Le NAB considère la crypto comme un «problème émergent» après avoir été accusé de refuser de faire affaire avec l’industrie

La National Australia Bank considère la crypto comme un “problème émergent” après avoir été accusée d’avoir refusé de faire affaire avec l’industrie

AnTy10 septembre 2021

Les échanges cryptographiques locaux ont déclaré à une commission parlementaire explorant la manière de réglementer le secteur qu’aucune des « quatre grandes banques », qui contrôlent près de 80 % du marché australien, ne ferait affaire avec elles.

La National Australia Bank (NAB) et Westpac, deux des plus grands prêteurs d’Australie, ont déclaré jeudi qu’ils n’entravent pas leurs concurrents en refusant de faire affaire avec des fournisseurs de crypto-monnaie. Le PDG du NAB, Ross McEwan, a déclaré :

“C’est l’un des problèmes émergents que nous examinons – quelle devrait être notre relation, le cas échéant, avec la crypto-monnaie.”

Les échanges cryptographiques locaux Aus Merchant Pty Ltd et Bitcoin Babe Pty Ltd ont déclaré à un comité parlementaire explorant la manière de réglementer le secteur qu’aucune des « quatre grandes banques » ne ferait affaire avec elles.

Il est logique que ces banques ne veuillent pas faire affaire avec l’industrie de la cryptographie, car NAB et Westpac, ainsi que la Commonwealth Bank of Australia et le New Zealand Banking Group, contrôlent près de 80% du marché australien, et en révolutionnant la finance, la crypto est travailler à les mettre hors d’affaire pour de bon.

Pratique anticoncurrentielle

Lors d’une audition parlementaire régulière, le PDG du NAB, McEwan, a déclaré que la banque n’avait pas de politique excluant les clients liés à la cryptographie, mais n’en servait aucun non plus. Il a ajouté qu’ils ne les serviraient que si cela était rentable et que la banque pouvait tolérer les risques. McEwan a ajouté,

«Nous devons regarder où va la crypto-monnaie, ainsi que… la banque de réserve et les régulateurs. Et quel est le risque au sein de la banque de traiter également avec des fournisseurs de crypto-monnaie. »

La société de paiement basée à Singapour, Nium, a également déclaré que l’Australie était le seul pays sur les 40 dans lesquels elle opérait où elle avait été « débancarisée ». « Il est temps de jeter un éclairage approprié sur cette pratique anticoncurrentielle », a déclaré Michael Minassian, responsable de la consommation de Nium APAC.

Pendant ce temps, le PDG du deuxième prêteur du pays, Westpac, a déclaré lors de la même audience que l’anonymat de la cryptographie rendait “très difficile” le respect de leurs exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La plus grande banque d’investissement se joint à nous

De nombreuses institutions australiennes de premier plan ne se sont pas engagées dans le secteur de la cryptographie. De même, la bourse ASX Ltd. n’a pas non plus autorisé les cotations liées à la cryptographie, ce qui a obligé certaines entreprises à l’étranger à rechercher des cotations publiques sur le Nasdaq.

Au milieu de cela, la société de blockchain Blockstream Mining s’est associée au conglomérat financier australien Macquarie Group pour développer des installations d’extraction de bitcoins utilisant des énergies renouvelables. Le partenariat comprendrait initialement l’hébergement de matériel minier avec le potentiel d’évoluer par étapes.

Macquarie est la plus grande banque d’investissement et gestionnaire de fonds d’Australie.

Plus tôt cette année, la société basée au Canada s’est associée à la société norvégienne Aker ASA et Jack Dorsey’s Square pour construire des mineurs de bitcoins à énergie renouvelable.

AnTy

