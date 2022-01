Le Nasdaq affiche la plus forte baisse quotidienne depuis février, plongeant de plus de 3% après des minutes «hawkish» de la Fed

Indices : Dow en baisse de 1,1%, S&P 500 en baisse de 1,9%, Nasdaq en baisse de 3,3%.

Le S&P 500 affiche la plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 26 novembre. Selon les minutes de la Fed, les responsables du marché du travail ont déclaré que le marché du travail était « très tendu ».

Les actions américaines ont fortement chuté mercredi, le Nasdaq plongeant de plus de 3% dans sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis février, après que le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale américaine a signalé que la banque centrale pourrait augmenter les taux d’intérêt plus tôt que prévu.

Le S&P 500 a chuté de plus de 1%, sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 26 novembre, le premier jour de négociation après l’annonce de la variante Omicron du coronavirus.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont rapidement prolongé leurs baisses après la publication des minutes, que les investisseurs considéraient comme plus bellicistes qu’ils ne le craignaient. Le Dow Jones, qui a atteint un niveau record plus tôt dans la journée, a inversé le cours et a terminé en baisse de plus de 1%.

La liquidation a été large, tous les secteurs S&P se terminant dans le rouge, et l’indicateur de peur de Wall Street, l’indice de volatilité Cboe, clôturant à son plus haut niveau depuis le 21 décembre.

Dans le procès-verbal de la réunion politique de la Fed du 14 au 15 décembre, les décideurs de la banque centrale ont déclaré qu’un marché du travail « très tendu » et une inflation ininterrompue pourraient obliger la Fed à augmenter ses taux plus tôt et à commencer à réduire ses avoirs globaux comme deuxième frein à l’économie. .

« Les indications que la Fed est très préoccupée par l’inflation pourraient rapidement donner à penser que la Fed se resserrera de manière agressive en 2022 », a déclaré David Carter, directeur des investissements chez Lenox Wealth Advisors à New York, qualifiant le procès-verbal de « plus belliciste que prévu ».

Le secteur technologique du S&P 500 a chuté de 3,1% et a été le plus gros frein à l’indice de référence, tandis que le secteur immobilier sensible aux taux a chuté de 3,2% lors de sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 4 janvier 2021.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 392,54 points, ou 1,07 %, à 36 407,11, le S&P 500 a perdu 92,96 points, ou 1,94 %, à 4 700,58 et le Nasdaq Composite a perdu 522,54 points, ou 3,34 %, à 15 100,17.

La hausse des taux d’intérêt augmente les coûts d’emprunt pour les entreprises et les consommateurs, et des taux plus élevés peuvent faire baisser les multiples boursiers, en particulier pour les technologies et autres valeurs de croissance.

Les actions de croissance ont subi la pression d’une récente hausse des rendements des bons du Trésor américain.

L’indice Russell 2000 a également subi sa plus forte baisse sur une journée depuis le 26 novembre, tandis que l’indice financier S&P 500 a chuté de 1,3%, un jour après avoir enregistré un sommet de clôture historique.

En décembre, les décideurs ont convenu d’accélérer la fin de leur programme d’achats d’obligations à l’ère de la pandémie et ont publié des prévisions prévoyant des augmentations de taux de trois quarts de point de pourcentage en 2022. Le taux d’intérêt au jour le jour de référence de la Fed est actuellement proche de zéro.

Tôt dans la journée, un rapport national sur l’emploi d’ADP a montré que la masse salariale privée avait augmenté de 807 000 emplois le mois dernier, soit plus du double de ce que les économistes interrogés par . avaient prévu.

Le rapport précède vendredi les données plus complètes et plus étroitement surveillées des salaires non agricoles du département du Travail.

Les émissions en baisse étaient plus nombreuses que celles en progression sur le NYSE par un ratio de 4,32 pour 1 ; sur le Nasdaq, un ratio de 4,22 pour 1 a favorisé les baisses.

Le S&P 500 a affiché 59 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 1 nouveau plus bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 81 nouveaux sommets et 307 nouveaux creux.

Le volume sur les bourses américaines était de 12,18 milliards d’actions, contre 10,4 milliards en moyenne pour la session complète au cours des 20 derniers jours de bourse.

