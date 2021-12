Le n°21 Auburn met Yale en déroute ; 5 Tigres marquent à deux chiffres

KD Johnson a marqué 19 points, Jabari Smith a ajouté 17 points et sept rebonds et le numéro 21 Auburn a battu Yale 86-64 samedi.

Johnson, qui a été transféré de Géorgie cette intersaison, a surmonté une peur des blessures en première mi-temps pour mener les Tigers au classement des buteurs. La victoire a marqué le cinquième match consécutif de points à deux chiffres pour Smith, un attaquant de première année de 6 pieds 10 pouces qui devrait largement être une sélection précoce lors du repêchage de la NBA 2022.

Auburn (7-1) avait cinq joueurs marquant à deux chiffres. Zep Jasper, Devan Cambridge et Dylan Cardwell ont tous terminé avec 10 points.

Les Tigers ont bloqué 14 tirs de Yale (5-5), dont huit dans les 10 premières minutes du match. Walker Kessler, qui a quitté le match en première mi-temps en raison d’une blessure, a réussi quatre blocs en seulement huit minutes d’action.

Yale a eu du mal à faire correspondre la taille d’Auburn et a tiré 32% du terrain pour le match, contre 44% pour les Tigers.

Matthue Cotton a mené les Bulldogs de 14 points.

GRANDE IMAGE

Yale : Bien que Yale n’ait pas pu contrer l’avantage de taille d’Auburn, il est resté compétitif tout au long de la première mi-temps avec de solides tirs à 3 points. Ce sera très probablement la clé des chances des Bulldogs de terminer le jeu hors conférence fort et de concourir pour un autre titre de l’Ivy League.

Auburn: La défense a été la carte de visite d’Auburn jusqu’à présent cette saison, et ce n’était pas différent samedi. Mais la récente série de buts de Johnson et Smith a été un grand coup de pouce pour une attaque de nouveau look essayant toujours de développer la cohérence avant le match de la Conférence du Sud-Est.

SUIVANT

Yale accueille Albany mardi.

Auburn se rend à Atlanta pour un affrontement sur site neutre contre le Nebraska samedi prochain.