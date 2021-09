Le Nasdaq fournira des informations de référence sur ses prix pour les transactions d’actions tokenisées sur DeFiChain

Bloomberg a annoncé vendredi que Nasdaq, Finnhub et Tiingo fourniraient leurs prix à DeFiChain, une plateforme de finance décentralisée (DeFi) qui opère sur le réseau Bitcoin.

Les actions tokenisées ont connu quelques mois d’instabilité en raison des pressions réglementaires sur le marché. Mais cela n’a pas empêché les géants financiers et les défenseurs de DeFi de signer de nouveaux accords commerciaux.

DeFiChain offre la possibilité de négocier des actions tokenisées à un prix sous-jacent de grandes sociétés cotées en bourse telles qu’Amazon, Tesla et Apple.

Les actions des entreprises les plus prospères du marché coûtent généralement des centaines de dollars, ce qui est trop cher pour l’investisseur de détail. Par conséquent, les actions tokenisées peuvent être achetées en fractions sans nécessiter l’achat total d’une action traditionnelle.

Le volume de DEX au deuxième trimestre 2021 était de 404,9 milliards de dollars. Le chiffre le plus élevé de l’histoire du marché, démontrant la croissance rapide qu’a connue DeFi. Source : Messari

Notamment, les actions tokenisées sont adossées à des crypto-monnaies. Ce qui élimine le besoin d’un intermédiaire. Ces actions sont disponibles à la négociation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Il est également important de savoir que l’achat d’une action tokenisée ne confère pas la propriété de l’actif sous-jacent à son acheteur, mais lui permet plutôt de potentiellement bénéficier des mouvements de prix de l’actif acquis.

Avec des plateformes comme DeFiChain qui ouvrent leurs portes au marché minoritaire. On s’attend à ce que plus d’argent que jamais afflue dans les actions de ces grandes entreprises.

DeFiChain et les réglementations de l’écosystème DeFi

La structure de négociation des actions tokenisées proposées par la plate-forme DeFiChain utilise son jeton natif, le DFI, ainsi que Bitcoin et le Stablecoin USD Coin (USDC) indexé sur le dollar américain. Le cofondateur de la plateforme, Julian Hosp, a déclaré que “l’offre ouvrira la porte à de nombreuses personnes qui se sentent abandonnées par les marchés traditionnels”. Cependant, des défenseurs comme Hosp devront de plus en plus faire face à la situation réglementaire du marché. En effet, les institutions de régulation du marché accordent de plus en plus d’attention à l’espace DeFi.

La semaine dernière, il a été révélé que la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Il lançait une enquête sur le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Uniswap. Par conséquent, la pression réglementaire croissante a conduit à l’élimination de dizaines de jetons et d’actions tokenisées sur la plateforme.

Début juillet, les ventes des actions tokenisées très populaires de Binance, qui représentaient des fractions d’actions de sociétés comme Tesla et Coinbase, ont été soudainement suspendues en raison de la pression du régulateur des valeurs mobilières de Hong Kong et des rapports précédents selon lesquels les régulateurs européens et britanniques avaient examiné l’offre. Pour une éventuelle violation des lois sur les valeurs mobilières.

