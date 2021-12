Le n°3 de Stanford résiste au rallye du n°7 du Tennessee 74-63

Le n°3 Stanford a résisté à un rallye furieux au troisième quart du n°7 du Tennessee et s’est échappé pour une victoire de 74-63 samedi.

Ashton Prechtel, qui a été silencieux au cours des trois premiers quarts, a marqué trois points au quatrième quart et a terminé avec 12 points pour marquer la reprise du Cardinal (8-2). Lexie Hull a marqué 11 points, Haley Jones avait 18 points et 19 rebonds et Hannah Jump avait 11 points pour le champion national en titre Stanford.

Le Cardinal menait 43-26 à la mi-temps, mais a raté ses 13 premiers tirs du troisième quart et a réussi huit revirements tandis que les Volunteers (9-1) ont marqué les 14 premiers points du troisième quart pour se rapprocher de trois. Stanford a finalement marqué avec 2:29 à jouer dans le quart.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le gardien de Stanford Haley Jones (30 ans) passe devant l’attaquant du Tennessee Keyen Green (13) lors de la première mi-temps d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA le samedi 18 décembre 2021 à Knoxville, Tennessee (AP Photo/Wade Payne)

Alexus Dye a marqué 10 de ses 14 points au troisième quart pour déclencher le Tennessee. Jordan Horston a marqué 19 points et pris 12 rebonds et Sara Puckett a ajouté 10 points.

La présence à l’intérieur de chaque équipe – Cameron Brink de Stanford et Tamari Key du Tennessee – a été en difficulté tout au long du match, ce qui a limité leur efficacité.

Une faiblesse flagrante pour les Vols était les lancers francs : ils se sont connectés sur seulement 16 des 29 (55%).

CHANCES ET FINS

En décembre 2020, l’entraîneur de Stanford Tara VanDerveer a célébré le dépassement de l’icône du Tennessee Pat Summitt en tant qu’entraîneur le plus victorieux du basket-ball universitaire féminin. Samedi, l’équipe de VanDerveer jouait en face de la statue honorant la légende. … Les Lady Vols sont entrées dans le match n ° 1 dans le pays pour les rebonds (en moyenne 50 par match) et ont détenu les neuf adversaires précédents à 36% ou moins de tirs sur le terrain.

GRANDE IMAGE

Stanford : Une façon d’être prêt pour le tournoi de la NCAA en mars est d’affronter les meilleures équipes pendant la saison régulière. Stanford l’a fait avec le Maryland, l’Indiana et le Tennessee – et le n°1 de la Caroline du Sud est à l’horizon.

Tennessee : Les victoires emblématiques des Volunteers jusqu’à présent cette saison ont été contre le Texas et le sud de la Floride, les deux équipes qui avaient battu Stanford. L’entraîneur du Tennessee Kellie Harper n’a pas manqué l’occasion de le souligner à ses joueurs dans l’espoir d’alimenter la puce sur leurs épaules avant le match.

SUIVANT

Stanford: Au n ° 1 de la Caroline du Sud mardi avant de commencer le calendrier Pac-12 avec Washington le soir du Nouvel An.

Tennessee: accueille East Tennessee State lundi, puis Chattanooga le 27 décembre pour le jeu SEC.