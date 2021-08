Le Nasdaq finalise de nouvelles règles sur la diversité du conseil d’administration – et certaines entreprises peuvent avoir des explications à donner

Le PDG de Redfin, Glenn Kelman, sonne la cloche d’ouverture du Nasdaq en 2017 avec des membres de la société de Seattle. (Photo Nasdaq)

La bourse du Nasdaq a reçu ce mois-ci l’approbation de nouvelles règles qui encouragent les entreprises à nommer des conseils d’administration plus diversifiés. Les entreprises cotées à la bourse américaine devront avoir deux administrateurs différents : un qui s’identifie comme une femme et un qui s’identifie comme une minorité raciale ou ethnique ou comme LGBTQ+. Si elle ne respecte pas ce critère, une entreprise devra divulguer publiquement pourquoi.

Bien que la réglementation ne s’applique pas avant au moins un an, de nombreuses entreprises peuvent avoir des explications à fournir.

Une analyse récente de 2 284 sociétés cotées au Nasdaq suggère que beaucoup d’entre elles pourraient ne pas répondre aux nouveaux critères. Selon ISS Corporate Solutions, quelque 37 % des entreprises n’ont aucun membre de race ou de diversité ethnique, tandis que 12 % n’ont aucune femme directrice.

CONNEXES : La pression en faveur de la diversité au sein du conseil d’administration est de plus en plus forte. Comment les entreprises technologiques du Pacifique Nord-Ouest se classent-elles ?

Alors, comment les entreprises de technologie et de biotechnologie de l’État de Washington se comparent-elles ? Apparemment mieux.

Une enquête . auprès de 34 entreprises du Nasdaq dans ces secteurs a révélé que 18% n’ont pas d’administrateurs racialement ou ethniquement divers et 9% n’ont pas de membre féminin. (Ni ISS Corporate Solutions ni . n’ont signalé le nombre d’administrateurs LGBTQ+.)

Mais même avec une diversité limitée dans plusieurs entreprises, la flexibilité des règles du Nasdaq signifie que la plupart des entreprises de Washington font la coupe bien avant le début des délais de conformité.

Les conseils d’administration comptant cinq administrateurs ou moins n’ont besoin que d’un seul membre diversifié, selon le sexe, la race ou le statut LGBTQ+. De plus, les entreprises définies comme des « petites sociétés déclarantes » peuvent remplir l’exigence du Nasdaq avec deux femmes administrateurs. Au moins six des sociétés de technologie et de biotechnologie de Washington remplissent l’un ou l’autre de ces critères et répondent à leurs normes les moins strictes.

Cela laisse trois entreprises, toutes dans le domaine de la biotechnologie, qui sont actuellement potentiellement à la traîne (avec la mise en garde que le statut LGBTQ + est inconnu) :

Adaptive Biotechnologies compte huit administrateurs, dont trois femmes (deux ajoutées cette année) et aucun administrateur de race ou de diversité ethnique. Omeros compte neuf administrateurs, dont aucune femme et un membre de diversité raciale. CTI BioPharma est une petite société déclarante avec zéro femme et un membre racialement diversifié au sein de son conseil d’administration de six personnes.

Cependant, Adaptive Biotechnologies est devenue publique il y a seulement deux ans, et il semble que la règle ne s’applique pas pendant les quatre à cinq premières années après une introduction en bourse. Six ajouts plus récents au Nasdaq de Washington – Absci, Icosovax, Impel, NeuroPharma, Nautilus Biotechnology et Rover – semblent tous être conformes.

Les entreprises auront en général entre un et cinq ans pour atteindre les nouveaux objectifs, selon leur niveau de marché Nasdaq.

Les plus grandes entreprises technologiques de l’État, dont Microsoft, Amazon et T-Mobile, franchissent toutes la barre fixée par le Nasdaq. Accolade, Expedia et Microsoft dépassent largement les objectifs de genre, atteignant presque la parité entre le nombre de femmes et d’hommes dans leurs conseils d’administration.

Pour de nombreuses entreprises, la déshomogénéisation des planches pose des problèmes. Le changement vient lentement car les réalisateurs sont rarement démis de leurs fonctions. Les stratégies pour accroître la diversité comprennent la création de limites de mandat ou l’ajout de sièges. Le bassin de candidats est limité, ce qui est exacerbé lorsque les entreprises n’autorisent que leurs employés les plus hauts placés à siéger aux conseils d’administration. Parfois, un conseil d’administration a besoin d’un candidat possédant une expertise spécifique et rare qu’il est difficile de trouver.

En plus des règles du Nasdaq, les États et d’autres organisations poursuivent leurs efforts pour renforcer la diversité des conseils d’administration. Cela inclut l’exigence de Washington que la plupart des entreprises nomment des conseils d’administration avec 25 % de membres féminins et la Black Boardroom Initiative de Perkins Coie.

La recherche est limitée quant aux avantages de la diversité du conseil d’administration, mais il y a des indications qu’elle peut améliorer les résultats d’une entreprise.

La récente règle du Nasdaq est un bon premier pas vers l’amélioration de la diversité.

BoardReady fournit des analyses de la diversité des conseils d’administration et aide à faire correspondre les entreprises avec des administrateurs divers. En juillet, l’association à but non lucratif basée à Seattle a publié un rapport examinant la relation entre la diversité au sein des conseils d’administration du S&P 500 et la croissance des revenus.

Rajalakshmi Subramanian, conseiller BoardReady et directeur de l’exploitation chez Pro.com, est l’auteur de l’étude. Subramanian a constaté que les conseils d’administration avec une plus grande diversité de genre, de race et d’âge étaient en corrélation avec une croissance plus importante des revenus ces dernières années.

“La récente règle du Nasdaq est un bon premier pas vers l’amélioration de la diversité”, a-t-elle déclaré. « Les données seront vitales dans les années à venir pour prouver le lien de causalité entre la diversité et la performance de l’entreprise ainsi que l’impact. »