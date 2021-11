Le n°13 BYU perd la tête et se mobilise pour battre l’USC 35-31

Brigham Young n’est pas habitué à se rallier par derrière, mais les Cougars, 13e, ont pu revenir après avoir perdu 15 points d’avance en seconde période contre la Californie du Sud samedi soir.

Le TD de 7 verges de Jackson McChesney avec 3:57 à jouer et un arrêt dans la zone rouge au cours de la dernière minute a propulsé les Cougars à une victoire de 35-31 sur les Trojans. BYU (10-2) avait une avance de 15 points au troisième quart, mais l’USC a marqué 18 points consécutifs pour prendre la tête.

« Nous sommes restés fidèles à nos bases et avons récupéré de l’énergie. Une fois que nous avons pu le faire, tout s’est bien passé et ce fut une marche facile sur le terrain », a déclaré le quart-arrière Jalen Hall, qui a complété 20 des 32 passes pour 276 verges. avec deux touchés et deux interceptions.

BYU tirait de l’arrière 31-28 avec 11:03 à jouer après la passe de touché de 10 verges de Jaxson Dart à Gary Bryant Jr. et une conversion de 2 points. Les Cougars ont roulé jusqu’à la ligne des 39 verges de l’USC lors de la possession qui a suivi, mais Hall a été repêché dans la zone des buts par Calen Bullock.

BYU a forcé l’USC à faire trois passes décisives et a récupéré le ballon à ses 38 verges avant de parcourir 62 verges en six jeux, aboutissant à un touché de McChesney.

L’USC s’est rendu au BYU 15 dans la dernière minute, mais Bryant a manqué d’un mètre sur une passe de Dart aux quatrième et sixième et a retourné le ballon avec 38 secondes à jouer alors que Kaleb Hayes faisait le tacle.

« Cela avait l’air plutôt mauvais, mais une fois que nous avons retrouvé notre sang-froid, j’étais confiant que nous pourrions revenir et remporter la victoire », a déclaré l’entraîneur de BYU Kelani Sitake. « L’USC apportait beaucoup de physique au jeu. Nous avions un groupe de gars qui participaient.

« Nous savions que nous allions obtenir le meilleur tir de l’USC. Il y avait beaucoup pour eux et nous pour jouer. »

Tyler Allgeier a récolté 111 verges et deux touchés au deuxième quart pour les Cougars, qui sont restés invaincus en cinq matchs contre les équipes du Pac-12 cette saison.

L’USC (4-7) a vu ses espoirs de bol s’effondrer après avoir perdu cinq de ses six derniers matchs. Dart a terminé 23 sur 45 pour 248 verges avec un touché en passant et en se précipitant.

« Nous avons créé des revirements, fait courir le ballon, contrôlé la ligne de mêlée mais à la fin nous avons commis une erreur de trop », a déclaré l’entraîneur par intérim de l’USC Donte Williams.

Les Trojans tiraient de l’arrière 28-13 au début du troisième quart après que Keanu Hill a capté une passe de touché de 41 verges de Hall qui était juste au-delà du bras gauche tendu du demi de coin des Trojans Isaiah Pola-Mao avant de revenir avec des scores sur trois possessions consécutives.

Vavae Malepeai a commencé le rallye lors de l’entraînement qui a suivi avec un TD au quatrième et au but. Malepeai – qui avait 99 verges en 20 courses – a couru à droite, a rebondi sur une tentative de tacle du secondeur de BYU Max Tooley et a marqué à 2 mètres.

Le troisième placement de Parker Lewis a ramené les Trojans à cinq points avant de prendre l’avantage sur la frappe de Dart contre Bryant.

Après que Bryant de l’USC ait renvoyé le coup d’envoi d’ouverture à 62 verges sur la ligne des 34 verges de BYU, les Trojans ont pris une avance de 3-0 sur le panier de 26 verges de Parker Lewis. BYU a pris les devants huit jeux plus tard lorsque Hall a rejoint Puka Nacua pour un touché de 28 verges.

Les deux scores d’Allgeier sont intervenus au deuxième quart alors que BYU menait 21-13 à la mi-temps. Le seul touché de l’USC en première mi-temps était sur un gardien de 5 verges de Dart. Son genou semblait être au sol lors du tir du fusil de chasse, mais il n’avait pas possession du ballon.

TRAITEMENT, TRAITEMENT

Sitake s’est vu infliger une pénalité pour conduite antisportive au troisième quart pour s’être disputé sur le terrain après un botté de dégagement.

« J’ai perdu mon sang-froid. Ce n’était pas mon meilleur moment, mais chaque entraîneur veut se battre pour ses gars », a déclaré Sitake. « Je suis content que nous ayons gagné. C’était très amusant. »

L’EMPORTER

BYU: Non seulement les Cougars sont restés invaincus contre le Pac-12, mais ils étaient 6-1 contre les équipes Power Five cette saison.

« Je ne peux pas contrôler ce que les gens pensent de notre calendrier. Les gens ne pensaient pas que c’était assez difficile l’année dernière et ces équipes jouent bien », a déclaré Sitake. « Les gens pensaient que cela allait être une année de reconstruction, mais les gars ont saisi le moment où ils ont eu leur opportunité. »

USC: C’est le meilleur que les Troyens aient regardé au cours de la seconde moitié de ce qui a été une saison décevante, surtout après une défaite 62-33 contre son rival UCLA la semaine dernière.

SUIVANT

BYU : Saison régulière terminée.

USC: Voyage à Cal samedi prochain pour sa finale de saison. Le match a été reporté du 13 novembre en raison d’une épidémie de COVID-19 dans le programme de Cal.