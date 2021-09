Le Nasdaq fournira des informations sur les prix pour les transactions d’actions tokenisées sur DeFiChain

Les actions symboliques ont connu quelques mois instables d’un point de vue réglementaire, mais cela n’a apparemment pas empêché les géants financiers hérités et les défenseurs de la finance décentralisée (DeFi) de signer de nouveaux accords.

Bloomberg a annoncé aujourd’hui que Nasdaq, Finnhub et Tiingo fourniraient leurs prix d’alimentation à DeFiChain, une plate-forme DeFi construite sur le réseau Bitcoin (BTC).

DeFiChain propose des opérations sur actions tokenisées qui correspondent au prix sous-jacent des grandes sociétés cotées en bourse telles que Tesla, Amazon et Apple. Les actions tokenisées, similaires à une offre désormais rétractée lancée par Binance plus tôt cette année, peuvent être achetées en fractions sans obliger les investisseurs à acheter une action traditionnelle complète, pour laquelle la garde d’un certificat d’action physique est requise.

Les actions tokenisées sont sécurisées par des crypto-monnaies, éliminant le besoin d’un intermédiaire, et peuvent également être achetées sous forme de prêts décentralisés. Disponible pour le trading 24h/24 et 7j/7, l’achat d’une action tokenisée ne confère pas la propriété de l’actif sous-jacent à son détenteur, mais lui permet plutôt de potentiellement profiter des mouvements de prix de l’actif.

Le système de négociation d’actions décentralisé proposé par DeFiChain utilise un jeton natif, DFI, ainsi que Bitcoin et le stablecoin USD Coin (USDC) indexé sur le dollar. Le cofondateur de la plate-forme, Julian Hosp, a déclaré que l’offre ouvrirait la porte à de nombreuses personnes frustrées par les marchés traditionnels. “Cependant, des défenseurs comme Hosp devront de plus en plus faire face à l’attention accrue que les régulateurs accordent à l’espace DeFi.

La semaine dernière, il a été révélé que la Securities and Exchange Commission des États-Unis enquêtait sur la startup derrière le plus grand échange de crypto-monnaie décentralisé (DEX) au monde, Uniswap. Citant une pression réglementaire croissante, la plate-forme avait déjà décidé de radier des dizaines de jetons et d’actions tokenisées fin juillet.

Connexes: Digital Assets AG, basé en Suisse, lance des offres d’actions tokenisées à Solana

Plus tôt ce même mois, les ventes des tokens boursiers très populaires de Binance, qui représentaient des fractions d’actions de sociétés comme Tesla et Coinbase, ont été soudainement suspendues en raison de la pression du régulateur des valeurs mobilières de Hong Kong et de rapports antérieurs selon lesquels les régulateurs européens et britanniques avaient examiné l’offre. . pour une éventuelle violation des lois sur les valeurs mobilières.