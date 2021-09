Le Namm Show a été déplacé en juin 2022

Aujourd’hui le Association nationale des marchands de musique (NAMM) a annoncé que Le salon du NAMM, la « réunion de famille » annuelle de l’industrie mondiale des technologies de la musique, du son et du divertissement, se réunira à nouveau à Anaheim, en Californie, au Anaheim Convention Center du 3 au 5 juin 2022. Précédemment prévues du 20 au 23 janvier, les nouvelles dates seront offrir aux leaders mondiaux de l’industrie, aux acheteurs, aux vendeurs, aux professeurs de musique, aux artistes, aux médias et aux créateurs de musique l’opportunité de se reconnecter et de renouveler leurs activités tout en profitant davantage d’événements intérieurs et extérieurs repensés, d’activations, de sessions de développement professionnel, d’une portée numérique élargie et plus au carrefour des opportunités d’affaires.

Joe Lamond, NAMM président et chef de la direction, déclare : « L’industrie n’a pas cessé d’évoluer et d’innover pendant la pandémie, et Le salon du NAMM évolue aussi. Comme la santé et la sécurité de nos membres restent une priorité, et après avoir écouté attentivement les entreprises ici aux États-Unis et dans le monde, les nouvelles dates aideront les membres à maximiser leurs opportunités et à accélérer ce qui a sans doute été une période de transformation à la fois dans les nouveaux produits et dans la façon dont ils arrivent sur le marché. J’imagine que ce rassemblement aura le genre d’impact d’un moment des Beatles ou de l’introduction du MIDI – certainement celui que vous ne voudrez pas manquer.”

La nouvelle du retour du salon et le changement de dates répondent aux préoccupations persistantes concernant l’activité pandémique, le développement et les lancements de nouveaux produits, l’inventaire disponible en magasin et les restrictions de voyage actuelles. L’annonce a été accueillie avec le soutien et l’enthousiasme des chefs d’entreprise de l’industrie.

“Le salon du NAMM est la meilleure opportunité de l’année pour Yamaha d’atteindre nos revendeurs, les utilisateurs finaux et l’industrie musicale dans son ensemble. C’est le seul endroit où les nouveaux produits de toutes nos marques rencontrent l’industrie mondiale, et nous avons hâte de nous réunir en juin”, partage Tom Sumner, président de Yamaha Corporation d’Amérique.

“Peu importe quand NAMM arrive, Shure est enthousiasmé par le fait que l’industrie se réunisse enfin pour s’engager les uns avec les autres lors de cet événement important », commente Abby Kaplan, vice-président des ventes au détail mondiales pour Shure Incorporé. Marc Terry, PDG, Groupe de musique Exertis/JAM US, partage le même sentiment : “[NAMM] a pris une excellente décision de déplacer le spectacle en juin. Ce mouvement garantit que ce sera un salon très réussi pour les vendeurs et les revendeurs. Nous prévoyons certainement d’y être!”

“À Guitares Taylor, nous applaudissons les idées innovantes alors que nous essayons tous de traverser ces temps inhabituels”, affirme Barbara Wight, directeur financier de Guitares Taylor. “Depuis ses jours dans la salle de bal de l’hôtel Disneyland, Le salon du NAMM a toujours été une plateforme inestimable pour nous pour lancer de nouveaux produits et approfondir nos relations avec nos précieux détaillants, fournisseurs et fans. Nous voyons ce changement en juin comme une opportunité intelligente d’essayer quelque chose de nouveau, et nous sommes impatients de retrouver notre famille de l’industrie. »

« Les restrictions de voyage dans le monde continuent d’être imprévisibles et difficiles pour notre industrie. Le salon du NAMM à juin est absolument la bonne décision », commente David Via, Zoom Amérique du Nord vice-président marketing.

