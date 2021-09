Le Naples continue intraitable dans le Calcio

in

28/09/2021 à 9h15 CEST

Le Napoli de Luciano Spalletti reste intraitable en Serie A après avoir battu Cagliari (2-0) lors de la sixième journée. Ils totalisent 18 points sur 18 possibles et sont la seule équipe italienne qui reste invaincue cette saison 2021/22: son nul contre Leicester City le maintient dans le groupe aux côtés Real Madrid, Bayern, PSG, Liverpool, Villarreal, Séville et Fribourg.

Les Italiens, qui l’ont emporté dans leur engagement contre Mazzarri avec des buts d’Osimhen et d’Insigne, ont réalisé un départ parfait lors des six premières journées de Serie A pour la deuxième fois de leur histoire. Ce n’est qu’au cours de la saison 2017/18, lorsque Napoli a terminé deuxième à seulement quatre points de la Juventus, qu’ils ont atteint un record sans échec au départ.

6 – #Napoli a remporté chacun de ses six premiers matches de Serie A pour la deuxième fois de son histoire, après 2017/18. Tambour. #NapoliCagliari pic.twitter.com/LrQpYrhO23 – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 26 septembre 2021

Main dans la main avec Luciano Spalletti, l’équipe napolitaine a trouvé une identité et les résultats le confirment : 18 points, 16 buts en faveur et seulement deux contre pour une équipe qui menace la tyrannie des deux équipes milanaises, qui ont terminé la saison dernière championne (Inter) et vice-champion (AC Milan). En Ligue Europa, ils ont réussi un match nul contre Leicester City de Brendan Rodgers à domicile.

A la recherche du troisième Scudetto

Napoli a limogé Genaro Gattuso après avoir ruiné l’opportunité d’entrer en Ligue des champions lors de la dernière journée de Serie A la saison dernière: la Juventus d’Andrea Pirlo a scellé le dernier billet pour la meilleure compétition continentale. Du tableau, ils ont parié sur Luciano Spalletti, le troisième entraîneur qui a dirigé le plus de matchs (416) dans le Calcio au 21e siècle après Mazzarri (466) et Gasperini (453).

Les Napolitains veulent le troisième titre de Serie A de leur histoire après plus de trois décennies d’attente: l’équipe n’a pas terminé la saison en tête du classement depuis 1990 et 1987. Ils ont été finalistes jusqu’à huit fois, la quatrième équipe qui l’a été autant de fois après la Juventus (17), l’Inter (15), l’AC Milan (14) et l’AS Roma (14).