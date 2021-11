Le narcissique Trump dit que les républicains ne gagnent leurs courses que grâce à ses soutiens

Dans une interview de samedi avec Jeanine Pirro de Fox News, Trump a de nouveau affirmé que les républicains ne gagnaient leurs courses qu’en raison de ses approbations.

Au cours d’une partie de sa longue rencontre avec l’ancien président, Pirro a demandé s’il pensait que le candidat du Virginia GOP, Glenn Youngkin, allait remporter le siège du gouverneur mardi. Comme on pouvait s’y attendre, Trump lui a dit qu’il pensait que le républicain serait victorieux, mais seulement si la base de soutien de Trump dans l’État votait en grand nombre.

Si ma base s’avère, il va gagner. Et j’espère qu’ils s’avéreront, je veux vraiment qu’ils s’avèrent. Je pense que si ma base ne sort pas, il ne peut pas gagner. Je pense que ma base doit sortir très fort.

Trump et Pirro hochaient la tête face à la sagesse conventionnelle selon laquelle être lié trop étroitement à lui peut se retourner contre les candidats. Mais Trump a insisté sur le fait que l’inverse était vrai. Il a cité des chiffres complètement imaginaires pour son « record gagnant » avec des mentions. Plutôt que les « 148 et 2 » (victoires et défaites) revendiqués par Trump, en réalité, son record de 2020 était inférieur à 80%.

Tenant compte du fait que dans ce cycle, il n’a approuvé que dans des zones fortement républicaines, ses chiffres n’ont effectivement aucun sens.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Mais Pirro, adorant la fan de Trump qu’elle est, a juste caressé son ego plus loin, lui demandant s’il se considérait comme une sorte de « pivot » pour les élections.

Eh bien, quelque chose s’est passé, et ce n’est pas d’un point de vue égoïste. C’est un grand honneur parce que cela n’est jamais arrivé à personne auparavant : si je soutiens quelqu’un, il gagne… Et j’ai soutenu Youngkin. Et on va voir, j’espère que ça ne va pas être trois. D’accord, tu comprends ça ? Je l’ai fait, je l’approuve fortement.

Il n’y a peut-être jamais eu quelqu’un d’aussi narcissique impliqué dans la politique américaine que Donald Trump. C’est incroyable qu’il ne se soit pas encore cassé le bras en se tapotant le dos.

Regardez l’échange ici :