John Hopkins, président et chef de la direction de Eau douce, partage : « L’une de nos priorités ici à Eau douce crée du contenu et fournit des informations à nos clients sur les nouveaux produits – nous voulons qu’ils soient informés immédiatement et à la minute près des derniers équipements et innovations. Le salon du NAMM nous rassemble tous et fournit une plate-forme idéale pour cela chaque année. Et cette année, nous sommes ravis qu’il y ait une synergie encore meilleure entre le nouveau Spectacle du NAMM dates et notre propre GearFest un événement. C’est une grande victoire pour nos clients.”

Jamie Deering, PDG de Banjo de cerf, Remarques: “Le salon du NAMM fait partie intégrante de la croissance de notre entreprise familiale depuis notre fondation en 1975. Tout le travail qu’ils ont fait pour aider notre industrie a été immensément apprécié. Je félicite le soin qu’ils donnent à faire tout ce qu’ils peuvent pour rendre le spectacle de l’année prochaine sûr et inclusif, et nous sommes ravis de faire partie de ce nouveau lancement repensé. C’est une chance non seulement de renouer avec notre industrie et nos amis de la musique dans un lieu et un événement que nous aimons, mais aussi de jeter un regard neuf sur le marché mondial et d’aller de l’avant ensemble.”

« Nous soutenons pleinement NAMMla décision de déplacer le 2022 Spectacle du NAMM à juin », dit Larry Morton, PDG de Hal Léonard. “Non seulement cela a du sens du point de vue de la sécurité publique, mais le calendrier de juin donne à l’ensemble de l’industrie des produits musicaux l’occasion de mettre la pandémie derrière nous. Hal Léonard travaillera dur pour transformer et élever le 2022 Spectacle du NAMM expérience pour nos clients.”

Président et fondateur de Bandit Lites, Michael Strickland, fait écho au sentiment: “Le seul fait certain à propos de COVID est l’incertitude. J’applaudis Joe Lamond et les gens formidables de NAMM pour prendre la décision de mettre en pause le spectacle, comme à long terme, cela fonctionne pour fournir un meilleur, plus robuste NAMM 2022. L’importance de Le salon du NAMM ne peut jamais être diminué, et nous devons livrer le spectacle complet et non une version en sourdine. Merci, NAMM.”

Sammy Ash, président de Sam Ash Musique, partage que “pour ma part, je suis content qu’ils aient déplacé le salon en juin. Avec un peu de chance, COVID sera mieux contenu dans le monde entier, afin que nous puissions avoir tous les exposants présents. Personnellement, j’aime LA en hiver – je’ m de New York – mais la pandémie a créé des opportunités de changement dans tout ce que nous faisons. Je pense que c’est une décision prudente, et nous serons là en force!”

Le plus large Spectacle du NAMM dans l’histoire de l’organisation a eu lieu en janvier 2020, lorsque le Salon a accueilli 115 888 membres et professionnels de l’industrie et plus de 7 000 marques. Le spectacle a également accueilli 350 sessions de développement professionnel, de nombreux événements en direct, des opportunités de réseautage et des concerts chaque soir sur la Grand Plaza, tels que présentés par Yamaha.

Avec le déménagement du 2022 Spectacle du NAMM à juin, l’organisation a décidé de ne pas tenir NAMM d’été à Nashville, Tennessee, pour l’année 2022, combinant efficacement les deux spectacles.

Le vendredi 21 janvier, l’organisation organisera un événement mondial diffusé en direct d’une journée, Croire en la musique, le rassemblement mondial en ligne pour unifier et soutenir les personnes qui apportent la musique au monde. Fort du succès de cette année Croire en la musique semaine, l’événement diffusé en direct accueillera à nouveau des leaders de l’industrie, des professeurs de musique et des créateurs de musique pour se connecter en direct et en ligne et participer à des sessions et à des expériences. Au total, 2021 Croire en la musique La semaine a accueilli 93 226 professionnels de l’industrie et participants de 187 pays et territoires pour soutenir ceux qui apportent la musique au monde grâce à près de 500 000 $ en dons de bienfaisance faits par les participants et les généreux donateurs.

Détails supplémentaires du 2022 Spectacle du NAMM et Croire en la musique jour sera publié dans les semaines à venir.