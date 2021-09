Le Nasdaq annonce son intention de fournir des informations sur les prix des actions tokenisées

Les actions à jetons ont été une chose populaire dans l’industrie de la cryptographie, en particulier au début de l’année lorsqu’elles ont explosé lors de l’incident de courte durée de GameStop causé par un groupe Reddit s’appelant WallStreetBets. Depuis lors, des actions tokenisées sont apparues sur de nombreuses plateformes, notamment sur Binance, ce qui a en fait conduit la plus grande bourse du monde à avoir des problèmes avec les régulateurs du monde entier.

Cependant, alors qu’ils ont eu quelques mois controversés en raison de ces problèmes, les actions symboliques n’ont pas cessé d’émerger alors que les géants financiers traditionnels ont continué à travailler avec les participants du secteur DeFi pour créer de nouvelles offres et offres.

Maintenant, il semble que même des entreprises comme Nasdaq, Tiingo et Finnhub s’intéressent à elles, car elles ont proposé de commencer à fournir des prix à une plate-forme DeFi appelée DeFiChain.

Les avantages des actions tokenisées

DeFiChain est une plate-forme de réseau Bitcoin qui propose des échanges d’actions tokenisées, qui correspondent aux prix sous-jacents de diverses sociétés. Jusqu’à présent, certains des plus grands et des plus notables incluent Amazon, Tesla, Apple, etc., tous les grands géants de la technologie qui ont reçu beaucoup d’attention ces dernières années.

L’une des principales raisons pour lesquelles les actions symboliques sont si populaires est le fait que les investisseurs ne peuvent acheter qu’une fraction d’une action, plutôt que d’avoir à acheter une action traditionnelle entière. Les actions des entreprises les plus prospères, telles que celles mentionnées, coûtent souvent des centaines de dollars, ce qui est trop pour les investisseurs particuliers moyens. Au moment d’écrire ces lignes, le cours de l’action Tesla est à 736 $, après avoir chuté de près de 30 $ au cours des dernières heures. Plus tôt cette année, son prix a atteint 883 $.

Pourtant, même cela fait pâle figure par rapport à Amazon, dont le stock est actuellement à 3 469 $, après avoir chuté de 3 500 $ aujourd’hui. Son propre sommet historique est de 3 731 $, qu’il a atteint début juillet.

Grâce au processus de tokenisation, les utilisateurs peuvent acheter des fractions d’actions à tout moment du jour et de la nuit simplement en achetant des pièces associées à ces actions. Dans le cas de DeFiChain, cela inclut son jeton natif, DFI, ainsi que BTC et USD Coin.

Avec des plateformes comme celle-ci ouvrant les portes à l’investissement pour les investisseurs de détail, plus d’argent devrait entrer dans les actions de ces sociétés que jamais auparavant, ce qui ne peut être que bénéfique pour toutes les personnes impliquées.

