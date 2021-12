Le n°16 de l’Alabama bat le n°3 Gonzaga 91-82

Lorsque Nate Oats a dit oui à l’idée que l’Alabama fasse le voyage dans le nord-ouest du Pacifique et joue un match à domicile glorifié contre Gonzaga, il savait que ce serait un premier test de la position du Crimson Tide.

L’entraîneur de l’Alabama savait également que son équipe pourrait devenir un adversaire coriace pour ce qui était censé être un événement phare pour Gonzaga.

« Avec notre façon de jouer, nous pouvons parfois être dangereux avec le nombre de trois que nous tirons et ils le savaient », a déclaré Oats. « Nous en avons touché quelques-uns ce soir et cela a aidé un peu. »

Jaden Shackelford a marqué 20 de ses 28 points en première mi-temps, Jahvon Quinerly et JD Davison ont tous deux marqué des points clés à 3 points, et le n ° 16 de l’Alabama a résisté au grand rassemblement de Gonzaga en deuxième mi-temps pour une victoire de 91-82 sur les Bulldogs, troisièmes du classement. le samedi soir.

Le Crimson Tide (7-1) a réussi 10 de ses 13 tirs à 3 points en première mi-temps, menés par le tir précis de Shackelford depuis les profondeurs. L’Alabama menait par 16 à la mi-temps et a résisté à toutes les charges des Bulldogs en seconde période pour infliger à Gonzaga sa deuxième défaite en trois matchs.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Gonzaga tirait de l’arrière jusqu’à 18 au début de la seconde mi-temps, mais s’est rapproché de 76-72. Les Bulldogs ont raté plusieurs occasions de réduire le déficit, et Davison et Quinerly ont marqué trois points consécutifs pour donner un gros coussin au Crimson Tide.

Shackelford a réussi 10 des 16 tirs et ses six tirs à 3 points sont arrivés en première mi-temps. Il a égalé son record de points en carrière, établi lors de la saison 2019-20 contre Auburn. Davison a terminé avec 20 points sur le banc et Quinerly en a ajouté 17.

« De toute évidence, jouer pour un entraîneur qui vous donne la liberté et qui dessine des trucs pour vous, alors allez-y et prenez les bons coups », a déclaré Shackelford. « Quand vous prenez les bonnes photos, vous en êtes récompensé. »

Drew Timme a mené Gonzaga (7-2) avec 23 points, mais ce fut une autre performance offensive fulgurante pour les Zags, qui ont perdu contre Duke la semaine dernière à Las Vegas et semblaient léthargiques lors d’une victoire contre Tarleton State plus tôt cette semaine.

Julian Strawther a récolté 13 points, et Anton Watson et Chet Holmgren 10 chacun pour Gonzaga, mais les Bulldogs n’ont pas touché de tirs périphériques aux moments clés et ont eu beaucoup de mal à la ligne des lancers francs.

« J’ai joué une bien meilleure défense en deuxième mi-temps, j’ai joué avec une énergie et un esprit bien meilleurs et cela nous a permis de revenir », a déclaré l’entraîneur de Gonzaga, Mark Few. « Et puis, encore une fois, nous n’étions tout simplement pas bons ces quatre dernières minutes. »

L’Alabama menait 53-35 dans les premières secondes de la seconde mi-temps, Gonzaga s’est rapproché de 74-70 et 76-72 sur le panier de rebond de Watson avec 5:27 à jouer, le plus proche des Bulldogs depuis la fin de la première mi-temps.

Gonzaga était vide sur ses trois possessions suivantes et le pointeur à 3 points de Davison a ramené l’avance de l’Alabama à sept avec 3:33 à jouer. Quinerly a ajouté un 3 la fois suivante pour l’Alabama et l’avance était de 10.

Le Crimson Tide avait raté cinq tentatives consécutives à 3 points avant la marque de Davison.

« Ces deux gars ont montré qu’ils étaient des joueurs de premier plan, a déclaré Oats. « Il était temps d’intensifier et de faire quelques jeux et notre défense a obtenu quelques arrêts. »

CONTENT DE TE REVOIR

C’était le retour de Gonzaga jouant un match par saison à Seattle. L’événement avait perdu de son éclat et certains de ses adversaires de renom depuis le début du jeu au début des années 2000. Le dernier match a eu lieu en 2015, une victoire 86-79 contre le Tennessee.

Il y avait aussi le manque d’un endroit pour jouer ces dernières années alors que Climate Pledge Arena subissait sa transformation. Mais les opérateurs de l’arène ont fait un grand effort pour que Gonzaga soit le premier match de basket-ball de renom joué dans le bâtiment – ​​à part certains matchs à domicile de l’Université de Seattle.

« C’était un environnement spectaculaire là-bas et vraiment cool d’être de retour à Seattle », a déclaré Few.

GRANDE IMAGE

Alabama : Shackelford a été presque parfait en première mi-temps, réalisant 7 des 8 tirs et six 3 points. Son recul de 3 à la mi-temps a donné à l’Alabama une avance de 51-35 à la pause. Shackelford n’avait pas encore fait plus de cinq 3 dans un match cette saison. Plus de la moitié des paniers de l’Alabama en première mi-temps sont venus de derrière la ligne des 3 points avec 10 3 et seulement huit paniers à l’intérieur de l’arc.

Gonzaga : Les Zags ont été terribles sur la ligne des lancers francs, terminant 13 sur 25 et ratant plusieurs fois l’avant des situations un-et-un. En entrant dans le match, les Bulldogs étaient à 71,2% de la ligne.

SUIVANT

Alabama : accueille le n°15 de Houston samedi.

Gonzaga : accueille Merrimack jeudi.