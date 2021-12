Le n°25 Seton Hall dépasse Wagner avec une attaque équilibrée

Jared Rhoden a récolté 15 points et 11 rebonds, et Kadary Richmond a ajouté 10 points, menant le n°25 Seton Hall à une victoire de 85-63 sur Wagner mercredi soir au Prudential Center de Newark.

« C’est notre deuxième match d’affilée que nous avons assez mal joué en première mi-temps. Nous avons donc eu une bonne conversation dans les vestiaires sur l’importance d’effectuer deux mi-temps », a déclaré Rhoden. « Donc, je pense que tout le monde est sorti avec une petite puce sur l’épaule, un peu plus nerveux, et je pense que nous avons augmenté l’intensité.

« Ces types de matchs, s’ils vous échappent, vos saisons ne sont pas terminées, mais cela lui est préjudiciable. »

Richmond a également ajouté neuf passes décisives, six rebonds, quatre interceptions et un tir bloqué alors que Seton Hall (6-1) a remporté son troisième match consécutif.

« C’est le match que j’attendais de Kadary parce qu’il est probablement le meilleur passeur que j’aie jamais vu », a déclaré Rhoden. « Son potentiel est incroyable.

Tyrese Samuel, claquant à la maison un dunk, a marqué 15 points sur le banc.AP

Alexis Yetna a ajouté 11 points, six rebonds et deux tirs bloqués pour les Pirates. Tyrese Samuel a marqué 15 points et six rebonds sur le banc.

Wagner a égalé le score à 35-tous sur un panier de Raekwon Rogers avant que Richmond n’abandonne un lay-up sur la possession qui a suivi, ce qui a donné l’avantage aux Pirates pour de bon.

« La chose la plus importante, j’ai raccourci la rotation », a déclaré l’entraîneur Kevin Willard. «Je sais que nous allons avoir du mal en première mi-temps à jouer neuf gars autant de minutes que je joue. Je sais que nous allons avoir du mal, c’est juste difficile de jouer autant de gars que de nombreuses minutes et de s’attendre à ce qu’ils jouent et soient dans le rythme et en quelque sorte avec cela, donc j’essaie toujours de comprendre cela.

Rodgers a mené Wagner (2-1) avec 15 points sur 7 tirs sur 9. Jahbril Price-Noel a ajouté 11 points et Elijah Ford 10.

Wagner a subi sa première défaite de la saison après avoir reporté trois matchs depuis le 17 novembre en raison d’une pause COVID-19.

« Donnez du crédit à Wagner parce qu’ils ont eu une dure dernière semaine avec COVID, manquant probablement leurs deux meilleurs joueurs », a déclaré Rhoden. «Je donne ce crédit à ces mecs parce qu’ils ont joué dur et ils sont sortis et ils nous ont frappés. «