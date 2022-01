Le n°12 Houston retient Temple avec l’aide de Fabian White Jr, Jamal Shead

Ramon Walker Jr. a d’abord été enterré sur le tableau des profondeurs, puis a été écarté d’une blessure à la main, incapable de trouver le temps de jeu qu’il souhaitait avec une équipe de Houston sortant d’une apparition en Final Four.

Avec les Cougars défoncés ayant besoin d’un gros coup dimanche soir, Walker a délivré un 3 devant son propre banc pour porter l’avance du n ° 12 Houston à cinq dans les dernières minutes pour aider à contenir Temple 66-61.

Les statistiques semblaient bonnes dans l’ensemble pour Houston (12-2, 1-0 American Athletic Conference). Fabian White Jr. a récolté 15 points et 14 rebonds, et Jamal Shead a marqué 14 points. Walker a ajouté 13 points, aucun de plus que les 3 avec 2:30 restants.

Mais les chiffres les plus impressionnants sont venus dans la colonne des minutes jouées : quatre partants ont joué au moins 37 minutes et Shead, que l’entraîneur Kelvin Sampson a qualifié de MVP du match, était dans les 40.

Jamal Shead (1) de Houston passe devant la défense de Jahlil White (2) et Hysier Miller de Temple lors de la première mi-temps d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA, le dimanche 2 janvier 2022, à Philadelphie. (Photo AP/Derik Hamilton)

« De loin, notre meilleure victoire de l’année », a déclaré Sampson.

Les lourdes minutes étaient une nécessité avec Kyler Edwards absent avec une entorse à la cheville, les Cougars disputant leur premier match depuis que Marcus Sasser a récemment subi une opération de fin de saison au pied gauche et Tramon Mark a également subi une opération de fin de saison à l’épaule.

« S’il s’agissait d’une équipe de football, je donnerais à tous ceux qui jouent au ballon », a déclaré Sampson.

Walker, qui n’avait disputé que trois matchs cette saison, est revenu au bon moment d’une opération de la main pour faire son premier début de carrière.

« Nous sommes chanceux qu’il ait été autorisé et prêt à jouer à peu près au même moment où Tramon et Marcus sont tombés », a déclaré Sampson. « Quand nous avions besoin de quelqu’un pour intervenir et faire un gros coup, c’était Ramon. »

Les Cougars n’ont utilisé que sept des 10 joueurs disponibles contre Temple (7-6, 1-1), ce qui ne soutiendra certainement pas l’équipe à travers le calendrier de l’AAC. Sampson a été contraint d’utiliser des assistants diplômés et des managers à l’entraînement au cours de la semaine dernière avec autant de joueurs blessés ou dans les protocoles de santé et de sécurité COVID-19.

Damian Dunn a marqué 14 points et Nick Jourdain en avait 12 pour Temple, ce qui a fait une course à contretemps; FanDuel Sportsbook avait les Cougars comme favoris de 16 ½ points sur la route.

Les Owls ont profité du misérable tir à 3 points de Houston (4 sur 22) pour s’accrocher à domicile.

Jahlil White a enterré un 3 qui a porté Temple à 57-54 avec 6 minutes à jouer et Jourdain a suivi avec le 10e 3 points de Temple pour porter le score à 59-57 avec 3:53 à jouer dans le match.

« Je vais faire l’effort. Mais c’est quand même une défaite », a déclaré l’entraîneur Aaron McKie. « C’est quelque chose à partir duquel nous pouvons grandir. Ils sont certainement l’une des meilleures équipes du pays. Mais nous voulions faire une déclaration et nous ne l’avons pas fait. »

Si les Hiboux avaient réussi à s’en débarrasser, ils auraient eu la plus douce des tempêtes à la cour. Le centre Liacouras était presque vide en raison peut-être des vacances d’hiver de Temple, des inquiétudes concernant COVID-19 ou des années de basket-ball terne. Mais la petite foule dévouée s’est levée et a applaudi lorsque Jeremiah Williams a transformé un vol en un layup rapide qui a porté Temple à 42-41.

« Plus tard dans le match, ils nous ont un peu épuisés pour atteindre le verre et obtenir des possessions supplémentaires », a déclaré Dunn. « Cela nous a fait mal. »

GRANDE IMAGE

Houston : Les Cougars sont toujours la classe de l’AAC mais ne peuvent plus se permettre de se blesser s’ils veulent faire une course dans le tournoi de la NCAA. Un deuxième Final Four consécutif pourrait être improbable pour les Cougars sans un alignement sain.

Temple : Les Owls sont toujours à la recherche d’une année marquante dans la troisième saison de McKie. Autrefois la fierté de Philadelphie sous l’ancien entraîneur du Temple de la renommée John Chaney, Temple n’a pas battu une équipe du Top 25 en deux ans et n’a pas été classé dans 10. Avec Houston blessé, c’était la chance de Temple d’obtenir une victoire de conférence de signature, mais à la place les Owls ont perdu contre Houston pour la cinquième fois consécutive. … Jake Forrester (maladie non liée au COVID-19) et Tai Strickland (dos) ont raté le match.

CONTENT DE TE REVOIR

Le match d’ouverture à domicile des Cougars AAC avec Cincinnati a été reporté le 28 décembre, tandis que le match des Owls ‘Big 5 au n ° 22 Villanova a été reporté le 29 décembre.

SUIVANT

Houston : espère avoir Edwards de retour lorsqu’ils joueront dans le sud de la Floride mercredi.

Temple : Joue à l’UCF mercredi.