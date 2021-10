Le n°23 des Panthers en tête de Clemson 27-17

Kenny Pickett connaît bien la façon dont cela se passe lorsque vous jouez pour Pittsburgh. Vous flirtez avec de grandes attentes. Vous remportez une ou deux victoires improbables. Ensuite, lorsque les choses se resserrent, les choses ont tendance à s’effondrer.

Peut-être plus maintenant. Du moins pas cette année. Pas pour les Panthers. Et certainement pas pour leur quart-arrière senior de cinquième année, celui dont la campagne pour le trophée Heisman prend de l’ampleur chaque semaine qui passe.

Brillant avec son bras et courageux avec ses jambes, Pickett a guidé le n ° 23 Pitt vers une victoire décisive de 27-17 contre Clemson, donnant à sa campagne naissante Heisman une sérieuse secousse et frappant les Panthers (6-1, 3-0 Atlantique Coast Conference) en tant que favoris fugitifs de la division côtière et peut-être de toute la ligue.

Territoire grisant pour un joueur dont les deux précédentes rencontres avec les Tigres s’étaient terminées ignominieusement. Il a lancé pour 8 – oui, 8 – verges lors d’une défaite lors du match pour le titre de l’ACC 2018 et a été sélectionné quatre fois lors d’une défaite éclatante l’automne dernier à Death Valley.

Compte tenu d’un tir de plus à Clemson – un tir qu’il a choisi de prendre après avoir décidé en décembre dernier de retourner à Pitt pour une saison de plus plutôt que d’entrer dans le repêchage de la NFL – Pickett a rarement raté. Il a complété 25 des 39 passes pour 302 verges et deux touchés contre la deuxième défensive des marqueurs du pays et a converti une paire de troisièmes essais sur le disque décisif avec deux courses rugueuses pour le marqueur.

« Je pense que c’est vraiment, vous savez, une équipe dirigée par des joueurs », a déclaré Pickett. « Et maintenant que nous en sommes à ce stade, vous savez, nous jouons pour gagner. Nous ne jouons pas pour ne pas perdre. Je pense que c’est une énorme différence. »

Celui qui était en plein écran après que Clemson (4-3, 3-2) ait tiré à moins de 10 points sur la course de touché de 6 verges de DJ Uiagalelei avec 7:56 à faire.

Les Tigers n’ont jamais récupéré le ballon. Pitt a dirigé les 15 derniers jeux du match, les trois derniers genoux de Pickett qui ont déclenché une célébration bruyante devant une foule annoncée de plus de 60 000 personnes au Heinz Field.

« Ils nous ont botté les fesses, c’est aussi simple que cela », a déclaré l’entraîneur de Clemson, Dabo Swinney.

Les Tigres bâclés ont certainement aidé.

Uiagalelei a lancé une paire d’interceptions, dont une passe de pelle déconcertante dans l’estomac du secondeur de Pitt SirVocea Dennis qu’il a retourné 50 verges pour un touché au début du troisième quart pour une avance de 21-7.

« J’étais juste au bon endroit au bon moment », a déclaré Dennis, qui a plaisanté en disant qu’il était heureux d’avoir simplement atteint la zone des buts sans tomber après avoir éclaboussé lors d’un retour d’interception pendant le camp d’entraînement.

Un mois après une superbe défaite en prolongation à domicile contre l’ouest du Michigan qui a dégagé les « mêmes vieilles vibrations Pitt », les Panthers ont répondu derrière Pickett. Le joueur qui a bouleversé le n ° 2 de Miami lors de la finale de 2017 est passé d’outsider décousu à vétéran poli.

« C’est un joueur de football incroyable », a déclaré l’entraîneur-chef de Pitt, Pat Narduzzi, à propos de Pickett, qui a établi un record scolaire pour le nombre de carrières terminées lors de son touché de 23 verges contre Jordan Addison au deuxième quart qui a égalé le score. « Encore une fois, on s’appuie sur Kenny. On va lui mettre le ballon dans les mains. On roule avec Kenny. »

Alors que les Panthers sont placés au poste de quart-arrière, les Tigers ne le sont pas.

Uiagalelei a réussi seulement 128 verges et deux choix et a été brièvement mis au banc en faveur du remplaçant Taisu Phommachanh au troisième quart. Phommachanh n’a pas réussi à fournir beaucoup d’étincelles, ne complétant que 3 des 7 passes pour 23 verges avant que Uiagalelei ne revienne à mi-chemin du quatrième avec Clemson en baisse de 17.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait maintenant un concours ouvert pour le poste, Swinney a hoché la tête. Là encore, ce n’est pas la seule place à gagner avec Clemson assuré de sa première saison à trois défaites depuis 2014.

« Je pense que tout est en cours d’évaluation à ce stade », a déclaré Swinney. « Nous sommes 4-3. »

L’EMPORTER

Clemson : Les Tigers verront probablement leur long parcours au sommet de la division Atlantique se terminer. Ils sont maintenant deux matchs dans la colonne des défaites derrière Wake Forest et NC State, qui ont battu les Tigers en prolongation le mois dernier.

Pitt : Les Panthers ont lutté pour faire face à des accès de prospérité limités pendant la majeure partie des 40 dernières années. Ils étaient 3-4 en tant qu’équipe classée sous Narduzzi samedi. Cependant, ils étaient prêts après un début lent et se retrouveront probablement favorisés dans chacun de leurs cinq derniers matchs.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Attendez-vous à ce que les Panthers grimpent dans le Top 20 pour la première fois au cours des sept saisons de travail de Narduzzi. Les Panthers sont l’une des deux équipes à avoir battu Clemson deux fois depuis 2015. L’Alabama est l’autre.

SUIVANT

Clemson : accueille Florida State (3-4, 2-2) samedi prochain.

Pitt : accueille Miami samedi prochain. Les Hurricanes ont remporté chacune des trois dernières rencontres de la série.