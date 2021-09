Le Naples de Luciano Spalletti, imbattable

24/09/2021 à 10h35 CEST

L’actuel leader de la Serie A, le Napoli de Luciano Spalletti, a signé une nouvelle victoire, cette fois contre la Sampdoria à domicile (0-4) et signe un début de saison pratiquement parfait : cinq victoires, 15 points sur 15 possibles, 14 buts. pour et seulement deux contre. Aucune autre équipe du championnat n’a remporté tous ses matchs ce début.

Italiens, qui ils ont renoncé à un match nul lors des débuts de la phase de groupes de la Ligue Europa contre Leicester City, sont la grande sensation en ce début de saison 2021/22 et Ils mènent la Serie A avec deux points d’avance sur l’Inter et l’AC Milan et trois autres sur l’AS Roma de José Mourinho, qui a remporté son match du jour contre l’Udinese..

5/5 – #Napoli a remporté chacun de ses cinq premiers matches de Serie A pour la troisième fois de son histoire, après 1987/88 et 2017/18. Projet #SampNapoli #SerieA pic.twitter.com/NEQr1mRYxI – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 23 septembre 2021

C’est la troisième fois de toute l’histoire de la compétition que Naples remporte ses cinq premiers matchs en début de saison.. Il l’avait déjà atteint en 1987/88 et 2017/18. Les deux départs ne lui valaient pas la peine de prendre le Scudetto, mais ils l’ont fait pour terminer deuxième et remporter le billet pour la Ligue des champions, quelque chose qui la saison dernière s’est échappé dans le dernier souffle.

Naples et l’AS Roma, les alternatives aux deux équipes milanaises

Les équipes dirigées par Luciano Spalletti et José Mourinho ont présenté leurs lettres de créance en début de saison pour discuter d’un titre qui pourrait se terminer à nouveau dans la ville de Milan.. Après le début désastreux de l’après-Cristiano Juventus, les pronostics placent l’AC Milan et l’Inter comme les grands favoris et les meilleurs prétendants au titre.

Dans un second temps, les équipes qui pourraient menacer le champion actuel émergent : L’AS Roma, Naples et l’Atalanta ont fait plus qu’assez de mérites pour les prendre en compte lors du visionnage du champion du Scudetto en cette saison 2021/22. Les trois sont installés dans la zone privilégiée de la table et pourraient surprendre ce parcours.