin)

Ellis était le meneur, réussissant 7 des 14 tirs et saisissant sept rebonds après avoir marqué 19 points lors des quatre matchs précédents combinés.

« C’était juste en réalisant que je ne pouvais pas autant me fier à mon tir de saut », a déclaré Ellis. « Je prends juste ce que la défense me donne. J’ai l’impression que les derniers matchs ne m’ont pas vraiment permis d’entrer dans la peinture. »

Georgia Tech (5-5) a travaillé à travers un gant de matchs difficiles, perdant contre le Wisconsin, la Caroline du Nord et le 19e LSU avant d’arriver dans le désert. Le plus gros problème des Yellow Jackets a été de marquer – 207e dans la division I – et cela s’est poursuivi contre les longs et athlétiques chevaux de Troie.

Georgia Tech a connu de bons moments en première mi-temps mais a terminé à 33% du sol et 5 pour 19 sur l’arc à 3 points.

Michael Devoe a mené les Yellow Jackets avec 25 points.

« À un moment donné, nous devons mettre le ballon dans le panier. C’est un peu quelque chose avec nous », a déclaré l’entraîneur de Georgia Tech Josh Pastner. « Nous étions meilleurs sur les revirements, mais nous devons marquer. Nous avons eu de très bons looks aujourd’hui. Malheureusement, ils ne sont pas tombés. »

Les chevaux de Troie n’ont montré aucune déception dans leur suivi de la course Elite Eight de l’an dernier, verrouillant les équipes tout en dominant dans la peinture.

L’USC a maintenu ses 10 premiers adversaires à 61,4 points par match et 35 % au tir, dont 27 % contre 3.

Les chevaux de Troie étaient de retour, mais ont eu toutes sortes de problèmes avec la zone de Georgia Tech au début, ratant 12 de leurs 14 premiers tirs – 1 pour 6 sur 3 – avec quatre revirements au cours des sept premières minutes.

Puis quelque chose a cliqué.

Travaillant mieux le ballon autour de la zone de Georgia Tech, l’USC a frappé cinq points à 3 points et est entré dans la voie pour quelques tirs à bout portant au cours d’une course de 23-4 pour monter 33-18.

Les Yellow Jackets ont eu leurs propres problèmes offensifs. Ils ont eu une course de 9-0 au début et ont marqué les six derniers points de la première mi-temps, mais ont tiré 10 sur 30 pour mener 33-24.

La tendance s’est poursuivie au second semestre.

Georgia Tech a raté 11 de ses 15 premiers tirs tandis que l’USC a inscrit 9 pour 13 pour porter l’avance à 53-37.

La défense des Yellow Jackets a déclenché une course de 10-0 – l’USC est resté sans but pendant près de cinq minutes – pour se rapprocher de six, mais Peterson a frappé un 3 et l’USC a fermé pour envoyer Georgia Tech à sa quatrième défaite consécutive.

« C’est frustrant de continuer cette séquence de défaites que nous avons en cours », a déclaré Devoe. « Mais c’est du basket-ball. Il y a des hauts et des bas, mais nous devons rester ensemble en équipe et nous améliorer. »

GRANDE IMAGE

Les luttes offensives de Georgia Tech tout au long de la saison se sont poursuivies, exacerbées par l’affrontement d’une longue équipe athlétique comme l’USC.

L’USC a eu quelques moments où Enfield a jeté ses bras en l’air, en particulier au début, mais s’est verrouillé défensivement et a compris les choses de manière offensive.

ANCIENS TROJENS

L’USC a pu voir deux visages familiers sur le banc adverse.

Les gardes de Georgia Tech Jordan Usher et Kyle Sturdivant ont tous deux été transférés de l’USC et ont aidé à mener les Yellow Jackets au tournoi de la NCAA la saison dernière pour la première fois en une décennie.

Les Troyens étaient également heureux de voir leurs anciens coéquipiers, mais ne voulaient pas non plus qu’ils quittent le désert avec une victoire.

Usher a terminé avec 11 points et Sturdivant en avait cinq.

« Je donne beaucoup de crédit à Jordan et Kyle. Ils se sont améliorés », a déclaré Enfield. « Georgia Tech a remporté le tournoi ACC et est allé au tournoi NCAA et ces gars sont une grande partie de ce qu’ils font. C’est formidable de voir leur succès dans leur ville natale d’Atlanta. »

SUIVANT

Georgia Tech accueille Georgia State mardi.

L’USC affronte l’État de l’Oklahoma dans le cadre du Compete 4 Cause Classic à Oklahoma City mardi.